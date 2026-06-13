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رییس کمیسیون عمران: شورای عالی مسکن确定了 سقف اجاره‌بها و تعزیرات متخلفان را دنبال می‌کند

اقتصاد News

رییس کمیسیون عمران: شورای عالی مسکن确定了 سقف اجاره‌بها و تعزیرات متخلفان را دنبال می‌کند
مسکناجاره‌بهاشورای عالی مسکن
📆6/13/2026 1:47 PM
📰SharghDaily
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محمدرضا رضایی کوچی درباره نقش شورای عالی مسکن در تعیین نرخ اجاره و اعمال تعزیرات بر متخلفان توضیح داد و تأکید کرد که افزایش قیمت‌ها در تهران بیش از ۳۰ درصد مجاز نیست.

رییس کمیسیون عمران مجلس، محمدرضا رضایی کوچی ، در بازگویی به مکانیزم نظارتی بر بازار مسکن و تعیین سقف اجاره‌بها تأکید کرد که طبق قانون، شورای عالی مسکن در هر استان با ریاست استاندار تشکیل شده و有权 تعیین نرخ المرجعی اجاره است.

وی گفت: استان‌ها اختیار کامل در تعیین سقف اجاره‌بها دارند و نرخ تعیین‌شده توسط شورا، مرجع قانونی برای دستگاه‌های اجرایی و قضایی است. رضایی کوچی با اشاره به تهران، گفت: برای پایتخت نیز تصمیم‌گیری بر عهده شورای عالی مسکن و استاندار است اما افزایش اجاره‌بها در تهران نباید بالاتر از ۳۰٪ باشد. او همچنین اضافه کرد: پس از اعلام نرخ توسط شورا، تعزیرات می‌تواند متخلفان را دنبال کند.

این بیانیه در راستای کنترل تورم مسکن و اجرای قانون اجاره‌بها مطرح شده است

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