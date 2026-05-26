رییس جمهور در نشست با وزیر و معاونان آموزش و پرورش، گزارشی از آخرین وضعیت نظام آموزشی کشور در شرایط جنگ و پس از آن دریافت کرد.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، در نشستی با وزیر و معاونان وزارت آموزش و پرورش ، گزارشی جامع از آخرین وضعیت نظام آموزشی کشور در شرایط جنگ و دوره پس از آن دریافت کرد.
در این نشست، میزان آسیبهای واردشده به مدارس و مراکز آموزشی در جریان جنگ اخیر، آمار شهدای دانشآموز و فرهنگی، برنامهریزیهای انجامشده برای آغاز سال تحصیلی جدید و همچنین روند پیشرفت پروژههای «نهضت ملی توسعه عدالت آموزشی» مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه این جلسه همچنین، موضوع نگرانی خانوادهها درباره نحوه برگزاری امتحانات، بهویژه در مقاطع حساس تحصیلی، و چگونگی استمرار فرآیند آموزش در شرایط خاص کشور مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت و بر ضرورت ایجاد آرامش روانی برای دانشآموزان و خانوادهها تأکید شد.
رئیسجمهور در این نشست، اظهار داشت: بازسازی و ساخت مدارس نباید بر اساس الگوهای سنتی و برای نظام آموزشی گذشته ادامه یابد، بلکه لازم است طراحی مدارس بر پایه استانداردها و الگوهای نوین آموزشی جهان انجام شود؛ بهگونهای که کارگاهها، آزمایشگاهها، نوع چیدمان کلاسها و محیطهای یادگیری، متناسب با شیوههای جدید تعلیم و تربیت طراحی شوند. پزشکیان با اشاره به اینکه ساختار فعلی بسیاری از مدارس کشور متناسب با نظام آموزشی حافظهمحور و سنتی شکل گرفته است، تصریح کرد: باید بهترین و پیشرفتهترین الگوهای آموزشی و معماری مدرسهسازی را مبنا قرار دهیم و افقهای بلند و آیندهنگرانه برای نظام تعلیم و تربیت کشور ترسیم کنیم.
رئیس جمهور افزود: هدف ما باید ساخت مدارسی دولتی باشد که نهتنها در داخل کشور، بلکه در سطح منطقه و جهان بهعنوان الگو شناخته شوند. پزشکیان همچنین بر ضرورت تحول در شیوههای تربیت معلم و توانمندسازی نیروی انسانی آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: مدیران، معلمان و مربیان مدارس جدید نیز باید متناسب با طراحیهای نوین آموزشی، شیوههای جدید تعلیم و تربیت را فراگیرند و نظام آموزشی کشور از روشهای سنتی و گذشته عبور کند.
رئیس جمهور افزود: در صورت نیاز باید از ظرفیت دورههای آموزشی بینالمللی استفاده شود و حتی زمینه حضور اساتید و مربیان برجسته دنیا برای انتقال تجربیات و آموزشهای نوین در کشور فراهم گردد. پزشکیان با بیان اینکه آموزشهای فعلی در دانشگاههای تربیت معلم پاسخگوی نیازهای آینده کشور نیست، خاطرنشان کرد: شیوههای تربیت معلم باید متناسب با تحولات علمی، فناوریهای نوین و نیازهای نسل جدید بازطراحی شود تا معلمان بتوانند دانشآموزانی خلاق، توانمند، مهارتمحور و آماده حضور در جهان آینده تربیت کنند.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات قاطع برای استمرار فعالیتهای آموزشی در کشور تأکید کرد و اظهار داشت: نباید به بهانه جنگ، کشور را در وضعیت نیمهتعطیل قرار دهیم. بسیاری از بخشها، بهویژه آموزش و پرورش، باید با حفظ تدابیر لازم به فعالیت خود ادامه دهند و نباید فضای غیرواقعی و اضطرابآفرین در جامعه ایجاد شود.
دکتر پزشکیان افزود: خانوادهها نباید دچار نگرانی و ترس شوند و لازم است بستر مناسب برای برگزاری حضوری امتحانات، بهویژه در مقاطع حساس تحصیلی، فراهم شود؛ چراکه استمرار آموزش و حفظ جریان تربیت نسل آینده، بخشی از امنیت و پایداری ملی کشور محسوب میشود. رئیس جمهور همچنین با انتقاد از برخی روندهای موجود در فرآیند تصمیمگیری آموزشی کشور تصریح کرد: نباید تصمیماتی که در حیطه وظایف تخصصی آموزش و پرورش قرار دارد، بهگونهای مدیریت شود که فرآیندهای اجرایی و آموزشی کشور معطل و متوقف بماند.
هماهنگی میان آموزش و پرورش و دیگر نهادها از جمله با شورای عالی انقلاب فرهنگی ضروری است، اما این هماهنگی نباید موجب اختلال در روند تعلیم و تربیت و کند شدن تصمیمگیریها شود. پزشکیان با تأکید بر ظرفیتهای بالای نظام آموزشی کشور اظهار داشت: اقدامات و دستاوردهای صورتگرفته ارزشمند است، اما کشور ما توان آن را دارد که آیندهای بسازد که به الگویی برای دیگر کشورها تبدیل شود و این هدف، نیازمند تحول عمیق، برنامهریزی علمی و تلاش مستمر است.
رئیس جمهور در ادامه اظهار کرد: نظام آموزشی باید علاوه بر آموزش علمی، مهارت زندگی، مسئولیتپذیری، اهمیت خانواده و سبک صحیح زیستن را نیز به نسل جوان آموزش دهد. امروز در برخی حوزههای رفتاری و اجتماعی میان نوجوانان و جوانان با چالشهایی مواجه هستیم که نشان میدهد باید در حوزه تربیتی، فرهنگی و مهارتی سرمایهگذاری بیشتری صورت گیرد.
پزشکیان تأکید کرد: ابزارهای یادگیری در جهان بهشدت متحول شده و ما نباید اجازه دهیم دانشآموزان کشور از فناوریها و شیوههای نوین آموزشی عقب بمانند. ذهن معلم، مدیر و نظام آموزشی باید بر ارتقای توانمندی، خلاقیت و پیشرفت دانشآموز متمرکز باشد. بهجای آموزش مبتنی بر حفظیات صرف، باید مفاهیم، تحلیل، فهم و چرایی مسایل به دانشآموزان آموزش داده شود.
پزشکیان افزود: ایجاد تحول در نگرش نوجوانان و جوانان، زمینهساز پیشرفت کشور خواهد بود و باید توانمندیها و استعدادهای دانشآموزان در حوزههای مختلف شناسایی و شکوفا شود. نباید صرفاً به دلیل ضعف در حفظیات، از استعدادها و ظرفیتهای ارزشمند دانشآموزان در سایر حوزهها غفلت کنیم
