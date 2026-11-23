دیگو سیمئونه با ۳۴۵ برد پرافتخارترین مربی لالیگا شد، اما مائوریسیو پوچتینو با شکست ۴ بر ۱ منچستریونایتت از لیورپول در آنفیلد با بحران مواجه است.

دیگو سیمئونه سرمربی اتلتیکومادرید با پیروزی سه بر صفر مقابل ختافه در هفته سیزدهم لالیگا ، تاریخ‌سازی کرد و به پرافتخارترین سرمربی تاریخ این لیگ از نظر تعداد بردها تبدیل شد. او با ثبت ۳۴۵ پیروزی، رکورد پیشین لوئیس آراگونس را شکست و نام خود را در صدر لیست مربیان موفق جاودانه کرد. این موفقیت بزرگ در حالی رقم خورد که مائوریسیو پوچتینو سرمربی منچستریونایتت با یک شکست سنگین و آبروریزی‌آمیز در آنفیلد روبرو بود.

تشریح جزئیات و مکانیسم رکورد ۳۴۵ پیروزی دیگو سیمئونه

دیگو سیمئونه پس از کسب پیروزی علیه ختافه در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که این دستاورد بزرگ را مدیون خانواده، بازیکنان و باشگاه است. او صراحتاً گفت که همسرش کارلا یکی از مهم‌ترین تکیه‌گاه‌های او در مسیر موفقیت بوده و فرزندان او نیز زمان زیادی را به خاطر مشاغل او از دست داده‌اند. سیمئونه تأکید کرد که پشت هر یک از ۳۴۵ پیروزی، تلاش‌های بی‌وقفه بازیکنان و همکاران زیادی نهفته است و می‌خواهد این موفقیت را با تمامی کسانی که در این مسیر همراه او بوده‌اند، سهیم شود.

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وی همچنین در واکنش به شهرت همیشگی‌اش به فوتبال دفاعی، ترجیح داد به جای بحث درباره سبک بازی، بر کسانی تمرکز کند که در رسیدن به این رکورد تاریخی نقش داشته‌اند. این رویکرد نشان‌دهنده تعادل سیمئونه بین دستاوردهای فردی و اهمیت دادن به ساختار جمعی تیم است که او را به یکی از استوارترین چهره‌های لالیگا تبدیل کرده است.

اعتراضات مائوریسیو پوچتینو و موقعیت استراتژیک منچستریونایتت

مائوریسیو پوچتینو سرمربی منچستریونایتت درباره شکست تیمش در آنفیلد گفت که باید خود را با شرایط وفق داد و اگرچه تصمیم اخراج یورو دشوار بود، اما نمی‌توان زیاد روی مسابقه متمرکز شد. پوچتینو اشاره کرد که از همان ابتدای بازی شرایط ۱۱ نفر در برابر ۱۰ نفر بود و رویکرد او برای بازی تحت تأثیر این اتفاق قرار گرفت. او به بازیکنانش گفت که با وضعیتی ناعادلانه روبه‌رو شده‌اند، اما باید برای تبدیل اتفاق منفی به نتیجه مثبت، دو برابر تلاش کنند و به جزئیات بیشتر توجه داشته باشند.

سرمربی منچستریونایتت با اشاره به تلاش‌های بازیکنان پس از دقیقه دوازدهم افزود که تیم با وجود شرایط سخت، هر کاری از دستشان برمی‌آمد انجام داد. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به اخراج لنی یورو اعتراض کرد و با مقایسه صحنه برخورد یورو با ایساک و برخورد ژاکه با امبومو، خواستار بازبینی این تصمیم شد. پوچتینو معتقد است که اگر در صحنه برخورد ژاکه خطا و کارت قرمز اعلام می‌شد، همه‌چیز متفاوت می‌شد.

تأثیرات واقعی نتایج و پیشراندن رویدادهای آتی در جدول

دوران مربیگری مائوریسیو پوچتینو در منچستریونایتت با شکستی سنگین آغاز شد که در آن تیم او در نخستین مسابقه مقابل لیورپول شکست خورد و در منطقه سقوط لیگ برتر باقی ماند. تقریباً هر اتفاق بدی که ممکن بود رخ دهد، در ۱۳ دقیقه نخست اتفاق افتاد؛ منچستریونایتت دو گل دریافت کرد و لنی یورو نیز با کارت قرمز مستقیم از میدان اخراج شد. این اولین بار از سال ۱۹۳۷ بود که منچستریونایتت در میان سه تیم انتهای جدول به آنفیلد رفت و آن زمان نیز پس از شکست سقوط کردند.

در دقیقه هشتم، لنی یورو پس از تشخیص داور مبنی بر توقف ایساک در بیرون محوطه جریمه، اخراج شد. دومینیک سوبوسلای با ضربه آزاد به گوشه پایین دروازه زد و فلوریان ویرتس نیز با ضربه‌ای والی گل دوم را به ثمر رساند. ریو انگوموها با استفاده از پاس برادرش گل سوم را زد و ویکتور مونیوس نیز گل چهارم را با پاس ویرتس ثبت کرد. منچستریونایتت اکنون تنها یک امتیاز با قعر جدول فاصله دارد و پوچتینو برای نجات تیم با چالش‌های دشواری روبرو است.