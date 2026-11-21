واریز حقوق آبان ماه بازنشستگان از ظهر پنجشنبه آغاز شده و پس از تعطیلی جمعه، تا یکشنبه یکم آذر ماه ادامه خواهد داشت. بازنشستگان بر پرداخت به موقع تاکید دارند.

فرآیند واریز حقوق و مستمری‌های مربوط به آبان ماه برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران از ظهر روز پنجشنبه بیست و هشتم آبان آغاز شده است. این اقدام اداری با توجه به تقویم کاری و تعطیلی رسمی روز جمعه بیست و نهم آبان، با برنامه‌ریزی خاصی پیش رفته است.

برنامه زمانی واریز حقوق بازنشستگان

به گزارش روزنامه شرق در شماره پنجم هزار و پانصد و سی و دو خود، منتشر شده در شنبه بیستم آبان ماه، انتظار می‌رود که تکمیل فرآیند واریز این حقوق تا اواخر وقت یکشنبه یکم آذر ماه به پایان برسد. این زمان‌بندی دقیق نشان‌دهنده تلاش نهادهای پرداخت‌کننده برای هماهنگی با روزهایی است که سیستم بانکی و اداری تحت تأثیر تعطیلات آخر هفته قرار دارد.

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تأخیر در این بازه زمانی ناشی از تعطیلی روز جمعه است که در تقویم رسمی کشور روز کاری محسوب نمی‌شود. بنابراین، فرآیند که از ظهر پنجشنبه آغاز شده است، با وقفه‌ای کوتاه همراه بوده و در روزهای باقی‌مانده هفته کاری به اوج خود خواهد رسید تا تمام مستحقین حقوق خود را دریافت کنند.

نارضایتی‌ها و درخواست‌های بازنشستگان

بازنشستگان و مستمری‌بگیران ضمن ابراز امیدواری به روند عادی پرداخت‌ها، به صراحت بر عدم تکرار تأخیرهای گذشته تأکید دارند. آنان انتظار دارند که واریز حقوق به صورت دقیق و به موقع انجام شود و این بار شاهد هیچ‌گونه وقفه‌ای در دریافت منابع مالی خود نباشند. این درخواست ریشه در تجربیات ناخوشایند گذشته دارد.

از دیدگاه بازنشستگان، هر ساعت تأخیر در واریز حقوق صرفاً یک مشکل اداری نیست، بلکه به معنای ایجاد گرفتاری و دردسر جدی برای خانواده‌هایی است که با حقوق ناچیز و محدود به سختی زندگی می‌کنند. فشار اقتصادی بر این قشر از جامعه به گونه‌ای است که حتی تاخیرهای کوتاه مدت نیز می‌تواند تعادل مالی خانوارها را بر هم بزند.

پیامدهای مالی و اجتماعی تأخیر در پرداخت

اظهارات بیان شده از سوی بازنشستگان نشان‌دهنده حساسیت بالای این گروه نسبت به زمان واریز حقوق است. آنان معتقدند که حقوق بازنشستگی منبع اصلی تأمین معاش آن‌هاست و هرگونه نوسان یا تأخیر در آن، مستقیماً بر کیفیت زندگی و آرامش روانی آن‌ها و خانواده‌های تحت تکفلشان اثر می‌گذارد.

این مسئله نشان می‌دهد که برای بازنشستگانی که با مبالغ محدود و حقوق ناچیز دست و پنجه نرم می‌کنند، زمان‌بندی دقیق پرداخت حقوق یکی از ارکان اصلی امنیت روانی و اقتصادی خانواده است. هرگونه بی‌توجهی به زمان‌بندی دقیق، می‌تواند به معنای بروز مشکلات معیشتی جدی برای این قشر زحمتکش باشد.