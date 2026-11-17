تاریخ‌های کلیدی قرعه‌کشی یک‌چهارم نهایی و دیدار فینال لیگ نخبگان آسیا در سال ۲۰۲۷ مشخص شد. وضعیت استقلال و تراکتور در گروه بررسی می‌شود.

کنفدراسیون فوتبال آسیا تقویم مرحله حذفی مسابقات لیگ نخبگان این قاره را برای سال ۲۰۲۷ به طور رسمی منتشر کرد. این تصمیم گام مهمی برای شفاف‌سازی برنامه‌های تیم‌های حضور یافته در مسابقات آسیایی است. زمان برگزاری قرعه‌کشی و آغاز دورهای حساس حذفی در این رویداد ورزشی بزرگ مشخص گردید.

تاریخ‌های دقیق قرعه‌کشی و فینال اعلام شد

بر اساس اطلاعیه رسمی صادر شده از سوی AFC، قرعه‌کشی مرحله یک‌چهارم نهایی در روز سه‌شنبه ۲۳ مارس ۲۰۲۷ مصادف با ۳ فروردین ۱۴۰۶ انجام خواهد شد. این رویداد به تیم‌های راه‌یافته به این مرحله امکان می‌دهد تا حریفان خود را در دور بعدی شناسایی کنند. پس از مشخص شدن جفت‌های این مرحله، مسابقات حذفی از روز ۲۳ آوریل ۲۰۲۷ یعنی ۳ اردیبهشت ۱۴۰۶ آغاز می‌شود. تیم‌هایی که موفق به کسب نتایج مثبت در مرحله گروهی شده‌اند، برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف یکدیگر می‌روند. دیدار پایانی و فینال این رقابت‌ها نیز در روز شنبه اول مه ۲۰۲۷ یا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد.

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وضعیت استقلال و تراکتور در جدول رده‌بندی

دو نماینده باشگاهی ایران در فصل جاری لیگ نخبگان آسیا، استقلال و تراکتور هستند. این دو تیم امیدوارند با کسب نتایج لازم در مرحله گروهی، سهمیه حضور در مراحل حساس حذفی را کسب کنند. در چهار هفته گذشته، این دو تیم مسابقات متعددی را در پیش رو داشته‌اند. استقلال تهران با درخشش در بازی‌های اخیر، توانسته است ۹ امتیاز را در خانه جمع کند. این تیم در حال حاضر در جایگاه چهارم جدول قرار دارد. تراکتورسازی نیز با کسب ۲ امتیاز در رده سیزدهم از مجموع ۱۶ تیم حاضر در لیگ نخبگان آسیا قرار گرفته است.

شرایط صعود به مرحله حذفی مسابقات

در پایان مرحله گروهی، تنها ۸ تیم برتر از دو منطقه غرب و شرق راهی مراحل حذفی خواهند شد. این قاعده باعث ایجاد رقابت شدیدتری در گروه‌ها می‌شود. تیم‌های ایرانی باید با دقت بیشتری برنامه‌ریزی کنند تا در بین ۸ تیم برتر قرار بگیرند. استقلال با کسب ۹ امتیاز شانس بیشتری برای صعود دارد. تراکتور نیز با اختلاف امتیازی زیاد باید نتایج بهتری کسب کند تا جایگاه خود را در جدول بهبود بخشد. فاصله زیاد این دو تیم نشان‌دهنده تفاوت عملکرد آن‌ها در هفته‌های گذشته است.

چالش‌های پیش‌روی تیم‌های ایرانی

با توجه به سختی رقابت‌ها، تیم‌های ایرانی باید تمام تلاش خود را به کار گیرند. استقلال تهران باید با حفظ فرم خوب خود، بر حریفان غلبه کند. تراکتورسازی نیز نیازمند تغییرات تاکتیکی برای کسب نتایج بهتر است. این دو تیم می‌توانند الگوی موفقیت یا شکست برای سایر نمایندگان آسیا باشند. زمان محدودی باقی مانده تا پایان مرحله گروهی و شروع رقابت‌های حذفی.