ولودیمیر زلنسکی هشدار داد توافق ترامپ خطرناک است و حملات اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه را تداوم می‌بخشد. جزئیات حملات موشکی و مواضع طرفین.

ولودیمیر زلنسکی ، رئیس‌جمهور اوکراین، در واکنش به تحولات اخیر در مذاکرات صلح و تداوم حملات روسیه، صراحتاً هشدار داد که توافق پیشنهادی دونالد ترامپ می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای منطقه داشته باشد. این هشدار در حالی صادر شد که کی‌یف تأکید کرده است حملات خود را علیه اهداف مرتبط با صنعت نفت روسیه ادامه خواهد داد تا پاسخ ضربتی به حملات موشکی مسکو به زیرساخت‌های انرژی اوکراین باشد.

تداوم حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه

ولودیمیر زلنسکی روز جمعه در پیامی در پلتفرم تلگرام اعلام کرد که نیروهای اوکراینی همچنان بخش پالایش نفت روسیه را هدف قرار خواهند داد. این اقدام مستقیماً به پاسخ به حملات مداوم پهپادی و موشکی روسیه به تأسیسات انرژی اوکراین مرتبط است. رئیس‌جمهور اوکراین بیان کرد که نیروگاه‌های تولید برق، شبکه‌های توزیع انرژی، سیستم‌های گرمایشی و تأسیسات تأمین آب در اوکراین به‌طور مستمر تحت هدف حملات دشمن قرار دارند.

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زلنسکی با استناد به اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های اطلاعاتی، هشدار داد که روسیه در حال آماده‌سازی موج جدیدی از حملات علیه زیرساخت‌های حیاتی اوکراین است. او در سخنرانی شبانه خود اظهار داشت که شواهدی مبنی بر آماده‌سازی حمله جدید به بخش انرژی، پل‌های احداث شده بر فراز رودخانه دنیپرو و همچنین زیرساخت‌های غیرنظامی در دست است. این بیانیه نشان‌دهنده تشدید تنش‌ها و خطر افزایشی حملات هوایی در روزهای آتی است.

موضع رسمی ترامپ و واکنش‌های دیپلماتیک

نگرانی اصلی زلنسکی درباره توافق احتمالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آن را پیشنهاد داده است، ناشی از عدم شفافیت در جزئیات آن می‌باشد. ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید تأیید کرد که با کریل دیمیتریف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور روسیه، دیدار داشته است. او از افشای جزئیات این دیدار خودداری کرد، اما خبر از شکل‌گیری توافقی بزرگ داد که ادعا می‌شود فراتر از اوکراین بوده و ممکن است کل قاره اروپا را تحت تأثیر قرار دهد.

زلنسکی در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان ابراز داشت که موضوع برای او ساده نیست و توافق بدون جزئیات شفاف می‌تواند خطرناک باشد. او به مذاکرات متعددی اشاره کرد که در جریان است و برخی از آن‌ها را مفید و بسیار مهم ارزیابی نمود. با این حال، زلنسکی تأکید کرد که تاکنون هیچ نشانه‌ای از آمادگی روسیه برای گام‌های واقعی در مسیر حل‌وفصل جنگ مشاهده نکرده است و مسکو تمایلی به مذاکره واقعی ندارد.

حملات متقابل و خسارات وارده به پایتخت

ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف، اعلام کرد که نیروهای روسیه بامداد شنبه پایتخت اوکراین را با حملات موشکی هدف قرار دادند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سقوط بقایای موشک‌ها به یک ساختمان مسکونی پنج‌طبقه در یکی از محله‌های غربی کی‌یف منجر به ورود خسارت شد. همچنین نمای یک ساختمان مسکونی دیگر در این حملات آسیب دید و انفجارهایی در حومه شهر شنیده شد.

نیروی هوایی اوکراین و ناظران نزدیک به ارتش این کشور تأیید کردند که حملات موشکی بالستیک، نیروگاه‌های حرارتی کی‌یف، مناطق جنوبی آن و یک پست برق در غرب پایتخت را هدف قرار داده است. صدای دوازده انفجار در سراسر کی‌یف شنیده شد که نشان‌دهنده شدت حملات هوایی روسیه به زیرساخت‌های شهری و انرژی این منطقه است. کلیچکو در پیام خود در تلگرام تأکید کرد که روسیه زیرساخت‌های اوکراین را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده است.

درخواست موشک رهپاتریوت و اقدامات متقابل روسیه

ولودیمیر زلنسکی وضعیت دفاعی کشورش را وضعیت "آسان" ندانست و خواستار تسریع در تحویل موشک‌های رهگیر برای سامانه‌های پاتریوت شد. او به شریکان خود درخواست قوی برای جلوگیری از هرگونه تأخیر در تحویل این موشک‌ها را مطرح کرد. در مقابل، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در شب گذشته چهارصد و چهل و دو پهپاد اوکراینی را در مناطق مختلف روسیه سرنگون کرده‌اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین مدعی شد که موضع استقرار موقت یکی از تیپ‌های نیروهای مسلح اوکراین را در منطقه زاپوریژیا هدف قرار داده است. خبرگزاری ریانووستی روسیه نیز از وقوع آتش‌سوزی در یک تأسیسات صنعتی در منطقه سیورسکی، در پی سقوط بقایای یک پهپاد اوکراینی، خبر داده است. زلنسکی در پایان گفتگوهای خود از برقراری آتش‌بس و کاهش تنش‌ها حمایت کرد اما هشدار داد که روسیه تلاش می‌کند مذاکرات را به موضوع ایجاد ساختار امنیتی جدید در اروپا بکشاند که آن را برای کشورهای اروپایی خطرناک می‌داند.