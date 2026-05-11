فاطمه سپهری، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، با مشکلات جدی جسمی روبهروست. منابع حقوق بشری از فشار خون افتاد و تپشهای نامنظم قلب و دردهای مزمن در ناحیه قفسه سینه و دستهای او خبر دادهاند. این فعال سیاسی 61 ساله با مشکلاتی مانند کمبود دسترسی به خدمات درمانی متخصص مواجه است.
فاطمه سپهری، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد ، در حالی دوران حبس خود را سپری میکند که به گفته فعالان حقوق بشر با مشکلات جدی جسمی روبهرو است.
این فعال سیاسی 61 ساله که سابقه جراحی قلب باز دارد، بیش از هزار روز است در زندان بهسر میبرد و گزارشها حاکی از آن است که در این مدت دسترسی کافی و مستمر به خدمات درمانی تخصصی نداشته است. منابع حقوق بشری از افت شدید فشار خون، تپشهای نامنظم قلب و دردهای مزمن در ناحیه قفسه سینه و دستهای او خبر دادهاند.
گفته میشود خانم سپهری پس از چند مورد بستری کوتاهمدت، پیش از تکمیل روند درمان به بند بازگردانده شده است. فاطمه سپهری نخستینبار در سال 98 پس از امضای بیانیهای موسوم به «بیانیه ۱۴ نفر» بازداشت شد. او در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 دوباره بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب مشهد به 18 سال حبس محکوم شد
زندانی سیاسی زندان وکیلآباد مشهد فشار خون تپش قلب نامنظم دردهای مزمن
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
قیمت نفت برنت به 61,68 دلار رسید
Read more »
قیمت نفت برنت به 61,01 دلار رسیدهر بشکه نفت خام برنت در معاملات صبح امروز در بازارهای جهانی با قیمت 61,01 دلار داد و ستد شد. - خبرگزاری آناتولی
Read more »
شمار قربانیان حادثه واژگونی قایق پناهجویان در سواحل تونس به61 نفر رسیدشمار جان باختگان حادثه واژگونی قایق پناهجویان در سواحل تونس به 61 نفر افزایش یافت. - خبرگزاری آناتولی
Read more »
شمار مبتلایان کرونا در تاجیکستان به 5221 نفر رسیدشمار مبتلایان به کووید-19 در تاجیکستان با شناسایی 61 مورد جدید به 5221 نفر افزایش یافت. - خبرگزاری آناتولی
Read more »
درگذشت یک بازیگرمحمد اسدی، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون در سن ۶۱ سالگی درگذشت، به گفته هادی مرزبان، اسدی امروز صبح بر اثر سکته قلبی جان به جانآفرین تسلیم کرد
Read more »
ویدیو: گل دوم رئال مادرید به براگا توسط بلینگامگل دوم رئال مادرید به براگا توسط بلینگام در دقیقه 61 زده شد.
Read more »