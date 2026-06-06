روز ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ شاهد افت قیمت‌های طلا و سکه در بازار ایران بودیم.

امروز ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ بازار طلا و سکه در اولین روز هفته روند کاهشی به خود گرفت. بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار در پایان معاملات به رقم ۱۸ میلیون تومان رسید و با کاهش ۲۸۰ هزار تومانی مواجه شد.

قیمت اونس طلای جهانی نیز به ۴ هزار و ۳۲۸ دلار کاهش یافت و روند ریزشی خود را ادامه می‌دهد. در بخش سکه‌ها، امامی با ۱۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حدود ۲٫۵ میلیون تومان کاهش، بهار آزادی با ۱۷۷ میلیون تومان و حدود ۳ میلیون تومان افت، و نیم‌سکه بهار آزادی با قیمت ۹۲٫۵ میلیون تومان بدون تغییر معامله شد. سکه گرمی نیز به ۲۷ میلیون تومان کاهش یافت.

همچنین قیمت دلار با افزایش جزئی به کانال ۱۷۵ هزار تومان و به دقیقاً ۱۷۵ هزار و ۱۹۰ تومان رسید. این تغییرات در حالی رخ داده که پیش‌بینی‌ها برای روز بعد نیز ادامه روند نزولی را نشان می‌دهند و تأثیرات سیاست‌های قیمت‌گذاری تکلیفی بر تولید خودرو مطرح است





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