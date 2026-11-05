رکورد شکنی اخراج در برزیل و پیروزی عجیب کومو در اروپا

درگیری گسترده در فوتبال زیر بیست سال برزیل منجر به اخراج ۵۳ نفر شد و رکورد جهانی شکست. همچنین کومو ایتالیا با شکست ۹ بر یک لانس، یکی از عجیب‌ترین نتایج تاریخ لیگ قهرمانان اروپا را رقم زد.

یک حادثه بی‌سابقه و جنجالی در فوتبال برزیل رخ داد که رکوردهای تاریخی این ورزش را جابجا کرد. در دیدار زیر سی سال دو باشگاه اوبرلاندیا و ماموره در ایالت سائوپائولو، درگیری‌های خشونت‌آمیز و گسترده‌ای میان بازیکنان، مربیان و مقامات باشگاه‌ها آغاز شد که منجر به اخراج پنجاه و سه نفر شد.

این رقم، رکورد قبلی سی و شش اخراج در یک مسابقه فوتبال را که در سال دو هزار و یازده ثبت شده بود، با اختلاف زیادی شکست. داور مسابقه، فرناندو پاتریک دروسگیک مودستو، در گزارش رسمی خود اعلام کرد که آرامش بازی در نیمه دوم و پس از اخراج یک بازیکن اوبرلاندیا و ورود کادر فنی به زمین از بین رفت.

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توقف بازی برزیلی و انصراف باشگاه

ناآرامی‌ها پس از تحریک بازیکن ماموره، داوی، پس از گلزنی و شادی او تشدید شد و منجر به توقف چهل دقیقه‌ای بازی و در نهایت قطع شدن آن به دلیل نبود امنیت و تهدید داوران شد. باشگاه اوبرلاندیا در واکنش به این رویداد و برای حفظ اصول بازی جوانمردانه، از حضور در دیدار برگشت انصراف داد. در سوی دیگر، هفته پرگل لیگ قهرمانان اروپا با عملکردی خیره‌کننده از تیم کومو ایتالیا به یاد خواهد ماند.

کومو در دیداری برابر لانس با نتیجه نه بر یک پیروز شد و یکی از عجیب‌ترین نتایج تاریخ این رقابت‌ها را رقم زد. آناستاسیوس دوویکاس ستاره مسابقه بود که با دربیست و هفت، سی و دوم و پنجاه و هفتمین دقیقه هت‌تریک کرد. گل‌های دیگر کومو توسط نیکو پاز، لوکاس دا کونیا، مارک کمپف، ماتیا لیبرالی، مارتین باتورینا و ماتئو پاپاچولی به ثمر رسید.

این پیروزی کومو را به رکورد دینامو زاگرب برابر بایرن مونیخ در سال دو هزار و بیست و چهار رساند، هرچند رکورد پرگل‌ترین بازی همچنان متعلق به دیدار هشت بر چهار دورتموند و لژیا ورشو در سال دو هزار و ششم است. این تیم با این پیروزی نهمین امتیاز خود را کسب کرد و در جایگاه چهارم جدول قرار گرفت. نتایج دیگر لیگ قهرمانان نیز قابل توجه بود.

پیروزی منچسترسیتی و آرسنال

منچسترسیتی در دیداری نفس‌گیر مقابل لایپزیگ با نتیجه سه بر دو پیروز شد. ارلینگ هالند در دقیقه هفت و هشت گل سوم و پیروزی‌بخش را با پاس الیوت اندرسون به ثمر رساند. آرسنال نیز با برتری دو بر یک مقابل اسلاویا پراگ به جمع بهترین‌ها نزدیک‌تر شد. نونی مادوئکه و ویکتور گیوکرش گل‌های آرسنال را وارد دروازه حریف کردند.

این تیم با کسب ده امتیاز در رده سوم جدول قرار گرفت و پشت سر رئال مادرید و پاری سن ژرمن ایستاد. عملکرد پرسپولیس و سایر تیم‌ها نیز تحت تأثیر نتایج این هفته قرار گرفت و جدول رده‌بندی با تغییرات مهمی همراه بود. ترکیبی از خشونت در فوتبال برزیل و گل‌زنی‌های فله‌ای در اروپا، هفته‌ای فراموش‌نشدنی را برای فوتبال سراسر جهان رقم زد.