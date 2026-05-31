رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی، صنعت گردشگری ایران را به وضعیت «زیر صفر» رسانده است

رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی، هشدار داد جنگ، بحران اقتصادی، محدودیت‌های اینترنتی و نبود حمایت‌های عملی، صنعت گردشگری ایران را به وضعیت «زیر صفر» رسانده است. رفیعی گفت رکود در صنعت گردشگری از ابتدای سال ۱۴۰۴ آغاز شد و وقوع جنگ ۱۲ روزه در آستانه سفرهای تابستانی، این صنعت را وارد دوره‌ای از بلاتکلیفی کرد. بسیاری از افرادی که پیش‌تر به مقاصدی مانند اروپا سفر می‌کردند، به سمت کشورهای ارزان‌تر مانند ترکیه رفتند و بخشی دیگر نیز به گردشگری داخلی روی آوردند.

رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ، هشدار داد جنگ ، بحران اقتصادی، محدودیت‌های اینترنتی و نبود حمایت‌های عملی، صنعت گردشگری ایران را به وضعیت «زیر صفر» رسانده است.

رفیعی یک‌شنبه ۱۰ خرداد در مصاحبه با پایگاه خبری رکنا گفت رکود در صنعت گردشگری از ابتدای سال ۱۴۰۴ آغاز شد و وقوع جنگ ۱۲ روزه در آستانه سفرهای تابستانی، این صنعت را وارد دوره‌ای از بلاتکلیفی کرد. بسیاری از افرادی که پیش‌تر به مقاصدی مانند اروپا سفر می‌کردند، به سمت کشورهای ارزان‌تر مانند ترکیه رفتند و بخشی دیگر نیز به گردشگری داخلی روی آوردند.

تاجیکستان در سال گذشته با رشد ورود مسافران ایرانی مواجه شد؛ موضوعی که به گفته او، بیشتر ناشی از ارزان‌تر بودن و جذابیت تجربه یک مقصد خارجی جدید بود. مقاصدی مانند ترکیه و نجف با افت محسوسی در تعداد مسافران روبه‌رو شده‌اند و حتی سفرهای اربعین نیز کاهش چشمگیری داشته است.

دفاتر مسافرتی پس از ماه‌ها رکود، جنگ، بی‌ثباتی اقتصادی و اختلال اینترنت، توان تاب‌آوری خود را از دست داده‌اند و ادامه این وضعیت می‌تواند به از بین رفتن بخشی از نیروی انسانی متخصص این صنعت منجر شود





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی جنگ بیماری بستری در بیمارستان گردشگری ایران تاجیکستان ترکیه نجف سفرهای اربعین تعداد مسافران قابلیت تاب‌آوری نیروی انسانی متخصص توافق ترامپ ایالات متحده نیروهای دریایی و هوایی ارتش ایران برجام ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران ترامپ ایران

United States Latest News, United States Headlines