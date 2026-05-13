اگرچه مذاکرات میان آمریکا و ایران با کمک پاکستان در حال حاضر ادامه دارد، اما رئیس جمهوری آمریکا اخیراً پیشنهاد تازه رژیم ایران را «غیرقابلقبول» توصیف کرده و هشدار داد: «یا کار درست را انجام میدهند، یا ما کار را تمام خواهیم کرد.» گفت: «وقتی به سطح ۶۰ درصد میرسید، برخلاف ظاهر اعداد، بخش عمده مسیر لازم برای رسیدن به اورانیوم تسلیحاتی را طی کردهاید.»
قریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده، روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت هشدار داد که رژیم ایران به مرحلهای بسیار نگرانکننده در برنامه هستهای خود رسیده است و تنها چند هفته با تولید اورانیوم در سطح تسلیحاتی فاصله دارد.
او در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت جمهوری اسلامی اکنون به مقدار قابلتوجهی اورانیوم ۶۰ درصد غنیشده دست یافته است; سطحی که به گفته کارشناسان فاصله فنی چندانی با غنای ۹۰ درصدی مورد نیاز برای تولید سلاح هستهای ندارد. او به قانونگذاران گفت: «آنها فقط چند هفته با رساندن این مواد به سطح تسلیحاتی فاصله دارند. البته پس از آن هنوز مرحله تسلیحاتیسازی باقی میماند، اما آنها بسیار نزدیک شدهاند.
» استیو ویتکاف، نماینده ویژه دولت آمریکا، پیشتر گفته بود رژیم ایران بهاندازهای اورانیوم ۶۰ درصد غنیشده در اختیار دارد که در صورت افزایش غنای آن به ۹۰ درصد، این مقدار اورانیوم برای ساخت حدود ۱۱ بمب هستهای کافی خواهد بود
