رییس جمهور: میدان اصلی تقابل امروز، جنگ اقتصادی است

رییس جمهور در نشستی با فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اهمیت تقابل در عرصه اقتصادی، نقش راهبردی بخش خصوصی در حفظ ثبات بازار و پایداری اقتصاد ملی را برجسته کرد و آمادگی دولت برای اصلاح فرآیندها و رفع موانع ارزی، بانکی، گمرکی و مالیاتی را اعلام نمود. او شرایط پیچیده اقتصادی کشور ناشی از فشارهای خارجی و جنگ اقتصادی را بررسی و بر لزوم همکاری دولت و بخش خصوصی برای تقویت تابآوری اقتصادی تأکید کرد.
رییسی جمهور، مسعود پزشکیان ، در نشستی با تجار، بازرگانان و فعالان اقتصاد ی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، نقش راهبردی بخش خصوصی در حفظ ثبات بازار و pppداری اقتصاد ملی را برجسته کرد.
او با تأکید بر اینکه میدان اصلی تقابل امروز، جنگ اقتصادی و هدفگیری تابآوری کشور است، آمادگی دولت برای اصلاح فرآیندها و رفع موانع ارزی، بانکی، گمرکی و مالیاتی فعالان اقتصادی را اعلام نمود. در این نشست که با حضور وز锈 کشور، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، معاون اجرایی رییسجمهور و استاندار تهران همراه بود، مشکلات و دغدغههای حوزه تجارت و بازرگانی کشور، به ویژه در شرایط ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی خارجی، مورد بررسی قرار گرفت.
پزشکیان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور هنگام آغاز کار دولت و افزایش پیچیدگیها ناشی از تحریمها و تهدیدات خارجی، بار اصلی جنگ اقتصادی را بر دوش تجار، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی دانست و تأکید کرد دولت مصمم است بسترهای لازم را برای فعالیت مؤثر و پایدار این بخش فراهم کند. وی همچنین با قدردانی از نقش فعالان اقتصادی در حفظ ثبات بازار در شرایط سخت، بر اهمیت رفتار مسئولانه، شفافیت و مشارکت همه بخشها در سلامت بخشید اقتصاد کشور تأکید کرد.
رییسجمهور با اشاره به آموزههای دینی درباره جایگاه تجار و بازرگانان در پایداری کشور، خواستار همکاری و همافزایی میان دولت، بخش خصوصی و سایر ارکان حاکمیت برای مقابله با رانت، فساد و ویژهخواری شد. او گفت دشمن به دنبال آسیب زدن به تابآوری اقتصادی کشور و ایجاد اختلال در معیشت مردم است و دولت اجازه نخواهد دهد بخش خصوصی زمین بخورد.
در پایان، پزشکیان درخواست از فعالان اقتصادی برای درک شرایط ویژه کشور و محدودیتهای دولت کرد و بر ضرورت اعتماد متقابل و مسئولیتپذیری برای عبور موفق از شرایط پیچیده اقتصادی تأکید نمود
