با کاهش اونس جهانی طلا و فشار بر بازار ارز، قیمت سکه امامی به کانال ۲۵۰ میلیون تومان و طلای ۱۸ عیار به ۲۴ میلیون تومان سقوط کرد.

قیمت طلا و سکه در معاملات روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ با وجود آغاز مثبت و افزایش محدود در ساعات اولیه، نتوانستند صعود خود را ادامه دهند. روند نزولی بازار پس از ظهر این روز با شدت بیشتری شکل گرفت و منجر به کاهش قیمت‌های میلیونی برای انواع سکه‌ها شد.

تأثیر ریزش اونس جهانی بر سکه امامی

اتحادیه طلا و جواهر تهران گزارش داد که سکه امامی با افت ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی به رقم ۲۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. در همین زمان، سکه بهار آزادی نیز با کاهش ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی به قیمت ۲۴۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان سقوط کرد.

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این کاهش قیمت ناشی از افت اونس جهانی طلا در معاملات عصرگاهی به میزان ۱۲۶ دلار به محدوده ۳۷۴۷ دلار بود. عقب‌نشینی انس جهانی فشار نزولی را بر بازار داخلی وارد کرد و باعث شد سکه امامی به کانال ۲۵۰ میلیون تومانی بازگردد.

نوسانات قیمت در سایر قطعات سکه

نیم‌سکه و ربع سکه نیز در معاملات عصرگاهی به ترتیب کاهش ۸۰۰ هزار تومانی و ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی را تجربه کردند. قیمت نیم‌سکه به ۱۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت ربع سکه به ۷۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. سکه گرمی با رقم ۳۶ میلیون تومان بدون تغییر باقی ماند.

مثقال طلا با افت ۸۶۰ هزار تومانی به ۱۰۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در محدوده ۲۴ میلیون و ۴۲۴ هزار تومان معامله شد و ۱۹۹ هزار تومان کاهش ارزش داشت.

سناریوهای آتی برای قیمت‌گذاری در پنجشنبه

کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر اونس جهانی در محدوده فعلی و دلار در کانال ۲۶۶ هزار تومان ثابت بماند، قیمت طلای ۱۸ عیار در بازه ۲۴ تا ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تثبیت می‌شود. در این حالت سکه امامی بین ۲۴۸ تا ۲۵۱ میلیون تومان معامله خواهد شد.

در سناریوی کاهشی، در صورت ادامه کاهش اونس و دلار، قیمت طلا به ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه امامی به ۲۴۵ میلیون تومان می‌رسد. در مقابل، افزایش تقاضای ارز می‌تواند طلا را به ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برساند.