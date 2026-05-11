فاطمه سپهری، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، با مشکلات جدی جسمی روبه‌روست. منابع حقوق بشری از فشار خون افتاد و تپش‌های نامنظم قلب و دردهای مزمن در ناحیه قفسه سینه و دست‌های او خبر داده‌اند. این فعال سیاسی 61 ساله با مشکلاتی مانند کمبود دسترسی به خدمات درمانی متخصص مواجه است.

این فعال سیاسی 61 ساله که سابقه جراحی قلب باز دارد، بیش از هزار روز است در زندان به‌سر می‌برد و گزارش‌ها حاکی از آن است که در این مدت دسترسی کافی و مستمر به خدمات درمانی تخصصی نداشته است. منابع حقوق بشری از افت شدید فشار خون، تپش‌های نامنظم قلب و دردهای مزمن در ناحیه قفسه سینه و دست‌های او خبر داده‌اند.

گفته می‌شود خانم سپهری پس از چند مورد بستری کوتاه‌مدت، پیش از تکمیل روند درمان به بند بازگردانده شده است. فاطمه سپهری نخستین‌بار در سال 98 پس از امضای بیانیه‌ای موسوم به «بیانیه ۱۴ نفر» بازداشت شد. او در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 دوباره بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب مشهد به 18 سال حبس محکوم شد





