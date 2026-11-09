زمان قطعی واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۵ هنوز اعلام نشده است. برآورد اولیه سود امسال ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان است و پرداخت به تکمیل دریافت سود از شرکت‌ها وابسته است.

زمان واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۵ به یکی از پرسش‌های اصلی سهامداران تبدیل شده است. در حالی که خبرهای متناقضی درباره زمان و مبلغ پرداخت منتشر شده، پرسش اصلی این است که آیا سود جدید در آبان‌ماه به حساب مشمولان واریز می‌شود یا باید تا شب یلدا صبر کرد.

تاکنون هیچ تاریخ رسمی برای پرداخت سود عملکرد سال مالی ۱۴۰۴ اعلام نشده است. ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ ۱۱ مهرماه اعلام کرد که به‌محض دریافت سود از شرکت‌های سرمایه‌پذیر و فراهم شدن شرایط پرداخت، مبالغ به حساب سهامداران عدالت واریز خواهد شد.

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علت تأخیر در واریز سود سهام عدالت امسال

مهم‌ترین دلیل تأخیر در پرداخت سود سهام عدالت، تکمیل نشدن فرآیند دریافت سود از شرکت‌های سرمایه‌پذیر است. این شرکت‌ها پس از برگزاری مجامع و تصویب سود، موظف‌اند مبالغ متعلق به سهامداران عدالت را پرداخت کنند.

تا زمانی که تمام یا بخش مورد نیاز سود شرکت‌ها دریافت و تجمیع نشود، تعیین زمان دقیق واریز امکان‌پذیر نیست. پس از پایان این مرحله، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی می‌تواند محاسبات مربوط به سهم هر سهامدار را انجام دهد.

بر این اساس، زمان واریز سود سهام عدالت در سال ۱۴۰۵ همچنان به تکمیل دریافت سود از شرکت‌ها وابسته است. به همین دلیل نمی‌توان آبان‌ماه یا شب یلدا را موعد قطعی پرداخت اعلام کرد.

مبلغ احتمالی سود سهام عدالت امسال چقدر است

میزان سود سهام عدالت امسال بر اساس اظهارات ولی‌الله جعفری حدود ۲ میلیون تومان برآورد شده است. احتمال دارد رقم نهایی در محدوده ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان قرار بگیرد.

با این حال، واریز ۲.۵ میلیون تومان به تمام سهامداران هنوز تأیید نشده است. مبلغ نهایی دریافتی هر فرد به ارزش و ترکیب سبد سهام عدالت و میزان سود تقسیمی شرکت‌های سرمایه‌پذیر بستگی دارد.

بنابراین تا زمان اعلام رقم نهایی از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، ارقام منتشرشده باید برآورد اولیه تلقی شوند و نه مبلغ قطعی واریز.

مرحله دوم واریز سود سهام عدالت و آبان‌ماه

تاکنون هیچ‌یک از تاریخ‌های آبان‌ماه یا پیش از شب یلدا به عنوان زمان قطعی پرداخت از سوی مسئولان بازار سرمایه اعلام نشده است. سهامداران نباید گمانه‌زنی‌های مربوط به این بازه زمانی را با اطلاعیه رسمی پرداخت اشتباه بگیرند.

سهامداران بسیاری با جست‌وجوی عبارت مرحله دوم سود سهام عدالت کی واریز می‌شود به دنبال زمان پرداخت مرحله جدید هستند. برای پاسخ به این پرسش باید میان سود معوق سال‌های گذشته و سود مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۴ تفاوت قائل شد.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، سود عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ به‌طور کامل پرداخت شده است و سود مورد انتظار فعلی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ است. واریز مبالغ معوق به برخی سهامداران در مهرماه نیز به معنای آغاز پرداخت عمومی سود جدید نیست.

مراحل پرداخت سود سهام عدالت و توصیه‌ها

پرداخت سود جدید سهام عدالت به سه مرحله اصلی نیاز دارد. نخست، شرکت‌های سرمایه‌پذیر باید سود خود را پرداخت کنند. سپس شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مبالغ دریافتی را جمع‌آوری و سهم هر سهامدار را بر اساس ترکیب سبد سهام عدالت محاسبه می‌کند.

در مرحله سوم، پس از تکمیل محاسبات و اعلام برنامه رسمی، سود به شماره شبای بانکی ثبت‌شده مشمولان واریز خواهد شد. این سه مرحله به معنای پرداخت سود در سه نوبت جداگانه نیست و تنها فرآیند آماده‌سازی و توزیع سود را نشان می‌دهد.

سهامداران باید از صحت اطلاعات بانکی و شماره شبای ثبت‌شده خود اطمینان داشته باشند. در صورت وجود مشکل، احتمال دارد واریز سود به حساب برخی مشمولان با اختلال مواجه شود.

همچنین توصیه می‌شود اخبار مربوط به زمان واریز، مبلغ سود و مراحل پرداخت از طریق اطلاعیه‌های رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پیگیری شود. در حال حاضر زمان قطعی واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۵ اعلام نشده و رقم ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان نیز همچنان برآورد اولیه است. پس از اعلام تاریخ رسمی واریز، جزئیات تکمیل خواهد شد.