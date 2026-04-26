رئیس‌جمهور اوکراین در سالگرد فاجعه چرنوبیل، روسیه را به تروریسم هسته‌ای متهم کرد و خواستار توقف حملات به تاسیسات هسته‌ای این کشور شد. نگرانی‌ها در مورد امنیت نیروگاه زاپوریژیا نیز افزایش یافته است.

ولودیمیر زلنسکی ، رئیس‌جمهور اوکراین ، در ششم اردیبهشت‌ماه، همزمان با چهلمین سالگرد فاجعه هسته‌ای چرنوبیل ، با لحنی تند و هشداردهنده، روسیه را به انجام « تروریسم هسته‌ای » متهم کرد.

این اتهام در پیامی که از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، بیان گردید و زلنسکی در آن تاکید کرد که تجاوز نظامی روسیه، بار دیگر بشریت را به لبه پرتگاهی خطرناک و یک فاجعه ساختگی می‌کشاند. او با اشاره به عبور مداوم پهپادهای روسی از فراز منطقه چرنوبیل، خاطرنشان کرد که یکی از این پهپادها در سال گذشته به پوشش محافظ نیروگاه برخورد کرده است.

زلنسکی با صراحت اعلام کرد که جامعه جهانی نباید اجازه تداوم این اقدامات تروریستی را بدهد و بهترین راه برای جلوگیری از آن، اعمال فشار بر روسیه برای توقف حملات بی‌محابا و غیرمسئولانه است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نگرانی‌ها در مورد امنیت تاسیسات هسته‌ای در اوکراین، به ویژه نیروگاه زاپوریژیا، به شدت افزایش یافته است.

فاجعه چرنوبیل در تاریخ ۲۶ آوریل ۱۹۸۶ رخ داد، زمانی که یک آزمایش روتین در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل، که با طراحی شوروی ساخته شده بود، از کنترل خارج شد. این حادثه منجر به انفجار و ذوب هسته‌ای شد که مقادیر عظیمی از گرد و غبار و مواد رادیواکتیو را در سراسر شمال اوکراین، بلاروس، روسیه و حتی تا کشورهای اسکاندیناوی پراکنده کرد.

در ابتدا، انفجار تنها جان چند تن از تکنسین‌های نیروگاه را گرفت، اما در ادامه، ده‌ها هزار نفر از جمله نیروهای امدادی، سربازان و ساکنان مناطق اطراف، در معرض سطوح خطرناک تشعشعات رادیواکتیو قرار گرفتند. گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵، تعداد مرگ‌های تأیید شده و تخمینی ناشی از این فاجعه را در سه کشور آسیب‌دیده، ۴۰۰۰ نفر اعلام کرد.

با این حال، سازمان غیردولتی «گرین‌پیس» تخمین می‌زند که این فاجعه به طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به مرگ نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر شده است. پس از حادثه، صدها هزار نفر از مناطق آلوده به تشعشعات رادیواکتیو تخلیه شدند و منطقه اطراف نیروگاه به یک منطقه ممنوعه تبدیل شد که شامل شهرها، مزارع و جنگل‌های متروکه است. در پی وقوع انفجار، مقامات شوروی به سرعت یک «سارکوفاگ» بتنی را برای مهار گسترش مواد رادیواکتیو ساختند.

اما با گذشت زمان و فرسودگی این سازه، یک تلاش بین‌المللی برای طراحی و ساخت یک سازه قوسی عظیم آغاز شد که بقایای نیروگاه و سارکوفاگ اولیه را پوشش دهد. در فوریه ۲۰۲۵، یک پهپاد روسی به سقف این سازه برخورد کرد، اما خوشبختانه هیچ نشتی شناسایی نشد و کارگران به سرعت سوراخ ایجاد شده را ترمیم کردند.

با این وجود، بر اساس برآوردهای بانک بازسازی و توسعه اروپا، این سازه برای جلوگیری از آسیب‌های دائمی به حداقل ۵۰۰ میلیون یورو تعمیرات بیشتر نیاز دارد. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد فاجعه چرنوبیل که در کی‌یف برگزار شد، بر ضرورت آغاز فوری تعمیرات تاکید کرد و هشدار داد که رها کردن وضعیت به شکل فعلی، می‌تواند مشکلات جدی‌تری را به وجود آورد.

این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که روسیه در ابتدای تهاجم نظامی به اوکراین، نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا را نیز به اشغال خود درآورده است. نیروگاه زاپوریژیا، بزرگ‌ترین مجتمع هسته‌ای غیرنظامی در اروپا به شمار می‌رود و در حال حاضر در حالت خاموشی قرار دارد. با این حال، مسکو و کی‌یف بارها یکدیگر را به هدف قرار دادن این نیروگاه در جریان درگیری‌ها متهم کرده‌اند و اوکراین خواستار اعمال تحریم علیه روس‌اتم شده است.

اوکراین در مجموع، با احتساب نیروگاه زاپوریژیا، دارای چهار نیروگاه هسته‌ای است که در شرایط فعلی، با توجه به خاموشی‌های مکرر ناشی از حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی، نقش حیاتی در تامین برق کشور ایفا می‌کنند. این وضعیت، نگرانی‌ها در مورد امنیت هسته‌ای در اوکراین را دوچندان کرده است و نیاز به یک راه حل دیپلماتیک و پایدار برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه هسته‌ای دیگر را بیش از پیش آشکار می‌کند.

در کنار این مسائل، تجربه آلمان در وداع با انرژی هسته‌ای نیز قابل توجه است؛ سفری از هیجان ورود به این فناوری تا نفس راحت خروج از آن





RadioFarda_ / 🏆 13. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines