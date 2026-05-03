صادرات نفت خام ایالات متحده در ماه آوریل به ۵.۲ میلیون بشکه در روز رسید، که بالاترین رقم در تاریخ این کشور است. این افزایش به دلیل افزایش تقاضا از سوی آسیا و سایر مناطق در پی اختلال در عرضه نفت خاورمیانه است.

افزایش بی‌سابقه صادرات نفت خام آمریکا در آوریل به ۵.۲ میلیون بشکه در روز، نشان‌دهنده تغییرات اساسی در بازار جهانی نفت و تاثیر مستقیم تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه است.

این افزایش چشمگیر، که بیش از ۳۰ درصد نسبت به ماه فوریه (بهمن ۱۴۰۴) رشد را نشان می‌دهد، عمدتاً ناشی از افزایش تقاضا از سوی خریداران آسیایی و سایر مناطق است که به دنبال جایگزینی برای عرضه نفت خاورمیانه هستند. عملیات نظامی در منطقه و به‌ویژه مسدود شدن تنگه هرمز توسط رژیم ایران، دسترسی به نفت خام کشورهای بزرگ تولیدکننده مانند عربستان سعودی و عراق را به شدت محدود کرده و این امر، توجه بازار را به سمت نفت خام آمریکا معطوف کرده است.

بندر کورپس کریستی در ایالت تگزاس، به عنوان یکی از بزرگترین پایانه‌های صادرات نفت جهان، در این میان نقش محوری ایفا می‌کند. این بندر، شلوغ‌ترین سه‌ماهه نخست تاریخ خود را تجربه کرده و شاهد افزایش بی‌نظیری در تردد نفتکش‌ها بوده است. در ماه مارس، بیش از ۲۴۰ کشتی در این بندر پهلو گرفتند، در حالی که این رقم به طور معمول حدود ۲۰۰ مورد در ماه است.

این افزایش ترافیک دریایی، نشان‌دهنده اهمیت فزاینده بندر کورپس کریستی به عنوان یک مرکز حیاتی برای صادرات نفت خام آمریکا است. کنت بریتون، مدیرعامل این بندر، تاکید کرده است که صادرات نفت از زمان آغاز تنش‌ها به حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است، در حالی که این رقم در سال گذشته ۲.۲ میلیون بشکه در روز بود. این افزایش صادرات، نه تنها به دلیل افزایش تقاضا، بلکه به دلیل افزایش ظرفیت صادراتی بندر کورپس کریستی نیز بوده است.

این بندر، در حال حاضر حدود نیمی از کل صادرات نفت خام آمریکا را به خود اختصاص داده و هیوستون بخش عمده باقی‌مانده را پوشش می‌دهد. علاوه بر افزایش صادرات نفت خام، بندر کورپس کریستی شاهد افزایش چشمگیر صادرات فرآورده‌های پالایش‌شده به خاورمیانه نیز بوده است. حجم این صادرات در سه‌ماهه نخست امسال از کل صادرات سال گذشته به این منطقه بیشتر بوده است.

این نشان‌دهنده تغییر در الگوهای تجاری و تلاش برای تامین نیازهای انرژی منطقه از طریق منابع جایگزین است. داده‌های شرکت تحلیل داده‌های کالایی کپلر نشان می‌دهد که در حال حاضر روزانه حدود ۵۰ تا ۶۰ نفتکش بسیار بزرگ حامل نفت خام به سمت بنادر آمریکا در حرکت هستند، که این رقم نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. بسیاری از این نفتکش‌ها از کشورهای آسیایی می‌آیند که پیش از این نفت خود را از خاورمیانه وارد می‌کردند.

مت اسمیت، مدیر پژوهش‌های کالایی کپلر، توضیح می‌دهد که بسته شدن مسیر تجاری ورود به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز، این کشورها را مجبور کرده است تا به سواحل خلیج آمریکا روی آورند. در همین حال، با ادامه محاصره دریایی و تشدید تنش‌ها، یک مقام جمهوری اسلامی از کاهش تولید نفت خبر داده است. این کاهش تولید، به نوبه خود، می‌تواند فشار بیشتری بر بازار جهانی نفت وارد کند و قیمت‌ها را افزایش دهد.

در مجموع، افزایش صادرات نفت خام آمریکا و نقش محوری بندر کورپس کریستی، نشان‌دهنده تغییرات عمیقی در بازار جهانی نفت و تاثیر مستقیم تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه است. این تحولات، احتمالاً در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ادامه خواهند داشت و بر اقتصاد جهانی تاثیرگذار خواهند بود





