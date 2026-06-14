رئیس‌جمهور اوکراین، زلنسکی، گفت که طی تماس تلفنی با رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، مسائل مربوط به جنگ اوکراین را برجسته کرده است.

رئیس‌جمهور اوکراین ، زلنسکی ، گفت که طی تماس تلفنی با رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ ، مسائل مربوط به جنگ اوکراین را برجسته کرده است. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که گفت‌وگوی خوبی با ترامپ داشت و بحث مفصلی در مورد مسائل کلیدی داشتند که صلح یکی از آنها بود.

زلنسکی از ترامپ برای حمایت‌های او از اوکراین تشکر کرد و از او برای تلاش برای پایان دادن به جنگ اوکراین آرزوی موفقیت کرد. همچنین در مورد چیز‌هایی که می‌توانند به برقراری صلح کمک کنند، گفت‌وگو کردند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که اوکراین در جنگ با روسیه گرفتار مشکلات و موانعی شده است.

واحد‌های پدافند هوایی در سراسر اوکراین در محاسبات غیرممکن گیر افتاده‌اند و نیرو‌های خسته اوکراینی که گاهی‌اوقات ۲۴ ساعت را با کمبود غذا یا خواب سپری کرده‌اند، از رهگیری موشک‌ها و حملات هوایی کلافه و درمانده شده‌اند. برنامه‌ریزان نظامی روسیه در حال استفاده از یکی از بزرگترین نقاط ضعف اوکراین هستند و ارتش این کشور جنگ‌زده به اندازه کافی رهگیر موشک پاتریوت برای مقابله با این حملات را ندارد





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