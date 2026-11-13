ریزش کوه در محور رامیان به شاهرود؛ ۶۰ نفر در پشت آوار گرفتار شدند

در پی ریزش کوه در محور رامیان به شاهرود، ۳۰ خودرو و ۶۰ نفر در پشت آوار گرفتار شدند. تیم امدادی هلال‌احمر گلستان برای نجات سرنشینان و ایمن‌سازی منطقه اعزام شد.

مرتنی سلیمی ، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان، از وقوع حادثه رانش زمین و ریزش کوه در محور مواصلاتی رامیان به شاهرود خبر داد. بر اساس اعلام وی، این سانحه منجر به مسدود شدن راه و گرفتاری ۳۰ دستگاه خودرو و ۶۰ سرنشین در پشت آوار شده است.

جزئیات زمان و مکان حادثه

این رویداد ناگوار در ساعت ۱۹:۳۰ روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه رخ داد. محل دقیق وقوع حادثه در کیلومتر ۱۲ محور رامیان به شاهرود و در ابتدای جاده پاقلعه گزارش شده است. ریزش سنگ و خاک در این نقطه باعث قطع کامل تردد و ایجاد ترافیک سنگین در این مسیر کوهستانی گردید.

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واکنش فوری امدادگران هلال‌احمر

پس از دریافت گزارش‌های اولیه مبنی بر گرفتاری خودروها، یک تیم امدادی ویژه از پایگاه شش‌آب به سرعت به محل اعزام شد. این تیم عملیاتی شامل سه نیروی متخصص و یک دستگاه آمبولانس پیشرفته تشکیل شده بود که بلافاصله پس از ورود به منطقه، شروع به ارزیابی وضعیت و ایمن‌سازی محل کردند.

تلفات و وضعیت خودروهای گرفتار

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که انسداد مسیر موجب توقف ۳۰ دستگاه خودروی سواری در پشت محدوده ریزش آوار شده است. در مجموع ۶۰ نفر در این خودروها و در پشت سنگ‌ها و خاک‌های ریزیده گرفتار شدند. امدادگران با حضور فیزیکی در منطقه، تلاش کردند تا امنیت جان سرنشینان را تضمین کنند.

هشدارهای ایمنی برای رانندگان

مرتنی سلیمی بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در محورهای کوهستانی تاکید کرد. وی رانش زمین و ریزش کوه را از مخاطرات جدی دانست که می‌تواند منجر به مسدود شدن راه‌ها و گرفتاری خودروها شود. سلیمی از رانندگان خواست تا به هشدارهای ایمنی توجه کرده و از تردد در مسیرهای حادثه‌خیز خودداری کنند.

پیامدها و اقدامات بعدی

این حادثه علاوه بر ایجاد اختلال در تردد، توجه مقامات محلی را به وضعیت جوی و خطر ریزش کوه جلب کرده است. امدادگران تا زمان کامل ایمن‌سازی منطقه و خارج کردن خودروهای گرفتار، در محل مستقر خواهند ماند. این رویداد یادآوری می‌کند که هشدارهای ایمنی در مناطق کوهستانی باید جدی گرفته شود.