جزئیات کامل آزمون پذیرش پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری در سال ۱۴۰۵ شامل زمان برگزاری، مهلت پرینت کارت و قوانین ورود به جلسه.

کانون‌های وکلای دادگستری ایران به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون پذیرش پروانه کارآموزی وکالت در سال ۱۴۰۵ رساند که این رویداد مهم صبح روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ در ۳۶ شهرستان مختلف سراسر کشور برگزار خواهد شد. این آزمون که توسط سازمان سنجش آموزش کشور مدیریت می‌شود، یکی از مهم‌ترین مراحل برای ورود به حرفه حقوقی است و داوطلبان باید برنامه‌ریزی دقیقی برای حضور به موقع در حوزه‌های امتحانی داشته باشند.

زمان دقیق و محل برگزاری آزمون وکالت

فرایند برگزاری این آزمون بزرگ صبح روز پنج‌شنبه، از ساعت ۸:۰۰ آغاز می‌شود و تمامی داوطلبان باید بدانند که درب‌های ورود به جلسه امتحان، دقیقاً نیم ساعت قبل از شروع فرایند آزمون یعنی در ساعت ۷:۳۰ بسته خواهد شد. لذا اکیداً توصیه می‌شود که همه متقاضیان، حداقل یک ساعت قبل از شروع آزمون در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند تا از بروز هرگونه مشکل در ورود به سالن امتحان جلوگیری شود.

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این تاریخ دقیق که ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ است، برای تمام داوطلبانی که در ۳۶ شهرستان مختلف کشور ثبت‌نام کرده‌اند، لازم‌الاجراست و مراجعه به اسامی جدول شماره ۱ مندرج در اطلاعیه رسمی سازمان سنجش، برای تعیین دقیق حوزه امتحانی هر داوطلب ضروری به نظر می‌رسد. عدم حضور به موقع و مراجعه پس از بسته شدن درب‌ها، منجر به عدم پذیرش داوطلب در آزمون خواهد شد.

مهلت پرینت کارت و بررسی اطلاعات شناسنامه‌ای

برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت، از روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ بر روی تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد و داوطلبان می‌توانند با وارد کردن شماره پرونده و اطلاعات شناسنامه‌ای خود نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت اقدام کنند. اطلاعات شناسنامه‌ای مورد نیاز شامل نام، نام خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و سایر اطلاعات مرتبط است که باید با دقت وارد شوند.

بر اساس اطلاعات مندرج در کارت، داوطلبان باید به آدرس تعیین شده مراجعه نمایند، اما توجه به نکات مهم در خصوص صحت اطلاعات ضروری است. با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش مستقیم اطلاعات شناسنامه‌ای در سایت وجود ندارد. چنانچه مغایرتی در اطلاعاتی نظیر نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره شناسنامه و کدملی مشاهده شد، داوطلبان باید ضرورتا موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت خود پیگیری نمایند.

اصلاح اطلاعات و پیگیری پرونده‌های مشروط

در مواردی که مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای مربوط به سهمیه، تاریخ فارغ‌التحصیلی و عنوان رشته تحصیلی وجود دارد، داوطلبان تا قبل از تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ می‌توانند منحصراً به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایید. این مهلت زمانی بسیار حیاتی است و پس از آن امکان تغییر اطلاعات وجود نخواهد داشت.

یک یادآوری مهم در خصوص سهمیه این است که متقاضیانی که در زمان ثبت‌نام متقاضی استفاده از سهمیه بوده‌اند و سهمیه درخواستی آنان از طرف ارگان مربوط مورد تأیید قرار نگرفته است، ضرورت دارد پس از مراجعه به قسمت ویرایش اطلاعات و اصلاح سهمیه، عدم تأیید سهمیه خود را از ارگان ذیربط پیگیری نمایند تا در روز آزمون دچار مشکل نشوند. این فرآیند نیازمند دقت و پیگیری جدی از سوی داوطلبان است.

قوانین ورود به جلسه و ممنوعیت وسایل الکترونیکی

برای شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است. متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار را همراه نداشته باشند، از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد و این قانون بدون استثنا اجرا می‌شود. همچنین همراه داشتن ملزوماتی نظیر چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق یا سوزن برای پاسخگویی الزامی است.

متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی مانند کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بی‌سیم، کتاب، جزوه، ماشین حساب، ریموت کنترل، هرگونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی اکیداً خودداری نمایند. خارج نمودن ملزومات آزمون شامل پاسخنامه، کارت شرکت در آزمون، دفترچه سؤالات یا بخشی از دفترچه سؤالات از جلسه آزمون تخلف محسوب می‌شود و با متقاضیان متخلف طبق ضوابط رفتار خواهد شد.

همچنین تأکید شده است که همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز، از جمله وسایل ارتباطی و تجهیزات الکترونیکی دارای قابلیت ذخیره‌سازی یا تبادل اطلاعات، در جلسه آزمون ممنوع است و مطابق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری، موجب محرومیت از شرکت در آزمون خواهد شد. داوطلبان توصیه می‌شوند برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون، برگ راهنمای شرکت در آزمون را که بر روی درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قرار دارد با دقت مطالعه نمایند.