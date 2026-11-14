زلنسکی پیشنهاد آمریکا مبنی بر صلح در ازای عضویت ناتو را رد کرد

زلنسکی اعلام کرد اوکراین در ازای عضویت ناتو دونباس را ترک نمی‌کند. این پیشنهاد در پی مذاکرات آمریکا، روسیه و اوکراین در ابوظبی مطرح شد و بازتاب گسترده‌ای داشت.

ولودیمیر زلنسکی ، رئیس‌جمهور اوکراین، با بیان اینکه مذاکره‌کنندگان آمریکایی برای نخستین بار از او پرسیده‌اند آیا اوکراین در ازای عضویت در ناتو حاضر است نیروهای باقی‌مانده خود را از منطقه دونباس خارج کند یا نه، این پیشنهاد را رد کرد. زلنسکی روز شنبه ۲۳ آبان به خبرنگاران گفت: "آمریکایی‌ها پرسیدند: آیا اوکراین در صورت پیوستن به ناتو ، دونباس را ترک خواهد کرد؟"

واکنش اوکراین به پیشنهاد امنیتی آمریکا

او افزود که کشورش به شکل اصولی با واگذاری سرزمین‌های خود مخالف است، اما در صورتی که آمریکا و دیگر شرکای ناتو تضمین‌های امنیتی مشخصی ارائه کنند، حاضر است یک بسته جامع امنیتی را برای بررسی به مردم اوکراین عرضه کند. زلنسکی درباره واکنش خود به این پیشنهاد گفت که مزایا و معایب چنین توافق احتمالی را برای مردم اوکراین توضیح خواهد داد. او تأکید کرد که نمی‌تواند به‌تنهایی و به‌صورت یک‌جانبه درباره چنین موضوعی تصمیم بگیرد.

Also read پیشنهاد آمریکا از زلنسکی: عضویت در ناتو در ازای خروج از دونباس

شرایط منطقه دونباس و تاریخچه درگیری

دونباس منطقه‌ای در شرق اوکراین است که استان‌های دونتسک و لوهانسک را در بر می‌گیرد. روسیه از سال ۲۰۱۴ بخش‌های گسترده‌ای از این منطقه را اشغال کرده و پس از تهاجم تمام‌عیار به اوکراین در سال ۲۰۲۲، رسماً ادعای الحاق هر دو استان را مطرح کرده است. مقام‌های آمریکایی پیش‌تر گفته بودند عضویت اوکراین در ناتو از دستور کار خارج شده است، اما این کشور می‌تواند تضمین‌های امنیتی مشابه تضمین‌های اعضای این ائتلاف دریافت کند.

مذاکرات دیپلماتیک در ابوظبی و دیدارها

اظهارات زلنسکی پس از پایان مذاکرات سه‌جانبه نمایندگان آمریکا، روسیه و اوکراین در ابوظبی در روزهای ۱۹ و ۲۰ آبان مطرح شد. پس از این مذاکرات، جرد کوشنر و استیو ویتکاف، فرستادگان دیپلماتیک دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌طور جداگانه با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و زلنسکی دیدار کردند. روسیه به‌شدت با عضویت اوکراین در ناتو مخالفت کرده است. در عین حال، واگذاری کنترل تمام منطقه دونتسک به روسیه یکی از خواسته‌های اصلی مسکو برای پایان دادن به جنگ بوده است.

نگرانی‌های امنیتی و هدف دائمی واشنگتن

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه ۲۲ آبان در نشست سالانه "انجمن فدرالیست" در واشینگتن گفت فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی به اندازه‌ای شدید است که واشینگتن در شرایط کنونی نیازی به اقدام نظامی تازه نمی‌بیند، اما هدف اصلی آمریکا همچنان جلوگیری دائمی از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. روبیو معیار پیروزی آمریکا در جنگ با ایران این است که جمهوری اسلامی "هرگز نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد".

تحلیل‌های راهبردی درباره رفتار ایران

آقای روبیو رهبران جمهوری اسلامی را "روحانیون شیعه تندرو" با "ذهنیتی توسعه‌طلبانه" توصیف کرد و گفت برخلاف حکومت کره شمالی که عمدتاً به دنبال حفظ بقای خود است، جمهوری اسلامی در پی گسترش نفوذ و صدور انقلاب به کشورهای دیگر بوده است. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به نقش تهران در حمایت از حزب‌الله لبنان، حوثی‌های یمن و شبه‌نظامیان عراقی، هشدار داد که دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای می‌تواند امنیت منطقه و جهان را به‌شدت تهدید کند.