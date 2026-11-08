ساعت‌ساز مستقل رِگزه‌پ رِگزه‌پی با مدل کرونوگراف فلای‌بک موفق به کسب معتبرترین جایزه اِگی‌ی دُر در مراسم ۷ نوامبر شد.

مراسم بیست‌وششمین دوره جوایز جهانی ساعت‌های لوکس (GPHG) در روز ۷ نوامبر برگزار شد. این رویداد با شکوهی ویژه، بهترین‌های صنعت ساعت‌سازی جهان را به نمایش گذاشت. در این رقابت سخت، ۸۴ ساعت مچی و ساعت دیواری در ۱۴ دسته مختلف حضور داشتند. این دسته‌بندی‌ها شامل ورزشی، تقویم، نجومی، جواهرات و شگفتی‌های مکانیکی بود.

برنده اصلی اِگی‌ی دُر مشخص شد

معتبرترین جایزه این رقابت‌ها، یعنی جایزه اِگی‌ی دُر (Aiguille d'Or)، به رِگزه‌پ رِگزه‌پی تعلق گرفت. این ساعت‌ساز مستقل مستقر در ژنوی، با ریشه‌های سوئیسی و کوسوویی، این افتخار بزرگ را کسب کرد. مدل برنده، ساعت کرونوگراف فلای‌بک نام دارد. این محصول نماینده جدیدی در دنیای ساعت‌سازی است که توجه‌های زیادی را به خود جلب کرده است.

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جایزه اِگی‌ی دُر بالاترین افتخار برای تمام ساعت‌ها در تمام دسته‌ها محسوب می‌شود. در سال گذشته، این عنوان به ساعت کلاسیک سوسکریپشن ۲۰۲۵ از برند بروگه رسید. ساعت بروگه تنها یک عقربه داشت و طراحی ساده‌ای داشت. اما امسال نوبت به خلاقیت‌های مدرن‌تر رسید. رِگزه‌پ رِگزه‌پی با طراحی روان و هماهنگ خود برنده شد.

ویژگی‌های فنی و طراحی ساعت برنده

ساعت کرونوگراف فلای‌بک دارای نسبت‌های دقیقی است که دستیابی به آن ممکن نبود. برای رسیدن به این دقت، بازنگری کامل در معماری موتور ساعت انجام شده است. صفحه مینای این ساعت با تکنیک گران فو است. رنگ این صفحه آبی طوفانی است و طراحی آن از کرونوگراف‌های ساعت جیبی قدیمی الهام گرفته است.

این ساعت یکی از پیچیده‌ترین و دقیق‌ترین محصولات این سال است. صفحه مینای گران فو شامپلُوِه به صورت نامتقاسن در موقعیت ساعت ۲ قرار دارد. بشکه‌ای با طرح حلزونی در این ساعت دیده می‌شود که با نشانگر ذخیره انرژی ۳۶ ساعته برجسته شده است. چرخ تعادل بزرگ‌ابعاد با قطر ۱۲.۹ میلی‌متر در این مدل وجود دارد.

این چرخ تعادل با ۱۸ هزار نوسان در ساعت کار می‌کند. این دقت بالا نشان‌دهنده مهارت فنی بالای سازنده است. این رویداد بار دیگر توانایی دیرینه صنعت ساعت‌سازی را به رخ کشید. شرکت‌کنندگان در این دوره نشان دادند که چگونه می‌توان هنر و مهندسی را ترکیب کرد.

تغییرات دسته‌بندی‌ها و رقابت‌های جدید

برای نخستین بار، برگزارکنندگان دسته‌بندی‌های بر پایه جنسیت را حذف کردند. دیگر ساعت‌های مردانه و زنانه به صورت جداگانه رقابت نمی‌کنند. این تغییر نشان‌دهنده دیدگاه مدرن برگزارکنندگان است. این مراسم شامل کارگاهی در مسکو نیز بود. در این کارگاه، رقابت با غول‌های سوئیسی مطرح شد.

ساعتی ۱۰ کیلویی در این رویداد معرفی شد. این ساعت وقتی خواب هستید، آن را کوک می‌کند. این مدل نشان‌دهنده نوآوری در مکانیزم‌های کوک خودکار است. همچنین یک منظومه شمسی قابل پوشیدن نیز در این رویداد وجود داشت. این موارد نشان می‌دهد که مرزهای ساعت‌سازی در حال گسترش است.

ساعت‌های فقط زمان شامل نمایشگر آنالوگ هستند. این ساعت‌ها فقط ساعت، دقیقه و ثانیه را نشان می‌دهند. عقربه‌ها روی صفحه‌ای یک‌دست قرار دارند. هیچ پیچیدگی یا سنگ قیمتی در این مدل‌ها نیست. مدل‌های تک‌نسخه‌ای در این دسته واجد شرایط نیستند.

سایر برندگان و جوایز تخصصی

ساعت‌هایی که نمایشگرهای تاریخ یا ذخیره انرژی دارند، در دسته دیگری قرار می‌گیرند. این مدل‌ها می‌توانند نمایش دیجیتال یا رتروگراد داشته باشند. ساعت‌های اسکلتون‌شده با فلسفه کم بیشتر است معرفی شدند. معماری موتور آن‌ها بر اساس سبک‌وزنی و شفافیت طراحی شده است.

ساعت‌های پیچیده شامل انواع پیچیدگی‌ها و نمایش‌های نوآورانه هستند. این مدل‌ها زمان جهانی یا دو منطقه زمانی را نشان می‌دهند. ساعت‌های با سازوکار ویژه مانند پیکره‌نما یا زنگ‌دار نیز رقابت کردند. این دسته شامل هر عملکرد صوتی یا حرکت تسمه‌ای بود.

ساعت‌های سنگ‌نشان حداکثر تا ۶ قیراط سنگ قیمتی روی آن‌ها نشاند شده است. این ساعت‌ها می‌توانند نمایش‌های زمان استاندارد را داشته باشند. ساعت‌های توربیون در این رقابت حضور داشتند. این مدل‌ها می‌توانند پیچیدگی‌های اضافی نیز داشته باشند.

برندهان خاص در بخش‌های تخصصی

ساعت‌ساز شوپارد با مدل ال.یو.سی ۱۸۶۰ جایزه دریافت کرد. این ساعت نسخه ادامه‌دهنده مدل اصلی و نمادین است. این محصول سی‌امین سالگرد تأسیس کارخانه شوپارد در فلوریه را گرامی می‌دارد. این رویداد اهمیت تداوم در طراحی را نشان داد.

ساعت‌ساز بلانپن نیز با یک مدل پیچیده حضور داشت. این ساعت پیچیده‌ترین ساعت ساخته‌شده توسط بلانپن است. این محصول طی هشت سال توسعه یافته است. این مدل قابلیت انتخاب ملودی با فشار یک دکمه را دارد.

این ساعت دارای سازوکار زنگ‌دار چهار نُت است. چهار چکش در این مدل قرار دارند. ساعت جیبی نیز نسخه محدود را معرفی کرد. این مدل تقویم یونیورسال را نشان می‌دهد. چرخه‌های آسمانی و جشن‌های فرهنگی در این ساعت دیده می‌شوند.

دسته ورزشی برای ساعت‌های مناسب فعالیت بدنی اختصاص یافت. این ساعت‌ها مواد و طراحی خاصی دارند. دسته جواهرسازی برای هنر نشاندن سنگ‌های قیمتی بود. انتخاب سنگ‌ها در این دسته بسیار مهم است.

جوایز جی‌پی‌اچ‌جی ۲۰۲۶ نیز اعلام شد. دریافت‌کنندگان این جوایز در سال آینده معرفی می‌شوند. این رویداد هر ساله استانداردهای صنعت را تعیین می‌کند. شرکت‌کنندگان نشان دادند که آینده ساعت‌سازی درخشان است.