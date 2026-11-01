وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی علت تاخیر در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و منابع تامین آن شامل سهام و مالیات را تشریح کرد.

احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص علت تأخیر در اجرای تبصره مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، توضیحات دقیقی ارائه کرد. او اشاره داشت که یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته عضو صندوق بازنشستگی کشوری هستند و صدور احکام برای این تعداد زیاد دارای پیچیدگی‌های خاصی است.

دلایل پیچیدگی در صدور احکام حقوق بازنشستگان

وزیر رفاه توضیح داد که اگر این پیچیدگی‌های فنی و اجرایی به درستی رعایت نشود، ممکن است بی‌عدالتی ایجاد شده و گروه دیگری از بازنشستگان ناراضی شوند. بنابراین، زمان اجرای دقیق متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری به دو عامل اصلی گره خورده است. این عوامل عبارتند از تایید نهایی احکام و همچنین تامین منابع مالی مورد نیاز برای این افزایش.

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به گزارش ایرنا، بنابر گفته‌های رئیس سازمان اداری و استخدامی، دستورالعمل متناسب‌سازی از قبل صادر شده است. این یعنی زیرساخت‌های قانونی و روش‌های محاسباتی تعیین شده‌اند، اما مراحل بعدی هنوز در حال انجام است تا از بروز هرگونه مشکل جلوگیری شود.

منابع مالی تامین شده از طریق سهام و مالیات

به گفته وزیر رفاه، احکام حقوق بازنشستگان توسط سازمان اداری و استخدامی تأیید می‌شود و منابع مالی آن نیز توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین خواهد کرد. این منابع در قالب سهام شرکت‌های واگذار شده به صورت عملیاتی آماده شده‌اند. میدری تاکید کرد که سهام این شرکت‌ها قبلاً عرضه شده‌اند.

وی بیان داشت که منابع حاصل از این سهام، دی یا بهمن امسال در حساب وزارت رفاه و همچنین در حساب صندوق بازنشستگی کشوری لحاظ خواهد شد. این فرآیند حسابداری برای شفافیت و دسترسی به منابع ضروری است. به محض اینکه تاییدیه نهایی احکام از سوی سازمان اداری و استخدامی صادر شود، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به صورت کامل اجرایی خواهد شد.

یکی دیگر از منابع مهم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در قوانین بودجه سنواتی، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده است. در سال‌های اخیر افزایش یک درصد مالیات افزوده به ۹ درصد مالیات مندرج در قانون ارزش افزوده، یکی از راهکارهای تامین بودجه بوده است. در قانون بودجه سال جاری نیز بر اساس بند "ر" تبصره ۶، مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصد محاسبه خواهد شد.

بنابراین، مالیات بر ارزش افزوده کالاها در سال جاری با نرخ ۱۰ درصد محاسبه شده است. درآمد حاصل از این افزایش یک درصدی به طور خاص به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص داده می‌شود. این یک منبع پایدار و مشخص برای تامین هزینه‌های مربوط به این طرح است.

نقش سازمان اداری و استخدامی در تایید احکام

آنگونه که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است، درآمد حاصل از محل مذکور در هفت ماهه سال جاری مبلغ ۶۴.۲ همت بوده است. این مبلغ به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است. این رقم نشان‌دهنده حجم بالای مالی است که برای حمایت از بازنشستگان در نظر گرفته شده و بخشی از آن به زودی آزاد خواهد شد.

علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره نقش این سازمان در تایید احکام بازنشستگان کشوری توضیحات تکمیلی داد. او تاکید کرد که سازمان اداری و استخدامی صادرکننده احکام حقوق بازنشستگان نیست. بلکه خودِ صندوق بازنشستگی کشوری مسئول صدور احکام است.

وی اضافه کرد که سازمان اداری و استخدامی موظف بود دستورالعمل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را صادر کند که این اتفاق نیز از قبل رخ داده است. اکنون نوبت به تایید نهایی و سپس اجرای عملیاتی این طرح از سوی وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه رسیده است. انتظار می‌رود با تکمیل مراحل اداری و ورود منابع به حساب‌ها، بازنشستگان شاهد اعمال این افزایش باشند.