بررسی کامل سیارات زحل، شمس، قمر، مریخ، عطارد، مشتری و زهره و تاثیر آن‌ها بر زمان‌های خوش و بد برای تولد، تجارت و ازدواج بر اساس تقویم نجومی.

در علم طالع‌تابی و نجوم قدیم، هر یک از هفت سیاره و روزهای هفته به طور مشخص با ویژگی‌های خاصی گره خورده‌اند که تعیین‌کننده شانس، بخت و سرنوشت افراد در زمان‌های متفاوت است. این دانش باور دارد که زمان تولد و همچنین لحظات آغازین انجام کارها، تحت تاثیر مستقیم انرژی‌های سیاراتی است که می‌تواند عمر، ثروت، و هوش فرد را شکل دهد.

سیاره زحل و تأثیر بر سرنوشت شنبه‌ها

سیاره زحل به عنوان نحس اکبر شناخته می‌شود و در تقویم هفتگی با روز شنبه مرتبط است. با این حال، برخلاف نام نحس، انجام برخی کارهای مشخص در این روز می‌تواند نتیجه‌بخش باشد. عقد قرارداد، تجارت، زراعت و کارهایی که شامل طلسم کردن هستند، در ساعات زحل موفقیت‌آمیز ارزیابی می‌شوند.

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بر اساس این باورها، افرادی که در ساعات تحت سلطه زحل به دنیا می‌آیند، از طول عمر زیاد برخوردار خواهند بود و به صاحبان دولت و قدرت تبدیل می‌شوند. این سیاره نشان‌دهنده ساختار، قانون و ثبات است که اگرچه سخت‌گیرانه به نظر می‌رسد، اما پایه‌های قدرت پایدار را می‌سازد.

شمس و قمر: تقابل شانس و بلا در یکشنبه و دوشنبه

شمس که با روز یکشنبه مطابقت دارد، سعد اکبر یا شانس بزرگ نامیده می‌شود. این روز برای برش لباس، پوشیدن لباس نو، خرید و فروش و همچنین انجام طلسم‌های نیک بسیار مناسب است. اما انجام طلسم‌های بد، ایجاد شر و حسد در این روز ممنوع و نتایج بدی دارد.

کودکانی که در ساعت شمس متولد می‌شوند، علاوه بر داشتن طول عمر، به علم و دانش فراوانی دست می‌یابند. در مقابل، قمر که مربوط به روز دوشنبه و سعد اصغر است، برای کارهای لطیف‌تری مانند نوشتن دعای محبت، حجامت، ارسال پیام، مصرف دارو و سفر رفتن توصیه شده است.

مریخ و عطارد: روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه

مریخ به عنوان نحس اصغر با روز سه‌شنبه مرتبط است. پوشیدن لباس نو در این روز مجاز است، اما ملاقات با بزرگان و انجام طلسم‌ها در آن نتیجه خوبی ندارد. باور بر این است که فردی که در ساعات مریخ متولد شود، تمایل به ریختن خون و خشونت دارد.

عطارد در روز چهارشنبه و به عنوان سعد اصغر فعالیت می‌کند. این روز برای آموزش دادن کودک، نوشتن دعای محبت، الفت و شروع کارهای جدید بسیار نیکو است. اما انجام کارهایی مانند حجامت، برش پارچه برای دوخت، کارهای پنهانی و معالجه بیمار در این ساعت توصیه نمی‌شود. کودکان متولد در ساعت عطارد باهوش، عالم و زیرک خواهند بود.

مشتری و زهره: روزهای پنج‌شنبه و جمعه

مشتری که با روز پنج‌شنبه همخوانی دارد، سعد اکبر است و برای شروع هرگونه کار جدید، عیادت از مریض، خرید، فروش، بریدن و خرید لباس نو بسیار مناسب است. دعا کردن برای رسیدن به حاجات نیز در این روز پذیرفته شده است. شخصی که در این ساعات به دنیا بیاید، جز نیکوکاران دوران خواهد شد. اما ملاقات با کافر، انجام کارهای خلاف و یواشکی در این روز شایسته نیست.

زهره در روز جمعه و به عنوان سعد اکبر دیگر، برای ازدواج، سفر، دعای محبت، عیادت از بیمار و برش لباس بسیار ایده‌آل است. افراد متولد در ساعت زهره طرفداران خوشی، شادی و تفریح هستند و زندگی سرشار از لذت را تجربه می‌کنند.

صور فلکی و پدیده قمر در عقرب

در آسمان دوازده صورت فلکی اثرگذار وجود دارد که به ترتیب عبارتند از: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو و حوت. این صورت‌های فلکی معادل ماه‌های فروردین تا اسفند هستند. زمانیکه خورشید در ماه عقرب قرار می‌گیرد، به آن شمس در عقرب گفته می‌شود.

پدیده قمر در عقرب زمانی رخ می‌دهد که ماه در برج عقرب قرار می‌گیرد. این پدیده با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیست مگر با آشنایی با صورت‌های فلکی. در شب می‌توان با فاصله گرفتن از ماه و نگاه کردن به جهت صورت فلکی عقرب، زمان آن را تشخیص داد. در هر ماه قمری یک مرتبه کره ماه یک چرخش کامل انجام داده و از برج عقرب عبور می‌کند.

جدول ساعات سعد و نحس بر اساس تقویم نجومی

یک نوع دیگر از تقسیم‌بندی روزها وجود دارد که بر اساس روزهای هفته و 24 ساعت شبانه روز انجام می‌شود. این تقسیم‌بندی زمان‌ها را به دو بخش سعد و نحس و هر کدام را به قسمت‌های اکبر و اصغر تقسیم می‌کند که به یک سیاره اشاره دارند. این اطلاعات برگرفته از کتاب معتبر مجربات باقر است.

برخی تقویم‌های ستاره‌شناسی زمان دقیق قمر در عقرب را نیز بیان می‌کنند. این دقت در زمان‌بندی نشان‌دهنده اهمیت زیاد این مباحث در زندگی روزمره و تصمیم‌گیری‌های مهم افراد طبق باورهای نجومی قدیمی است.