بررسی تحولات بازار طلا و ارز در تاریخ پنجشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳؛ افزایش قیمت طلای ۱۸ عیار به ۳۵۶۸ دلار و دلار آزاد به ۲۹۲ هزار تومان.

بازارهای مالی ایران در تاریخ پنجشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳ شاهد رشد چشمگیر شاخص‌های کلیدی اقتصادی بود. بر اساس آخرین اعلامیه‌های منتشر شده از سوی سایت اتحادیه طلا و جواهر ، روند صعودی قیمت‌ها در بخش‌های مختلف این بازار با قدرت ادامه یافت و شاهد افزایش قابل توجه قیمت طلا و سکه بودیم. همزمان با این رخداد، نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلا نیز نوسان صعودی مثبتی را نسبت به روزهای قبل ثبت کرده که نشان‌دهنده تغییرات در تعادل عرضه و تقاضا است.

تحلیل دقیق نرخ‌های جدید طلا و سکه

قیمت پایه طلای ۱۸ عیار امروز با افزایش ۳۶ دلاری نسبت به قیمت بسته‌شده روز گذشته، روی عدد ۳۵۶۸ دلار (سه هزار و پانصد و شصت و هشت دلار) تثبیت شد. این افزایش قیمت نشان‌دهنده فشارهای وارد شده بر بازار جهانی و تأثیر مستقیم آن بر بازار داخلی است. در بخش سکه، قیمت سکه امامی نیز همگام با سایر شاخص‌های طلایی، رشد قابل توجهی را تجربه کرد و روند کلی بازار را به سمت گرانی سوق داد. این تغییرات قیمتی نشان می‌دهد که طلا همچنان به عنوان یک پناهگاه امن سرمایه در شرایط نوسانات ارزی، مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته است.

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تحولات گسترده نرخ ارز در بازار داخلی

در بخش ارزهای خارجی، دلار حواله‌ای امروز با افزایش نسبی، از عدد ۱۹۵,۵۷۷ تومان (یکصد و نود و پنج هزار و پانصد و هفتاد و هفت تومان) به ۱۹۵,۹۶۸ تومان (یکصد و نود و پنج هزار و نهصد و شصت و هشت تومان) رسید. همزمان، قیمت دلار در بازار آزاد نیز با افزایش نسبت به نرخ بسته‌شده روز گذشته، به رقم ۲۹۲,۸۰۰ تومان (دویست و نود و دو هزار و هشتصد تومان) نرخ‌گذاری شد که بازتاب‌دهنده انتظارات تورمی و تقاضای نقدشوندگی است.

یورو نیز در این بازه زمانی دستخوش نوسانات مشابهی شد. قیمت یورو حواله‌ای امروز از ۲۱۴,۴۹۶ تومان (دویست و چهارده هزار و چهارصد و نود و شش تومان) به ۲۱۵,۱۰۱ تومان (دویست و پانزده هزار و یکصد و یک تومان) افزایش یافت. در بازار آزاد نیز قیمت یورو به ۳۲۱,۲۲۰ تومان (سیصد و بیست و یک هزار و دویست و بیست تومان) رسید که نشان‌دهنده همبستگی بالای ارزهای مبادله‌ای با یکدیگر در بازارهای جهانی و داخلی است.

در نهایت، قیمت درهم امارات نیز از این موج صعودی مستثنی نبود. نرخ درهم حواله امروز از ۵۳,۲۵۴ تومان (پنجاه و سه هزار و دویست و پنجاه و چهار تومان) به ۵۳,۳۶۱ تومان (پنجاه و سه هزار و سیصد و شصت و یک تومان) تغییر کرد. همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد با افزایش نسبت به روز گذشته، به ۷۹,۷۵۰ تومان (هفتاد و نه هزار و هفتصد و پنجاه تومان) رسید که این هم‌رسانی نرخ‌ها، پیچیدگی‌های بازار ارز را در روزهای اخیر برجسته‌تر کرده است.