رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گزارشی از جلسه دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ این کمیسیون، از جلسه با حضور محمد اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی خبر داد. وی در این گزارش، بیان داشت: در این جلسه، نظرحال جمهوری اسلامی ایران درمورد تعامل و مذاکره با سازمان انرژی اتمی مورد بررسی قرار گرفت. رئیسم کمیسیون در این گزارش، به خصوص به این نکات اشاره داشت: عدم ارتباط فناوری هستهای در فهرست مذاکرات، تفاهمنامه لغو تحریمها و نهضت غنیسازی، خطر نابودی اقتدار جمهوری اسلامی ایران از طریق فعالیتهای صنعت هستهای و ضرورت حفاظت از مراکز و داراییهای هستهای. همچنین، اعضای کمیسیون بر ضرورت تبیین فعالیتها و دستاوردهای هستهای برای مردم، جلوگیری از عضویت در معاهده بدون نظارت شورای حکام و تحریمهای پیرامون این موضوع، حفاظت از دستاوردهای هستهای و ضرورت نگاه سازی به تکنولوژی هستهای در حوزههای مختلف، تاکید داشتند.
وی توضیح داد: در این جلسه رئیس سازمان انرژی اتمی بیان کرد که دشمن به دنبال نابودی اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله صنعت هستهای به عنوان یکی از عامل قدرت کشور است. موضوع فناوری هستهای در دستور کار مذاکرات قرار ندارد. در ادامه، رییس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: فعالیتهای صنعت هستهای ایران صلحآمیز بوده و صلحآمیز باقی خواهد ماند. موضوع فناوری هستهای در دستور کار مذاکرات قرار ندارد و غنیسازی نیز قابل مذاکره نیست.
همچنین، رییس سازمان انرژی اتمی گفت که تمهیدات لازم برای حفاظت از مراکز و داراییهای هستهای پیشبینی و انجام شده است و صنعت هستهای کشور با قدرت به فعالیت خود ادامه خواهد داد و از دستاوردهای هستهای حفاظت میشود. تصمیمات لازم برای حفاظت از مراکز و داراییهای هستهای پیشبینی شده است.
اعضای کمیسیون در این جلسه بر ضرورت حفاظت از مراکز و داراییهای هستهای، تبیین فعالیتها و دستاوردهای هستهای برای مردم، برخوردpowerfulانه با دشمن و اصلاح برخی نگاهها به صنعت هستهای در مذاکرات تاکید کردند. همچنین، بر بیفایده بودن عضویت در NPT، کوتاه نیامدن در برابر دشمن و حفظ دستاوردهای هستهای کشور تاکید داشتند.
همچنین، رئیسم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز بیان داشت: صنعت هستهای، صنعت زندگی، ایرانی، بومی و مورد نیاز ملت ایران و نسلهای آینده است؛ این صنعت در حوزههای مختلف کاربرد دارد و مجلس شورای اسلامی با تمام توان از صنعت هستهای پاسداری و حراست خواهد کرد. رئیس کمیسیون همچنین تاکید داشت: نباید از حق هستهای کوتاه بیاییم. همچنین حفاظت از مراکز و دستاوردهای هستهای ضروری اس