رییس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی بر حمایت مجلس از اعتبارات سازمان بهزیستی تأکید کرد

سعید ابراهیمی با تشریح وضعیت اعتبارات و برنامههای سازمان بهزیستی در نشست هماندیشی اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، بر حمایت مجلس از اعتبارات سازمان بهزیستی و سودای مجلس در افزایش مستمری مددجویان و افزایش حقوق کارمندان تا ۲۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد تأکید کرد.
در ادامه سخنان رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی با تشریح وضعیت اعتبارات و برنامههای سازمان بهزیستی، برای اعضا و مدیران کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ابراهیمی با اشاره به حمایتهای کمیسیون در بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، بیان کرد: مجلس شورای اسلامی ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل آزادسازی نرخ ارز به اعتبارات سازمان بهزیستی اضافه کرد که این اقدام میتواند بخشی از مشکلات ناشی از تورم و افزایش هزینههای خدماترسانی را جبران کند.
همچنین، با قدردانی از حمایتهای این کمیسیون، ابراهیمی ادامه داد: در حال حاضر سازمان بهزیستی ۹ درصد جمعیت کشور را که معادل ۱۱ درصد خانوارهای کشور است، تحت پوشش دارد و با بودجهای معادل ۱۲۹ هزار میلیارد تومان به این جامعه هدف خدمات ارائه میکند
