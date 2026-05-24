رییس سازمان بهزیستی کشور، با بیان اهمیت قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، اظهار داشت: در حال حاضر، 82 درصد مواد قانون در حال اجراست. از این میزان، 61 درصد مواد قانون با روندی مطلوب در حال اجرا هستند و 18 درصد مواد قانون به دلیل وجود ابهام در متن قانون با مشکلات اجرایی مواجه هستند. همچنین، 26 درصد از مواد قانون به دلیل فقدان منابع اعتباری اجرایی نشده‌اند و این بخش نیز نیازمند بازنگری و اصلاح قانونی است. همچنین، در Year 2022, با افزایش اعتبارات مرتبط با اجرای این قانون، اعتبارات مورد نیاز برای اجرای مفاد آن، هفت برابر افزایش یافته است.

از این میزان، 61 درصد مواد قانون با روندی مطلوب در حال اجرا هستند و 18 درصد مواد قانون کمترین میزان اجرا را دارند. همچنین، 26 درصد از مواد قانون به دلیل وجود ابهام در متن قانون با مشکلات اجرایی مواجه هستند و باید در فرآیند اصلاح قانون، این ابهامات برطرف شوند. در بخش دیگری از سخنان خود، وی به موضوع مناسب‌سازی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، 56 درصد ساختمان‌های دولتی، چهار شاخص اولیه مناسب‌سازی را رعایت کرده‌اند.

همچنین، حدود 90 درصد مناسب‌سازی در حوزه وبگاه‌ها و خدمات الکترونیکی انجام شده است. به دنبال راه‌اندازی سامانه هوشمند نظارت بر اجرای قانون، باید با جدیت دنبال شود تا بتوانیم وضعیت اجرای قانون در هر دستگاه را به صورت شفاف مشاهده کنیم، نقاط ضعف را شناسایی کرده و نظارت مؤثرتری بر روند اجرای قانون داشته باشیم





