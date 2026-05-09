رییس بنیاد امور بیماری های خاص از ساخت بیمارستان تخصصی سرطان برای بیماران خاص خبر داد

رییس بنیاد امور بیماری های خاص یکی از دستاوردهای مهم این نهاد را ساخت بیمارستان تخصصی سرطان برای بیماران خاص دانست که علی رغم موانع بیمارستان ساخته شد و از یک سال و نیم پیش فعالیت خود را آغاز کرده و این مسیر ادامه خواهد داشت.

فاطمه هاشمی رفسنجانی، رییس بنیاد امور بیماری های خاص روز شنبه 19 اردیبهشت ماه در نشست خبری به مناسبت روز جهانی بیماری‌های خاص و صعب العلاج و همزمان با سی امین سالگرد تأسیس این بنیاد که در بیمارستان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برگزار شد، با اشاره به فضای جنگی سختی که طی چند ماه گذشته مردم و کشور پشت سر گذرانده اند،گفت:« ترجیح می دهم درباره موفقیت ها صحبت کنم تا کمبودها. چون من هم مثل پدر فکر می کنم که باید امیدوار بود و معتقدم با امید می توان همه مشکلات را پشت سر گذاشت».

رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص با اشاره به فعالیت ۲ بیمارستان تخصصی از توسعه خدمات برای بیماران خاص خبر داد و گفت:«‌ برنامه داریم که در همان شهری که این بیماران زندگی می‌کنند، کلینیک‌های تخصصی راه‌اندازی شود و در تلاش هستیم تا مجوزها را زودتر بگیریم و کار را شروع کنیم





