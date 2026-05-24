Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

رییس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی بر حمایت مجلس از اعتبارات سازمان بهزیستی تأکید کرد

اجتماعی و اقتصادی News

رییس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی بر حمایت مجلس از اعتبارات سازمان بهزیستی تأکید کرد
حمایت مجلس از سازمان بهزیستیافزایش اعتبارات سازمان بهزیستیتکالیف قانونی برای مددجویان سازمان بهزیستی
📆5/24/2026 4:16 PM
📰SharghDaily
13 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 25% · Publisher: 68%

سعید ابراهیمی با تشریح وضعیت اعتبارات و برنامه‌های سازمان بهزیستی در نشست هم‌اندیشی اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، بر حمایت مجلس از اعتبارات سازمان بهزیستی و سودای مجلس در افزایش مستمری مددجویان و افزایش حقوق کارمندان تا ۲۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد تأکید کرد.

در ادامه سخنان رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی با تشریح وضعیت اعتبارات و برنامه‌های سازمان بهزیستی، برای اعضا و مدیران کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ابراهیمی با اشاره به حمایت‌های کمیسیون در بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، بیان کرد: مجلس شورای اسلامی ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل آزادسازی نرخ ارز به اعتبارات سازمان بهزیستی اضافه کرد که این اقدام می‌تواند بخشی از مشکلات ناشی از تورم و افزایش هزینه‌های خدمات‌رسانی را جبران کند.

همچنین، با قدردانی از حمایت‌های این کمیسیون، ابراهیمی ادامه داد: در حال حاضر سازمان بهزیستی ۹ درصد جمعیت کشور را که معادل ۱۱ درصد خانوارهای کشور است، تحت پوشش دارد و با بودجه‌ای معادل ۱۲۹ هزار میلیارد تومان به این جامعه هدف خدمات ارائه می‌کند

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SharghDaily /  🏆 1. in İR

حمایت مجلس از سازمان بهزیستی افزایش اعتبارات سازمان بهزیستی تکالیف قانونی برای مددجویان سازمان بهزیستی تعرفه مراکز نگهداری، حق پرستاری و مددکاری در خ تغییر وضعیت نیروی خرید خدمت در اورژانس اجتماعی

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-24 19:16:31