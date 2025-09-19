یک مطالعه جدید نشان میدهد که پیروی از یک رژیم غذایی سرشار از سبزیجات، میوهها و غلات کامل، خطر ابتلا به چندین بیماری مزمن را به طور قابل توجهی کاهش میدهد. این تحقیق که بر روی صدها هزار نفر انجام شده است، مزایای یک رژیم غذایی گیاهی را در پیشگیری از بیماریهای قلبی، سرطان و دیابت نشان میدهد. یافتهها بر اهمیت انتخابهای غذایی سالم برای حفظ سلامتی در طول زندگی تأکید دارند.
به گزارش مشرق، به نقل از هلث دی نیوز، پژوهشگران اعلام میکنند افرادی که در رژیم غذایی خود از سبزیجات، میوهها، غلات کامل، حبوبات و غذاهای گیاهی بیشتری استفاده میکنند، 32 درصد کمتر احتمال ابتلا به دو یا چند بیماری مزمن را دارند. این یافتهها حاصل بررسیهای گستردهای است که نشان میدهد اتخاذ یک رژیم غذایی سالم و گیاهی میتواند تأثیرات چشمگیری بر سلامت عمومی داشته باشد و خطر ابتلا به بیماریهای مزمن را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.
محققان بر این باورند که این نوع رژیم غذایی، که بر پایه مواد غذایی گیاهی سالم بنا شده است، میتواند به عنوان یک راهکار پیشگیرانه موثر در برابر بیماریهای مختلف عمل کند و طول عمر افراد را افزایش دهد. این مطالعه نشان میدهد که تغییرات کوچک در عادات غذایی، به ویژه افزایش مصرف مواد غذایی گیاهی، میتواند نتایج بزرگی در پی داشته باشد.\محققان به طور خاص اشاره کردند که افرادی که بیشتر به یک رژیم غذایی گیاهی سالم پایبند بودند، خطر کمتری برای ابتلا به سرطان، بیماریهای قلبی و دیابت نوع 2 داشتند. رینالدا کوردووا، محقق ارشد و اپیدمیولوژیست تغذیه در دانشگاه وین، در بیانیهای مطبوعاتی تأکید کرد: «لازم نیست که محصولات حیوانی را به طور کامل حذف کنید. حرکت به سمت یک رژیم غذایی گیاهیتر نیز میتواند تأثیرات مثبتی داشته باشد.» برای انجام این مطالعه، محققان دادههای بیش از 400000 نفر را که بین 37 تا 70 سال سن داشتند و از شش کشور اروپایی بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. این افراد در دو پروژه تحقیقاتی سلامت در مقیاس بزرگ شرکت کرده بودند. در طول یک دوره پیگیری حدود 11 ساله، بیش از 6600 شرکتکننده به سرطان، بیماری قلبی یا دیابت مبتلا شدند. نتایج نشان داد که به ازای هر 10 امتیاز افزایش در امتیاز ارزیابی تغذیه سالم گیاهی، خطر ابتلا به بیماریهای مزمن متعدد در فرد 11 تا 18 درصد کاهش مییابد. این یافتهها تأییدی بر اهمیت رژیم غذایی سالم در پیشگیری از بیماریهاست.\پژوهشگران همچنین دریافتند که افراد میانسال زیر 60 سال از تغییر به سمت رژیم غذایی گیاهی سود بیشتری میبرند. خطر ابتلا به بیماریهای مزمن متعدد در این گروه سنی، به ازای هر 10 امتیاز افزایش در امتیاز رژیم غذایی گیاهی، 29 درصد کاهش یافت. در مقایسه، سالمندان 60 سال به بالا به ازای هر 10 امتیاز افزایش در امتیاز رژیم غذایی خود، 14 درصد کمتر به بیماریهای مزمن مبتلا شدند. کوردووا در ادامه گفت: «مطالعه ما نشان میدهد که یک رژیم غذایی سالم و گیاهی نه تنها بر بیماریهای مزمن فردی تأثیر میگذارد، بلکه میتواند خطر ابتلا به چندین بیماری مزمن را به طور همزمان، هم در افراد میانسال و هم در افراد مسن کاهش دهد.» محققان به این نتیجه رسیدند که رژیم غذایی که عمدتاً از غذاهای گیاهی سالم و مقادیر کمی گوشت و فرآوردههای گوشتی تشکیل شده باشد، میتواند به حفظ سلامت در دوران پیری کمک کند. در مقاله پژوهشی آمده است: «پایبندی بیشتر به یک رژیم غذایی سالم گیاهی با وزن بدن کمتر، التهاب کمتر و حساسیت به انسولین بهتر نسبت به پایبندی کمتر به یک رژیم غذایی سالم گیاهی مرتبط است، که همه آنها در ایجاد دیابت نوع 2، بیماریهای قلبی عروقی و سرطان نقش دارند.» همچنین، محققان اشاره کردند که این غذاها سرشار از فیبر هستند که عملکرد سیستم ایمنی را بهبود میبخشند و التهاب روده را کاهش میدهند
