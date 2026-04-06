محمدرضا جلالی، روانشناس، به بررسی رویکرد روانشناسی در برخورد با رفتارهای مردم در شرایط جنگی میپردازد. او با اشاره به اهمیت تشویق و تنبیه در تغییر رفتار، به تحلیل رویکرد رفتاری و تأثیر آن بر مواجهه با رفتارهای موافق و مخالف مردم در شرایط جنگی میپردازد. جلالی با تأکید بر اهمیت پاداش در مقایسه با تنبیه، به بررسی عملکرد مسئولان در این زمینه میپردازد و به تناقض موجود در اعمال مجازاتهای شدید و عدم ارائه پاداش به مردم اشاره میکند. وی همچنین به تضاد این رویکرد با آموزههای اخلاقی و دینی اشاره کرده و بر اهمیت مدارا و مروت در کنار قاطعیت تأکید میکند.
محمدرضا جلالی، روانشناس و پژوهشگر روانشناسی سیاسی، معتقد است در روانشناسی ، تشویق و تنبیه به سیستمهای انگیزشی گرایشی و اجتنابی رفتار مرتبط است. به این معنا که انگیزههای ایجابی و سلبی، محرکها و متغیرهای مستقل در انجام یا عدم انجام رفتاری خاص هستند. رویکرد رفتاری ، که بر پیامدهای عینی و بیرونی رفتار به عنوان عامل تعیینکننده تمرکز دارد، بر این باور است که ایجاد، خاموش کردن، کاهش یا افزایش هر رفتار، چه ایجابی و چه سلبی، با محرکهای خوشایند یا ناخوشایند پیوندی مستقیم دارد.
این رویکرد، که به شدت از محرکهای تنبیهی پرهیز میکند، بر اهمیت محرکهای پاداشی تأکید دارد و بر اساس شواهد پژوهشی، معتقد است که با استفاده از پاداش، میتوان تأثیرگذاری بیشتری داشت. بر اساس این مبانی علمی و پژوهشی، باید بررسی شود که متولیان و دستاندرکاران چگونه باید با رفتارهای موافق و مخالف مردم در شرایط جنگی برخورد کنند. بخش قابل توجهی از مردم ایران در بیش از یک ماه گذشته، با انگیزه ملی و میهنی، در خیابانها حضور یافته و از مبارزان وطن در برابر دشمنان حمایت کردهاند و تلاشهای آشوبافکنانه را خنثی کردهاند. در مقابل، عدهای دیگر، با موافقت با تهاجم خارجی، در طیفی از رفتارهای انفعالی تا فعال، اقداماتی انجام دادهاند که در راستای منافع دشمنان بوده است. بر اساس رویکردهای روانشناسی رفتاری، لازم است که متصدیان، گروه اول را با پاداش و تشویق گسترده مورد توجه قرار دهند و با گروه دوم، به تناسب جرم، برخورد تعدیلی و تنبیهی داشته باشند، نه بیشتر. با این حال، به نظر میرسد که مسئولان تمایلی به ارائه پاداش به مردم ندارند، اما در اعمال مجازاتهای شدید علیه برخی از افراد بازداشت شده، فعال هستند. این رویکرد دوگانه، که پاداش بسیار اندک و تنبیه بسیار شدید را شامل میشود، نه تنها با آموزههای روانشناختی مغایرت دارد، بلکه با اصول اخلاقی و دینی نیز در تضاد است، بهویژه با ایثار و فداکاری مردم ایران در دفاع از میهن. آیا از امام علی، که در میدان جنگ نیز از مجازاتهای شدید پرهیز میکرد، میتوان درس گرفت؟ آیا در نامه به مالک اشتر، به عدم رضایت از مجازات اشاره نشده است؟ مجازاتهای بازدارنده، اگرچه میتواند خطاکاران را از ادامه خطا بازدارد، اما فرصت تأمل و تجدیدنظر را نیز به آنها میدهد. با این حال، مجازاتهای سنگین، که در اظهارات مسئولان قضایی و رسانهها منعکس میشود، نهتنها ممکن است در شرایط جنگی دقت لازم را نداشته باشد، بلکه فرصت هرگونه آموزش و اصلاح را از بین میبرد. مدارا و مروت، با قاطعیت در کنترل و مدیریت، مغایرتی ندارند و میتوان با حفظ این دو اصل، به بهترین نحو ممکن، به مدیریت شرایط بحرانی پرداخت
روانشناسی سیاسی رویکرد رفتاری تشویق تنبیه جنگ رفتار اجتماعی پاداش