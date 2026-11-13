سهام انویدیا و شرکت‌های فناوری آمریکا به دلیل استعفای جنسن هوانگ و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو دچار ریزش شدید شدند. این تحولات تأثیر مستقیمی بر بازارهای مالی گذاشت.

شاخص‌های اصلی بورس آمریکا در معاملات جمعه هم‌زمان با ارزیابی سرمایه‌گذاران از پیامدهای احتمالی کناره‌گیری جنسن هوانگ مدیرعامل شرکت انویدیا کاهش یافتند. سهام شرکت انویدیا با نماد (NVDA.O) با افت ۳.۳ درصدی مواجه شد و در آستانه ثبت طولانی‌ترین روند نزولی هفتگی خود از اکتبر ۲۰۱۲ قرار گرفت. این تحولات پس از استعفای هوانگ و در پی افزایش حساسیت‌ها نسبت به ارتباطات وی با یک زن فعال اقتصادی رخ داد که از سوی آمریکا به جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی چین مظنون شده است. این رویداد به سرعت اتمسفر منفی را در میان سهامداران تکنولوژی ایجاد کرد و باعث نوسانات گسترده در بخش‌های مرتبط با هوش مصنوعی و زیرساخت‌های رایانشی شد.

تحلیل مکانیزم ریزش و تأثیر بر شرکت‌های فناوری

شرکت‌های فعال در حوزه رایانش ابری مبتنی بر زیرساخت‌های اختصاصی موسوم به "نئوکلاود"، از جمله "کورویو" (CoreWeave) و "نبیوس" (Nebius)، نیز به‌ترتیب ۱۰ و ۱۳.۷ درصد کاهش ارزش سهام را تجربه کردند. افزون بر این، سهام شرکت‌های مرتبط با مراکز داده از جمله "آیرن" (IREN)، "اپلاید دیجیتال" (Applied Digital) و "کور ساینتیفیک" (Core Scientific) با افت قابل‌توجهی روبه‌رو شد. شاخص نیمه‌رساناهای فیلادلفیا (SOX) پنج درصد کاهش یافت و سهام شرکت‌های "ای‌ام‌دی" (AMD) و "برودکام" (Broadcom) به‌ترتیب ۹.۴ و ۵.۸ درصد افت کردند. این کاهش ارزش نشان‌دهنده اثر زنجیره‌ای نارضایتی از وضعیت مدیریت انویدیا بر اکوسیستم گسترده‌تر سخت‌افزار است.

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مواضع ذی‌نفعان و رقابت‌های بازار سرمایه

برخورداری از نگاهی متفاوت، در میان دیگر تحولات بازار، سهام شرکت "سربراس" (Cerebras) بیش از ۱۱ درصد رشد کرد؛ افزایشی که پس از ارتقای پیش‌بینی درآمدی این شرکت برای سال ۲۰۲۶ و معرفی مایکروسافت به‌عنوان یکی از مشتریان آن رقم خورد. عملکرد مطلوب شرکت‌ها در فصل انتشار گزارش‌های مالی نیز در مقاطعی از هفته جاری توانست از شدت فضای منفی حاکم بر بازار بکاهد. با وجود این، سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به مجموعه‌ای از ریسک‌ها، از جمله تحولات ژئوپلیتیکی، محتاط هستند. این شکاف بین اخبار مثبت برخی شرکت‌ها و نگرانی کلی از وضعیت مدیریتی غول‌های فناوری، چالش اصلی معامله‌گران را در تعیین استراتژی کوتاه‌مدت ایجاد کرده است.

تأثیرات عملیاتی بر شاخص‌های کلی و اقدامات بعدی

شاخص صنعتی داوجونز تا ساعت ۱۰:۱۶ صبح به وقت شرق آمریکا با ۲۱۵.۶۹ واحد کاهش، معادل ۰.۴۱ درصد، به ۵۲ هزار و ۸۱.۴۰ واحد رسید. شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ نیز ۷۰.۶۰ واحد، معادل ۰.۹۳ درصد، افت کرد و در سطح ۷ هزار و ۵۱۹.۱۰ واحد ایستاد. شاخص نزدک کامپوزیت هم با کاهش ۳۵۹.۸۹ واحدی، معادل ۱.۴۲ درصد، به ۲۵ هزار و ۶.۲۰ واحد رسید. معامله‌گران در حال حاضر افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در ماه آینده میلادی را قطعی ارزیابی می‌کنند. این در حالی است که برخی سیاست‌گذاران پولی طی روزهای اخیر احتمال افزایش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره را مطرح کرده‌اند. بر اساس ابزار "فدواچ" گروه بورس کالای شیکاگو (CME)، احتمال افزایش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره حدود ۷ درصد برآورد می‌شود. رویترز در ادامه نوشت: معامله‌گران در حال حاضر افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در ماه آینده میلادی را قطعی ارزیابی می‌کنند.

پیامدهای اقتصادی و چشم‌اندازهای آینده بازار

در معاملات بورس نیویورک، تعداد سهام کاهشی در مقایسه با سهام افزایشی با نسبت ۱.۵۳ به یک بیشتر بود و این نسبت در بازار نزدک به ۲.۰۷ به یک رسید. همچنین شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ در معاملات روز جمعه هفت رکورد جدید در بالاترین سطح ۵۲ هفته گذشته و یک رکورد در پایین‌ترین سطح ۵۲ هفته گذشته ثبت کرد. شاخص نزدک کامپوزیت نیز ۱۶ رکورد جدید در بالاترین سطح و ۱۹۵ رکورد جدید در پایین‌ترین سطح ۵۲ هفته گذشته به ثبت رساند. قیمت نفت برای سومین جلسه معاملاتی متوالی در محدوده مثبت قرار گرفت؛ تحولی که در پی اظهارات روز گذشته "دونالد ترامپ" رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه واشنگتن نیازی به توافق با ایران ندارد، رخ داد. این داده‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی تعامل بین اخبار شرکتی، تصمیمات پولی فدرال رزرو و تحولات ژئوپلیتیکی در شکل‌دهی به بازارهای مالی است.