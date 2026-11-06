رکوردشکنی قیمت مسکن در اسپانیا با سهم ۱۶ درصدی خریداران خارجی

آمارهای ثبت‌کنندگان اسپانیا نشان می‌دهد قیمت مسکن به ۲۵۱۲ یورو رسید و خرید خارجی‌ها به ۱۶٪ ارتقا یافت در حالی که معاملات داخلی کاهشی بوده است.

بازار املاک و مستغلات اسپانیا در فصل سوم سال جاری به یک نقطه عطف تاریخی دست یافت که در آن قیمت‌ها به بالاترین سطح خود رسیدند و مشارکت خریداران خارجی به طور چشمگیری افزایش یافت. بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده توسط کالج ثبت‌کنندگان ، معاملات انجام‌شده توسط خارجی‌ها به ۱۶.۰۵ درصد از کل خرید و فروش‌های مسکن ارتقا یافت که این رقم نشان‌دهنده تغییر اساسی در الگوی تقاضا در این بازار است. این رشد در ارقام مطلق به بیش از ۲۶ هزار و ۳۰۰ معامله تبدیل شد که حجم قابل توجهی از حجم کلی معاملات بازار را به خود اختصاص داده است.

سهم خارجی‌ها در معاملات و قیمت‌های رکوردی

داده‌های کالج ثبت‌کنندگان نشان می‌دهد که شهروندان خارجی نقش پررنگ‌تری در بازار ایفا کرده‌اند و ۳۷.۲ درصد از کل خرید و فروش‌ها در دست خریداران خارجی قرار داشت. در رده‌بندی ملی، مادرید با جذب ۷.۵ درصد از کل خریدهای انجام‌شده توسط خارجی‌ها در صدر جدول قرار گرفت. این داده‌ها همزمان با ثبت یک افزایش سالانه ۱۵.۸ درصدی در معاملات تکراری کالج ثبت‌کنندگان در فصل سوم سال رخ داد که نسبت به سه‌ماهه قبل نیز ۵.۲ درصد رشد داشت.

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در زمینه قیمت‌گذاری، میانگین قیمت مسکن در سراسر کشور به ۲۵۱۲ یورو برای هر متر مربع رسید. تحلیل نوع ملک نشان می‌دهد که قیمت مسکن دست‌دوم در سطح ۲۴۶۲ یورو به ازای هر متر مربع قرار گرفت که اگرچه رشد پایینی با تغییر ۰.۶ درصدی را تجربه کرد، اما همچنان در سطح بالایی قرار دارد. از سوی دیگر، مسکن نوساز به ۲۷۰۱ یورو در هر متر مربع رسید که معادل افزایش ۲.۵ درصدی است و نشان‌دهنده تمایل بازار به سمت املاک جدیدتر با قیمت‌های بالاتر است.

تفاوت قیمت‌ها در شهرهای بزرگ و جوامع خودمختار

بر حسب جوامع خودمختار، مادرید با میانگین قیمت ۴۵۶۵ یورو در هر متر مربع بالاترین سطح قیمتی را ثبت کرد. بلافاصله پس از آن، بارسلون با قیمت ۶۶۶۲ یورو در هر متر مربع در جایگاه اول برای هر متر مربع در این شهر قرار می‌گیرد که بالاترین نرخ واحد در این مقایسه است. مادرید در رتبه دوم قرار دارد با ۵۵۹۷ یورو در هر متر مربع و پس از آن بارسلون با ۵۱۲۴، پالما با ۴۴۰۸ و بیلبائو با ۳۸۷۷ یورو در هر متر مربع در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

این شکاف قیمتی بین پایتخت و سایر مناطق، نشان‌دهنده قطبی شدن بازار املاک در اسپانیا است. در حالی که مناطق ساحلی مانند پالما و جزایر بالئار نیز در صدر نرخ‌های وام مسکن قرار دارند، تمرکز خرید خارجی‌ها در مادرید نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در پایتخت همچنان جذاب‌ترین گزینه برای متقاضیان خارجی بوده است.

کاهش فعالیت بازار و رکود در معاملات داخلی

در برابر رشد قیمت‌ها، فعالیت بازار مسکن شروع به نشان دادن نشانه‌های سرد شدن کرده است. در طول فصل سوم، خرید و فروش مسکن بر اساس داده‌های ثبت‌کنندگان در مقایسه سالانه کاهش یافت. مقایسه با فصل قبل نیز تصویر مثبتی ارائه نمی‌کند. تعداد معاملات ۲.۳ درصد کاهش یافت و به این ترتیب سه فصل متوالی کاهش به هم پیوست.

مسکن دست‌دوم بیشترین بخش فعالیت را در بر گرفت و ۱۲۹ هزار و ۵۳۷ معامله را به خود اختصاص داد، هرچند که آن هم کاهش ۲.۶ درصدی را تجربه کرد. کاهش‌های فصلی در ۱۰ جامعه خودمختار و ۲۷ استان گسترش یافت که نشان می‌دهد این روند نزولی یک پدیده محدود جغرافیایی نیست، بلکه یک الگوی سراسری در بازار داخلی اسپانیا است.

روند وام‌های مسکن و نقش اندلس در بازار

تامین مالی از طریق وام مسکن روندی مشابه را دنبال کرد. بین ژوئیه و سپتامبر، ۱۲۴ هزار و ۱۴۵ وام مسکن برای واحدهای مسکونی ثبت شد که نشان‌دهنده کاهش فصلی ۳.۹ درصدی است. با این حال، تراز ۱۲ ماه گذشته همچنان مثبت است. در این بازه زمانی، ۵۱۹ هزار و ۳۸۸ وام مسکن برای واحدهای مسکونی برقرار شد که ۶ درصد بیشتر از ۱۲ ماه پیش از آن است.

اندلس در فصل سوم، با ۲۳ هزار و ۶۳۵ معامله، بیشترین تعداد عملیات وام مسکن را ثبت کرد و پس از آن کاتالونیا با ۲۳ هزار و ۲۶۸ معامله قرار داشت. در مورد مبلغ وام‌های مسکن به ازای هر متر مربع، مادرید بار دیگر در صدر قرار گرفت و رقم ۳۱۵۸ یورو در هر متر مربع را ثبت کرد. جزایر بالئار در جایگاه دوم بود با ۲۹۸۷ یورو در هر متر مربع.