رشد روزافزون نقش زنان در ساختارهای دفاعی ایران، نیازمند بازنگری در قوانین حمایتی و ارتقای استانداردهای حرفه‌ای است. این حضور از نقش‌های پشتیبانی فراتر رفته و زنان در موقعیت‌های تخصصی و عملیاتی، ستون‌های پایداری ارتش مدرن را تشکیل می‌دهند.

حضور زنان در ساختارهای دفاع ی ایران در سال‌های اخیر به مرحله‌ای نوین و تحسین‌برانگیز وارد شده است؛ مرحله‌ای که در آن نقش‌آفرینی آنان نه تنها در حوزه‌های آموزشی و پشتیبانی، بلکه در موقعیت‌های حساس و تخصصی، مفهومی تازه از تعهد، دانش و فداکاری حرفه‌ای را بازتعریف می‌کند. این رشد روزافزون، ضرورت بازنگری در چارچوب‌های حقوقی و استانداردهای حمایتی را بیش از پیش آشکار ساخته است. طبق قوانین فعلی نیروهای مسلح ، مسئولیت‌های زنان نظامی بر پایه اصول صلاحیت علمی، مهارت عملی و انضباط دقیق تعریف شده است.

با این حال، گسترش دامنه فعالیت‌های آنان، که شامل بهداشت رزمی، عملیات سایبری، مدیریت بحران، اورژانس‌های میدانی و پشتیبانی فنی می‌شود، نشان می‌دهد که باید برای این سرمایه انسانی ارزشمند، ساختارهای حمایتی مدرن، شفاف و متناسب با سطح نقش‌آفرینی‌شان ایجاد گردد. در عرصه حقوق بین‌الملل نیز، حضور زنان در محیط‌های پرتنش با مجموعه‌ای از اصول حمایتی ویژه همراه است. این اصول، که در کنوانسیون‌های بشردوستانه تصریح شده‌اند، لزوم آموزش تخصصی، تجهیزات استاندارد و تضمین سلامت جسمی و روانی را برای آنان الزامی می‌دارند. انطباق این استانداردها با واقعیت کنونی ارتش می‌تواند مسیر حرفه‌ای زنان نظامی را به سطحی بالاتر از گذشته ارتقا دهد. تحلیلگران نظامی با اشاره به توانمندی‌های چشمگیر زنان در حوزه‌های تخصصی و عملیاتی، این تحول را "فصل جدیدی از حضور حرفه‌ای" توصیف می‌کنند؛ فصلی که در آن زنان نه در حاشیه ساختار دفاعی، بلکه در بطن مأموریت‌های حساس کشور قرار گرفته‌اند. چنین پیشرفتی، تدوین آیین‌نامه‌ای جامع برای حمایت از زنان نظامی را ضروری می‌سازد؛ آیین‌نامه‌ای که استانداردهای ایمنی، سلامت، توسعه مهارت‌ها و مسیرهای ترفیع مبتنی بر شایستگی را به‌روزرسانی کند. حقیقت این است که امروزه، حضور زنان نظامی در عملیات امدادی، مدیریت بحران، خدمات پزشکی تخصصی، پشتیبانی میدانی و یگان‌های فنی، تصویری متفاوت و قابل احترام از توان دفاعی کشور ارائه می‌دهد. این تصویر نشان می‌دهد که سرمایه انسانی زن در نیروهای مسلح صرفاً یک ظرفیت کمکی نیست، بلکه یکی از ستون‌های پایداری سازمانی و حرفه‌ای ارتش مدرن به شمار می‌آید. چشم‌انداز آینده روشن است: هرچه چارچوب‌های حقوقی دقیق‌تر و متناسب‌تری تدوین شود، نقش زنان نظامی در امنیت، مدیریت بحران و پشتیبانی حرفه‌ای کشور با قدرت بیشتری جلوه‌گر خواهد شد. این نقش، ترکیبی از دانش، مهارت، مسئولیت‌پذیری و دلسوزی انسانی را در خود جمع کرده و آن را به یکی از ارزشمندترین دارایی‌های نظام دفاعی تبدیل نموده است. این تحول در ساختار دفاعی، نمایانگر تغییر نگرش عمیق به نقش و توانمندی‌های زنان در عرصه‌هایی است که پیش از این عمدتاً مردانه تلقی می‌شد. ارتقاء جایگاه زنان نظامی صرفاً به معنای افزایش تعداد آنان در یگان‌های مختلف نیست، بلکه مستلزم فراهم آوردن بسترهای لازم برای رشد حرفه‌ای، دسترسی برابر به آموزش‌های پیشرفته و قرارگیری در موقعیت‌های تصمیم‌گیری است. ایجاد فضایی که در آن زنان بتوانند با تکیه بر تخصص و تجربیات خود، مشارکت فعال و مؤثری در تأمین امنیت ملی داشته باشند، نیازمند همکاری مشترک میان بخش‌های مختلف نظامی، حقوقی و اجتماعی است. همچنین، توجه به سلامت روانی و جسمی این بانوان در محیط‌های کاری که ممکن است با استرس و فشارهای خاصی همراه باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر شامل ارائه خدمات مشاوره‌ای، ایجاد امکانات رفاهی مناسب و تدوین پروتکل‌های بهداشتی متناسب با نیازهای آنان می‌شود. با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیکی و تحولات ژئوپلیتیکی، توانایی زنان در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تحلیل اطلاعات پیچیده و ایفای نقش در عملیات‌های غیرمتقارن، به طور فزاینده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، سرمایه‌گذاری بر روی توسعه مهارت‌های این قشر از جامعه نظامی، نه تنها به نفع خود آنان، بلکه در راستای تقویت بنیه دفاعی کشور خواهد بود. این فصل نوین، فرصتی استثنایی برای نمایش قابلیت‌های بی‌بدیل زنان در دفاع از مرزها و منافع ملی فراهم می‌آورد و تصویری قدرتمند از یک ارتش مدرن و فراگیر را ترسیم می‌کند





