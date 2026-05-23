رئیس جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نهادهای اطلاعاتی او و همچنین شرکای آمریکایی و اروپایی اطلاعاتی درباره آماده شدن روسیه برای انجام یک حمله با موشک‌های بالستیک مافوق صورت اورشنیک دریافت کرده‌اند. زلنسکی افزود: ما نشانه‌هایی از آماده‌سازی برای یک حمله ترکیبی به خاک اوکراین از جمله کی‌یف با استفاده از انواع مختلف سلاح‌ها را مشاهده می‌کنیم. این سلاح‌های میان‌برد مشخص می‌توانند در چنین حمله‌ای مورد استفاده قرار گیرند. مهم است که از امشب با توجه به هشدارهای حمله هوایی مسئولانه عمل کنید. موشک‌های اورشنیک ماه سپتامبر ۲۰۲۵ در رزمایش مشترک روسیه و بلاروس به نمایش درآمد. روسیه اولین بار در نوامبر ۲۰۲۴ از موشک اورشنیک برای حمله به یک شرکت نظامی در «دنیپرو» اوکراین استفاده کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که آن حمله در پاسخ به استفاده اوکراین از موشک‌های دوربرد انگلیس و آمریکا برای حمله به خاک روسیه انجام شد. وی تهدید کرد که اگر حملات اوکراین با موشک‌های دوربرد انگلیس و آمریکا ادامه پیدا کند، حملات بیشتری با موشک‌های اورشنیک، خصوصا به «مراکز تصمیم‌گیری» اوکراین انجام خواهد شد.

