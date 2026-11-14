بیت‌کوین به پایین‌ترین سطح سه ماه اخیر رسید و پروازهای آمریکا به دلیل اختلال شبکه‌ای با بحران مواجه شدند. بررسی دلایل و پیامدهای این رویدادها.

بیت‌کوین در روز شنبه ۲۳ آبان برای نخستین بار از ماه اوت به زیر ۷۰ هزار دلار سقوط کرد و با افتی نزدیک به ۱۳ درصد در یک هفته، به پایین‌ترین سطح سه ماه اخیر رسید. این دارایی دیجیتال تا حدود ساعت ۶ بعدازظهر به وقت نیویورک، به رقم ۶۳ هزار و ۴۱۵ دلار نیز پایین آمد. این ریزش ناگهانی نشان‌دهنده از دست دادن بیش از ۲۰ درصد ارزش بیت‌کوین نسبت به اوج قیمتی آن در ۲۱ اکتبر است و آستانه‌ی ثبت ششمین هفته پیاپی کاهش را رقم زده است.

خروج سرمایه و شوک نرخ بهره فدرال رزرو

خروج سنگین سرمایه از صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین (ETF) در آمریکا، یکی از موتورهای اصلی این کاهش قیمت بوده است. داده‌های شرکت سوسوولیو نشان می‌دهد که از ۵ تا ۱۳ نوامبر، سرمایه‌گذاران در هفت جلسه معاملاتی پیاپی به صورت خالص پول خود را خارج کرده‌اند. مجموع این خروجی به حدود ۱ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار رسیده که ۱۸۵ میلیون دلار آن صرفاً در روز جمعه ثبت شده است.

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از سوی دیگر، گزارش‌های منتشر شده توسط اداره آمار کار آمریکا حاکی از افزایش ۰.۴ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده در اکتبر نسبت به ماه قبل است. همچنین شاخص قیمت تولیدکننده ۶.۵ درصد رشد سالانه داشته که این بالاترین نرخ تورمی از نوامبر ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. این داده‌های تورمی، انتظارات بازار را برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تقویت کرده و تقاضا برای دارایی‌های ریسکی مانند بیت‌کوین را کاهش داده است.

فشار فروش اهرمی و تأثیر انویدیا بر بازار

کاهش قیمت بیت‌کوین، معامله‌گرانی را که با استفاده از اهرم روی افزایش قیمت شرط بسته بودند، به فروش اجباری کشاند. بر اساس داده‌های پایشگر کریپتو کوین‌گلس، در یک بازه ۲۴ ساعته، موقعیت‌های اهرمی به ارزش ۱ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار در بازار رمزارزها بسته شد. حدود ۶۷۷ میلیون دلار از این مبلغ مربوط به معاملات بیت‌کوین بود که فشار فروش را در مسیر نزولی تشدید کرد.

همزمان با این ریزش‌ها، موج فروش سهام شرکت‌های فناوری و خبر کناره‌گیری جنسن هوانگ از مدیرعاملی انویدیا نیز بر بازار تأثیر گذاشت. جیم فرایولی از مرکز تحقیقات مالی شواب بیان کرد که اگرچه تحولات انویدیا ممکن است بر تمایل سرمایه‌گذاران به پذیرش ریسک اثر گذاشته باشد، اما زمان‌بندی دقیق ریزش بیت‌کوین برای نسبت دادن مستقیم آن به رویداد انویدیا کافی نیست. برخی تحلیلگران نیز عرضه اولیه سهام آنتروپیک را عاملی می‌دانند که بخشی از سرمایه را از بازار رمزارزها جذب کرده است.

تلاش برای بازگرداندن پروازهای آمریکا به روال عادی

در حوزه ترابری، شرکت‌های هواپیمایی شنبه ۲۳ آبان تلاش کردند تا با جابجایی هواپیماها و خدمه به فرودگاه‌های مورد نیاز، پروازها را به روال طبیعی بازگردانند. این تلاش‌ها پس از آن انجام شد که اداره هوانوردی فدرال آمریکا در روز جمعه ۲۲ آبان به دلیل اختلال گسترده در سامانه‌های ارتباطی، دستور توقف سراسری برخاستن هواپیماها را صادر کرد. این حادثه منجر به لغو نزدیک به ۱۰ هزار پرواز و تاخیر بیش از ۷ هزار پرواز دیگر شد که آن را به یکی از بدترین روزهای تاریخ سفرهای هوایی آمریکا تبدیل کرد.

شرکت‌های دلتا، یونایتد و امریکن ایرلاینز در روز ۲۳ آبان هر کدام حدود ۲۰ درصد از پروازهای خود را لغو کردند. شرکت جت‌بلو نیز با مشکل بیشتری مواجه بود و ۴۰ درصد از پروازهایش را لغو نمود. شان دافی، وزیر حمل‌ونقل آمریکا، در نشست خبری توضیح داد که شرکت پیمانکار ال۳هریس در حال جایگزینی کابل‌های مسی با فیبر نوری در نقطه‌ای دورافتاده بوده و این عمل احتمالاً عامل بروز مشکل بوده است.

ریشه‌یابی اختلال شبکه‌ای و درخواست بودجه اضطراری

وزیر حمل‌ونقل آمریکا تأکید کرد که ابزارهای زمان‌بندی مبتنی بر هوش مصنوعی یا حملات سایبری در این اختلال نقشی نداشته‌اند. با این حال، مارکوولین مولین، وزیر امنیت داخلی، اعلام کرد که اگرچه تاکنون شواهدی از حمله سایبری یا نقش سامانه هوش مصنوعی خارج از کنترل یافت نشده، اما محققان هنوز این دو احتمال را کنار نگذاشته‌اند. دافی گفت که هر چهار تا پنج ثانیه بیش از هزار تلاش برای برقراری اتصال انجام می‌شد که باعث اختلال در عملکرد رادارها و ارتباطات رادیویی بین کنترل‌کنندگان و خلبانان شد.

این بحران، نیاز فوری به نوسازی سامانه کنترل ترافیک هوایی آمریکا را برجسته کرد. شبکه‌ای که با فناوری فرسوده و کمبود هزاران نیروی کنترل مواجه است. وزیر حمل‌ونقل شرایط را اضطراری خواند و خواستار افزایش بودجه درخواستی نوسازی شد. پیش از این، کاخ سفید و وزارت حمل‌ونقل از کنگره ۳۰.۱ میلیارد دلار برای نوسازی زیرساخت‌های فرسوده کنترل ترافیک هوایی درخواست کرده بودند. در آمریکا تنها یک بار دیگر در پی حملات ۱۱ سپتامبر، پروازها به طور سراسری متوقف شده بود.