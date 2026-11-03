رکورد تاریخی کاهش مصرف بنزین در آبان ۱۴۰۵ پس از حملات

محمدصادق عظیمی‌فر اعلام کرد رشد منفی دو درصدی مصرف بنزین در آبان ۱۴۰۵ و ذخایر سه میلیارد لیتری سوخت، نتیجه مدیریت بحران و همکاری مردم است.

محمدصادق عظیمی‌فر ، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، رسماً از رکورد تاریخی منفی شدن رشد مصرف بنزین در کشور خبر داد. بر اساس گزارش‌های رسمی، این اتفاق نخستین بار پس از سال‌ها و به‌ویژه پس از دوران کرونا رخ داده است. طبق آمار منتشر شده، نرخ رشد مصرف سوخت در ماه آبان ۱۴۰۵ با ثبت عدد منفی دو درصد (-۲٪) مواجه شد.

تأثیر حملات اخیر بر زیرساخت‌های انرژی

این مقام مسئول در حاشیه بازدید حمید بورد، سرپرست وزارت نفت از انبار نفت ری، جزئیات آسیب‌های وارده را تشریح کرد. وی اشاره کرد که زنجیره تأسیسات حوزه انرژی کشور، از جمله تأسیسات تولید خوراک در پارس جنوبی و شبکه انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی در استان‌های تهران و البرز، مورد اصابت قرار گرفتند. هدف اصلی دشمنان از این حملات ددمنشانه، ایجاد اختلال و بحران در زنجیره توزیع سوخت بود.

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عظیمی‌فر یادآور شد که وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در ماه‌های اخیر با هشدار درباره قحطی سوخت و اعمال محاصره دریایی، این سناریو را دنبال می‌کرد. با این حال، واکنش سریع شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در روزهای نخست حمله به تأسیسات ذخیره‌سازی، مانع از تحقق اهداف دشمن شد. هزاران نفر در سراسر کشور شبانه‌روز پای کار آمدند تا اجازه ندهند کشور دچار بحران شود.

استراتژی بازسازی و مدیریت چالش‌های زمستانی

پروژه‌های بازسازی در گام نخست فازبندی شدند و اقداماتی که می‌توانست ظرفیت‌های عملیاتی را احیا کند، در اولویت قرار گرفت. تمرکز اصلی هم‌اکنون بر بازگردانی ظرفیت‌های ذخیره‌سازی آسیب‌دیده در مناطق هدف با رعایت کامل ملاحظات ایمنی و فنی است. گرچه جزئیات فنی قابل بازگویی نیست، اما بخش قابل توجهی از ظرفیت انتقال و توزیع فرآورده‌ها در کوتاه‌ترین زمان به چرخه بازگشت.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تأکید کرد که کشور به دلیل آسیب‌های وارده با کاهش تولید در برخی بخش‌ها به‌ویژه بخش گاز روبه‌روست. او تصریح کرد که اگر طبق روال پیشین عمل شود، پاسخگویی به چالش‌ها ممکن نخواهد بود. ازاین‌رو، کارگزاران دولتی و آحاد مردم باید از بروکراسی و رویه‌های پراتلاف مصرف فاصله بگیرند.

آمار دقیق مصرف و نقش کلیدی مردم

عظیمی‌فر با بیان اینکه شدت مصرف انرژی در کشور ۲.۵ برابر میانگین جهانی است، گفت که ظرفیت‌های قابل توجهی برای صرفه‌جویی وجود دارد. وی افزود که میانگین مصرف روزانه بنزین در آبان کمتر از ۱۳۱ میلیون لیتر است. این کاهش مصرف حاصل همکاری دستگاه‌ها و همراهی ارزشمند مردم است. هم‌زمان با کاهش دو درصدی مصرف بنزین، مصرف سوخت پاک سی‌ان‌جی در کشور با ۱۵ درصد افزایش روبه‌رو بوده که نشان‌دهنده هدایت درست سبد سوخت توسط شهروندان است.

در حوزه مدیریت مصرف، مجموعه‌ای از راهکارها اعم از اقدامات غیرقیمتی و ابزارهای تدریجی نظیر قیمت سوم طی دو سال اخیر در دستور کار قرار گرفت. در نتیجه این تلاش‌ها، میانگین رشد مصرف بنزین در سال ۱۴۰۵ نسبت به پارسال به صفر رسید و سپس وارد فاز کاهشی شد. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران خاطرنشان کرد که صرفه‌جویی به معنای اعمال محدودیت نیست، بلکه به معنای مصرف بهینه است.

ذخایر تاریخی و خودکفایی در آینده

با تلاش شبانه‌روزی، ذخایر سوخت نیروگاهی (نفت‌گاز) به بیش از ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیتر رسیده است که یک رکورد تاریخی به شمار می‌رود. عظیمی‌فر تأکید کرد که با وجود این حجم کم‌نظیر از ذخیره‌سازی، عبور از چالش زمستان بدون اقدام بهینه در بخش گاز و مدیریت سوخت در بخش نیروگاهی ممکن نیست. موضوع تأمین سوخت زمستانی را وظیفه‌ای بین‌بخشی میان وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صمت و دیگر ذی‌نفعان دانست.

وی همچنین با اشاره به آمار مصرف بنزین در سال‌های اخیر گفت که این مصرف سالانه ۶ درصد رشد داشت. دلایل این رشد شامل ورود خودروهای جدید، خارج نشدن خودروهای فرسوده، تغییر سبد سوخت و کاهش مصرف سی‌ان‌جی بود. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران امیدوار است با استمرار هدف‌گذاری‌ها در حوزه تأمین بنزین مورد نیاز داخل، به خودکفایی برسیم و ایران بار دیگر به جمع صادرکنندگان بنزین بازگردد.