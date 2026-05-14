رییس سازمان حفظ نباتات درباره ضرورت قرنطینه گیاهی و اهمیت آن برای امنیت غذایی و اقتصاد ملی کشور

یکی از مسئولین دولتی با بیان اهمیت نقش گیاهان در تأمین غذای بشر و اکسیژن اتمسفر، درباره تأثیر قرنطینه گیاهی بر امنیت غذایی، اقتصاد ملی و پایداری محیط زیست بحث کرد. این مسئول همچنین به چالش‌های آبی و اقلیمی کشور اشاره کرد و اهمیت همکاری با سایر سازمان‌ها برای مقابله با تهدیدات بهداشت گیاهی را بیان نمود.

یک مسئول دولتی با بیان اینکه گیاهان بیش از ۸۰ درصد غذای بشر و ۹۸ درصد اکسیژن اتمسفر را تأمین می‌کنند، گفت: آفات نیز سالانه تا ۴۰ درصد از این محصولات کشاورزی را نابود می‌کند.

به گزارش مهر از وزارت جهاد کشاورزی، مریم جلیلی‌مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در همایشی به مناسبت روز جهانی قرنطینه و بهداشت گیاهی -که هر سال در ۱۲ ماه می ‌با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد گرامی داشته می‌شود- اعلام کرد قرنطینه گیاهی تأثیر مستقیمی بر امنیت غذایی، اقتصاد ملی و پایداری محیط ‌زیست دارد. او با اشاره به اینکه گیاهان بیش از ۸۰ درصد غذای بشر و ۹۸ درصد اکسیژن اتمسفر را تأمین می‌کنند، گفت: آفات و بیماری‌های گیاهی سالانه تا ۴۰ درصد از محصولات کشاورزی جهان را نابود می‌کنند، این رقم برای کشوری مانند ایران که با چالش‌های آبی و اقلیمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، هشداری جدی و غیرقابل چشم‌پوشی است.

هر هکتار محصول از‌دست‌رفته به معنای کاهش درآمد کشاورز، افزایش فشار بر منابع آبی برای کشت مجدد و تشدید وابستگی به واردات است





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines