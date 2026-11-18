بررسی پژوهش چارلز کالومیریس و متیو جارمسکی درباره دلایل سیاسی بحران‌های مالی و شکاف میان ابزارهای نظارتی و اجرا در اقتصادهای مدرن.

ادبیات جدید اقتصادی در بررسی ریشه‌های بحران‌های مالی ، تورم‌ها و رکودهای اقتصادی، برخلاف باورهای سنتی، آن‌ها را ناشی از نقص‌های تکنوکراتیک یا شوک‌های غیرمنتظره خارجی نمی‌داند. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که این ناپایداری‌ها در واقع بخشی از یک تعادل سیاسی ساختاری هستند که در آن ثبات مالی قربانی اهداف انتخاباتی و منافع گروه‌های ذی‌نفوذ می‌شود.

چشم‌انداز پژوهش کالومیریس و جارمسکی

مقاله پژوهشی با عنوان "اقتصاد سیاسی بحران‌های مالی" توسط چارلز دبلیو. کالومیریس و متیو اس. جارمسکی تهیه شده و در آوریل ۲۰۲۶ توسط دفتر ملی پژوهش‌های اقتصادی ایالات متحده (NBER) منتشر گردیده است. نویسندگان در این اثر به بررسی معمای بنیادین می‌پردازند که چرا دولت‌های مدرن با وجود در اختیار داشتن ابزارهای نظارتی و قانونی لازم، در عمل از به‌کارگیری مؤثر آن‌ها برای جلوگیری از ناپایداری‌های مالی سر باز می‌زنند. این پژوهش استدلال می‌کند که بحران‌های مالی ناشی از خطاهای محاسباتی نیستند، بلکه نتیجه مستقیم تصمیم‌گیری‌های سیاسی شکل‌دهنده معماری نظام‌های مالی هستند.

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تفاوت نگاه اقتصادی و سیاسی به مقررات

در مقابل رویکرد اقتصادی که مقررات‌گذاری را ابزاری خنثی برای افزایش بهره‌وری می‌داند، رویکرد سیاسی بر نیازهای دولت و نفوذ گروه‌های سازمان‌یافته در تدوین مقررات ناکارآمد تأکید دارد. شواهد تاریخی نشان می‌دهند که اطلاعات عمومی اغلب چندین فصل پیش از ورشکستگی بانک‌ها قادر به پیش‌بینی سقوط آن‌ها هستند، اما نهادهای نظارتی تمایلی به شناسایی یا تنبیه بانک‌های ورشکسته ندارند. دولت‌ها گاهی مقرراتی را تصویب می‌کنند که صرفاً برای نشان‌دادن هوشیاری ظاهری به افکار عمومی ناآگاه طراحی شده‌اند، بدون آنکه در عمل مانع ریسک‌پذیری بانک‌ها شوند.

سه سطح سیاست‌گذاری و ایجاد شکنندگی

نویسندگان مفهوم "سیاست" را در سه سطح مرتبط تعریف می‌کنند که هریک به شیوه‌ای خاص نظام مالی را به سمت شکنندگی سوق می‌دهند. در سطح نخست، سیاست به اقداماتی اشاره دارد که برای تضمین بقای رژیم سیاسی حاکم انجام می‌شود. در سطح دوم، رقابت‌های سیاسی درون یک رژیم باعث می‌شود سیاست‌گذاران برای جلب حمایت بخش‌های خاص، به مداخلات هدفندی مانند یارانه‌های خارج از بودجه روی آورند. در سطح سوم، سیاست‌مداران به دنبال کسب یا حفظ مناصب انتخاباتی، در آستانه انتخابات به گسترش عمومی دسترسی به اعتبار روی می‌آورند.

آمار تاریخی و پیامدهای اقتصادی

داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که فقط در طول قرن گذشته بیش از ۱۵۰ بحران مالی رخ داده است. هر یک از این بحران‌ها به‌طور میانگین با کاهش حدود پنج‌و‌نیم‌درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی همراه بوده است. هزینه مالی مقابله با این بحران‌ها نیز حدود ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. این اعداد نشان‌دهنده آن است که بحران‌های مالی و رکود اقتصادی و تورم‌های بالا از ویژگی‌های تکرارشونده و پرهزینه در اقتصادهای مدرن هستند و بخش قابل توجهی از آن‌ها با واکنش به‌موقع به ریسک‌های قابل مشاهده و اصلاحات مالی، کاملا قابل پیشگیری بوده‌اند.

استفاده سیاسی از مجوزهای تأسیس بانک

نخستین سازوکار کلیدی که در مقاله به تفصیل بررسی می‌شود، استفاده از "مجوزهای تأسیس بانک" به عنوان ابزارهای سیاسی است. بیش از چهار قرن است که قواعد حاکم بر اعطای مجوز به بانک‌ها نه با هدف به حداکثر رساندن ثبات مالی، بلکه برای تأمین اهداف مالی و ژئوپلیتیکی دولت‌ها یا پاداش‌دادن به ائتلاف‌های حاکم تدوین شده‌اند. محدودکردن اعطای مجوزهای تأسیس بانک به منظور کاهش رقابت، ابزاری کلاسیک برای اعطای رانت به اعضای ائتلاف حاکم یا افزایش دسترسی دولت به منابع استقراضی بوده است.