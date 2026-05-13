رییس جمهور با حضور در اردو، به بازیکنان پاداش ۵۰۰ میلیارد تومانی داد

امروز در حالی که بازیکنان تیم ملی پولوشرت های فیروزهای رنگ خود را بر تن کرده و در سالن جلسات کمپ تیمهای ملی منتظر میهمان ویژه خود بودند، مسعود پزشکیان همراه با تشریفات خاص ریاست جمهوری وارد سالن شد تا ساعاتی پیش از بدرقه ملیپوشان با آنها دیدار کند.
رؤسای جمهور عموما رابطه نزدیکی با تیم ملی داشته و به خصوص پیش از جام جهانی با آنها دیدار کردهاند اما از آخرین حضور رییس دولت در اردوی تیم ملی مدتها میگذرد تا اینکه امروز پزشکیان علاقه ورزشی خود را یک بار دیگر با حضور در جمع بازیکنان به نمایش گذاشت و سخنرانی نسبتا طولانی و البته صمیمانهای را هم با آنها انجام داد. در حالی که برخلاف دورههای قبلی این بار زیاد صحبتی از اعداد و ارقام برای پاداش اعضای تیم ملی وجود ندارد، امروز رییس جمهور با وعده جالب به اردو رفت و به بازیکنان اعلام کرد که پاداش قابلتوجهی را به آنها اختصاص داده است.
بر اساس شنیده خبرنگار ما، پاداش وعده داده شده ۵۰۰ میلیارد تومان است که بین اعضای تیم تقسیم خواهد شد که البته شاید از نظر ریالی بزرگ و سنگین باشد اما نسبت به دورههای قبلی شاید افت هم داشته است. اما به هر حال لیست ۲۶ نفره تیم ملی هم حالا امیدوار است با کسب نتایج مطلوب به پاداش اعلامی رییس جمهور هم دست پیدا کنند و بتوانند این عدد را به دست بیاورند.
هرچند که پر واضح است در صورت کسب نتایج و صعود از مرحله گروهی، جوایز دیگری هم به بازیکنان خواهد رسید
