رکوردهای تاریخی در بورس فلزات لندن: جنگ خاورمیانه، آلومینیوم را به اوج رساند

بورس فلزات لندن (LME) شاهد رشد بی‌سابقه در شاخص خود بود که عمدتاً ناشی از افزایش شدید قیمت آلومینیوم به دلیل اختلالات ناشی از جنگ در خاورمیانه است. نگرانی‌ها از کمبود عرضه جهانی، به ویژه پس از حملات مستقیم به تأسیسات آلومینیوم و محاصره تنگه هرمز، قیمت‌ها را به سطوح بی‌سابقه‌ای سوق داده و پیش‌بینی‌ها از ادامه این روند حکایت دارد.

بورس فلزات لندن (LME) اخیراً شاهد رشد قابل توجهی در قیمت فلزات صنعتی بوده است. این رشد، شاخص اصلی این بورس را به سطحی بی‌سابقه رسانده است. عامل اصلی این افزایش، نگرانی‌های فزاینده درباره دسترسی به آلومینیوم پس از اختلالات اخیر در مناطق کلیدی تولید و توزیع به واسطه جنگ در خاورمیانه است. بورس فلزات لندن که فعالیت شش فلز اساسی را رصد می‌کند، در چهار هفته گذشته رشدی نزدیک به ۱۲ درصد را تجربه کرده و روز پنجشنبه هفته گذشته در بالاترین سطح ثبت شده خود بسته شد.

آلومینیوم، که به همراه مس، حدود ۷۵ درصد از وزن این شاخص را تشکیل می‌دهد، از آغاز درگیری‌ها در ایران، افزایش قیمتی معادل ۱۵ درصد را از سر گذرانده است. این تنش‌ها در منطقه خاورمیانه منجر به حملات مستقیم به تأسیسات تولید آلومینیوم، از جمله گزارش‌هایی از حمله به کارخانه‌های ذوب در ابوظبی و بحرین شده است. علاوه بر این، محاصره تنگه هرمز نیز فشار مضاعفی بر عرضه جهانی وارد کرده است. این تحولات، جابه‌جایی مواد اولیه را به شدت محدود کرده و شرکت‌ها را مجبور به تعدیل عملیات خود نموده است. حتی اگر نشانه‌هایی از کاهش تنش‌ها مشاهده شود، آثار مادی و موانع لجستیکی حاکی از آن است که کاهش تولید ممکن است برای مدتی ادامه یابد. خریداران در اروپا و آمریکای شمالی که پیش از این نیز با تحریم برخی تأمین‌کنندگان و محدودیت‌های تجاری در نقاط دیگر مواجه بودند، اکنون برای مواد موجود با رقابت شدیدتری روبرو هستند. این امر منجر به کاهش موجودی انبارها و افزایش قابل توجه پرمیوم‌ها شده است. این روند به خوبی نشان می‌دهد که رویدادهای ژئوپلیتیکی با چه سرعتی می‌توانند جریان کالاها و قیمت‌گذاری آن‌ها را دگرگون کنند. با توجه به اینکه خاورمیانه حدود ۹ درصد از تولید آلومینیوم جهان را به خود اختصاص داده است، تداوم فشار بر تولید این منطقه چالش‌های روشنی را برای بازار جهانی ایجاد می‌کند. بانک جی‌پی‌مورگان چیس در گزارشی هشدار داده است که بازار آلومینیوم به دلیل ابعاد از دست رفتن عرضه، در حال حرکت به سوی یک «سیاهچاله» است. این بانک در تحلیلی که اخیراً منتشر کرده، بر شدت گرفتن چشمگیر اختلال‌ها تأکید نموده است. این اختلال‌ها پتانسیل ایجاد کمبود شدید و طولانی‌مدت را دارند و می‌توانند یکی از قابل توجه‌ترین عدم توازن‌ها در سال‌های اخیر را نسبت به اندازه کلی بازار رقم بزنند. این ارزیابی، انتظارات برای تداوم قدرت‌گیری قیمت‌ها در ماه‌های آینده را تقویت کرده است. معامله‌گران نیز این چشم‌انداز را با فرض کاهش محدود فشارها در کوتاه‌مدت، در قیمت‌های فعلی لحاظ کرده‌اند. در کنار آلومینیوم، مس نیز با افزایش تقاضای خرید، به ویژه از سوی صنایع آسیایی که بیشترین تأثیر را از اختلال در تنگه هرمز پذیرفته‌اند، نیروی صعودی بیشتری به بورس فلزات لندن بخشیده است. اگرچه نوسانات سایر فلزات در این شاخص محدودتر بوده است، ترکیب تأثیر آلومینیوم و مس به عنوان محرک اصلی ثبت این رکورد محسوب می‌شود. معامله‌گران و مصرف‌کنندگان نهایی در بخش‌های مختلف، از خودروسازی گرفته تا ساخت و ساز، تحولات خاورمیانه را با دقت زیر نظر خواهند داشت. کاهش سریع درگیری‌ها ممکن است بخشی از فشار فوری بر قیمت‌ها را تعدیل کند، اما کمبود بنیادین عرضه آلومینیوم نشان می‌دهد که هزینه‌های بالا احتمالاً پایدار خواهند ماند و بازار با چالش‌های جدی در زمینه تأمین مواجه خواهد بود. این وضعیت پیچیده، اثرات زنجیره‌ای گسترده‌ای را بر صنایع مختلف در سراسر جهان به دنبال دارد. افزایش قیمت مواد اولیه، به طور مستقیم بر هزینه‌های تولید در بخش‌هایی مانند خودروسازی، ساخت و ساز، الکترونیک و بسته‌بندی تأثیر می‌گذارد. این امر می‌تواند منجر به افزایش قیمت نهایی محصولات برای مصرف‌کنندگان و در نتیجه، تورم در اقتصادهای جهانی شود. همچنین، شرکت‌ها در تلاش برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود، ممکن است به سمت یافتن منابع جایگزین یا توسعه تکنولوژی‌های جدید برای کاهش وابستگی به مناطق پرخطر سوق داده شوند. این تحولات در بلندمدت می‌تواند منجر به بازنگری در زنجیره‌های تأمین جهانی و ایجاد تنوع بیشتر در مناطق تولیدی شود. در حالی که بحران کنونی فرصت‌هایی را برای تولیدکنندگان فلزات در مناطق امن‌تر فراهم می‌کند، اما ریسک‌های ژئوپلیتیکی و تأثیرات آن بر بازارهای جهانی، نیاز به رویکردی محتاطانه و برنامه‌ریزی استراتژیک برای مدیریت نوسانات را بیش از پیش آشکار می‌سازد. واکنش بازار به این بحران، شاهدی بر ارتباط تنگاتنگ میان رویدادهای سیاسی و تحولات اقتصادی در دنیای امروز است و نشان می‌دهد که چگونه نااطمینانی در یک منطقه می‌تواند تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی داشته باشد





euronews_pe / 🏆 8. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

بورس فلزات لندن آلومینیوم جنگ خاورمیانه عرضه جهانی قیمت فلزات

United States Latest News, United States Headlines