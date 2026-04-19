زلزله ۴.۱ ریشتری بومهن خسارتی نداشت؛ اخبار متنوع اقتصادی، جوی و قضایی

مدیرعامل هلال احمر استان تهران اعلام کرد زمین لرزه ۴.۱ ریشتری در بومهن خسارتی نداشته است. در همین حال، اخباری از هشدار دریایی، پیشبینی هوای تهران و کرمانشاه، تمدید مهلت دکتری، نوسانات قیمت ارز و طلا و همچنین بسته شدن پرونده قتل یک خبرنگار منتشر شده است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران از وقوع زلزله ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر در منطقه بومهن خبر داد و اعلام کرد که این حادثه هیچگونه خسارت ی به همراه نداشته است. این زمینلرزه حدود ساعت ۱۵:۳۰ امروز شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۵ رخ داد و بلافاصله پس از وقوع، تیمهای واکنش سریع و امدادونجات هلال احمر به مناطق نزدیک به کانون زلزله اعزام شدند تا وضعیت را از نزدیک بررسی کنند.
فتحی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران، در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: پس از دریافت گزارش وقوع زلزله، تیمهای امدادی ما به سرعت به سمت منطقه بومهن حرکت کرده و عملیات ارزیابی را آغاز نمودند. گزارشهای اولیه و بررسیهای میدانی تیمهای اعزامی حاکی از آن است که این زلزله تلفات جانی و خسارات مالی به بار نیاورده است.
این منطقه با وجود نزدیکی به پایتخت، معمولاً در معرض لرزههای نسبتاً کوچک قرار دارد و وقوع چنین رویدادهایی، هرچند بدون خسارت، ضرورت هوشیاری و آمادگی دستگاههای امدادی را یادآور میشود. تیمهای هلال احمر با استقرار در مناطق حساس و بررسی مستمر، آمادگی خود را برای هرگونه اقدام اضطراری حفظ کردهاند.
لازم به ذکر است که در ساعات اخیر، خبرهای متعددی در خصوص تحولات آب و هوایی و بازارهای اقتصادی نیز منتشر شده است. از جمله این اخبار میتوان به هشدار نسبت به افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج دریا در سواحل کشور اشاره کرد که نیازمند توجه دریانوردان و مسافران مناطق ساحلی است.
همچنین، پیشبینی وضعیت جوی برای پایتخت در روز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه، حاکی از احتمال بارش باران و کاهش نسبی دما در تهران است که میتواند بر تردد شهروندان تاثیرگذار باشد.
در حوزه آموزشی، مهلت تکمیل مدارک برای پذیرفتهشدگان دورههای دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس تمدید شده است، که این خبر برای داوطلبان این مقطع تحصیلی اهمیت دارد.
از سوی دیگر، پیشبینی هوای کرمانشاه برای فردا دوشنبه ۳۱ فروردین ماه نیز از تداوم بارشهای رگباری تا روز سهشنبه خبر میدهد، که نیازمند آمادگی ساکنان این منطقه در برابر احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابهای احتمالی است.
بازار ارز و طلا نیز شاهد تحولات قابل توجهی بوده است؛ شبانگاه شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۵، ریزش قیمت دلار به ثبت رسیده و قیمت یورو و دلار در بازار آزاد امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ماه نیز با تغییراتی همراه بوده است.
در روز یکشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۵، بازار طلا و سکه با نوساناتی روبرو بوده است که برخی آن را به تحولات سیاسی مرتبط دانستهاند.
در نهایت، پرونده قتل خبرنگار، منصوره قدیری، بسته شده و قاتل وی در انتظار اجرای حکم اعدام است. نکته قابل توجه در این پرونده، پرداخت تفاضل دیه از مهریه قاتل به خانواده مقتول بوده است، که این جنبه حقوقی ماجرا را پیچیدهتر میسازد.
