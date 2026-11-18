تحلیل جامع تحولات اخیر کره شمالی شامل تأکید کیم جونگ اون بر سلاح هسته‌ای، احتمال جانشینی کیم جو ئه، پرتاب موشک‌ها و واکنش‌های دیپلماتیک بین‌المللی به برنامه‌های نظامی پیونگ‌یانگ.

کره شمالی در ماه‌های اخیر با تداوم برنامه‌های تسلیحاتی هسته‌ای و موشکی خود، توجه جهان را به خود جلب کرده است. کیم جونگ اون ، رهبر این کشور، در نشست‌های مختلف حاکمیت و نظامی بر ضرورت تقویت زرادخانه هسته‌ای به عنوان ضامن بقای رژیم تاکید کرده است. همزمان با این تحولات، شایعاتی درباره جانشینی پرنسCESS کیم جو ئه و همچنین تنش‌های نظامی با همسایه جنوبی، اوضاع منطقه را پیچیده‌تر کرده است.

تثبیت قدرت و دستاوردهای هسته‌ای در رهبری

رسانه‌های دولتی کره شمالی گزارش دادند که کیم جونگ اون، رهبر این کشور، بار دیگر به سمت بالاترین مقام حزب کارگران حاکم انتخاب شده است. نمایندگان حزب در این نشست، اقدامات او را در تقویت زرادخانه هسته‌ای و ارتقای جایگاه منطقه‌ای کشور تحسین کردند و تغییراتی را در اعضای کمیته مرکزی مشاهده کردند. این رویداد نشان‌دهنده تمرکز بیشتر قدرت در دست‌های رهبر این کشور و تأیید استراتژی نظامی اوست.

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در ادامه این روند، رهبر کره شمالی اعلام کرد که اگر ایالات متحده از اصرار برای خلع سلاح هسته‌ای کشورش دست بردارد، هیچ دلیلی برای اجتناب از گفت‌وگو با واشنگتن نخواهد دید. این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که رسانه‌های دولتی در ۲۴ مارس گزارش دادند حملات آمریکا به ایران، تصمیم او برای گسترش زرادخانه هسته‌ای کره شمالی را با وجود تحریم‌های بین‌المللی توجیه می‌کند. این رویکرد پیونگ‌یانگ را به یک بازیگر فعال در ژئوپلیتیک هسته‌ای تبدیل کرده است.

نشانه‌های جانشینی و نقش کیم جو ئه

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که کیم جو ئه، دختر رهبر کره شمالی، در آستانه منصوب شدن به عنوان رهبر آینده این کشور قرار دارد. آژانس جاسوسی کره جنوبی در ۱۲ فوریه به قانون‌گذاران این کشور اعلام کرد که این اقدام در راستای تداوم سلسله خانوادگی کیم برای چهارمین نسل صورت می‌گیرد. خبرگزاری کره شمالی تصاویری منتشر کرد که نشان می‌دهد کیم جو ئه برای نخستین بار به‌طور علنی از آرامگاه پدربزرگ و جد خود بازدید کرده است.

این حضور نمادین به باور ناظران، موقعیت او را به‌عنوان محتمل‌ترین گزینه جانشینی در راس این دیکتاتوری هسته‌ای بیش از پیش تقویت می‌کند. علاوه بر کیم جو ئه، کیم یو جونگ، خواهر پرنفوذ رهبر کره شمالی نیز با یک گوشی تاشوی ساخت چین دیده شده است. این مشاهده نشانه‌ای از آن است که حاکمان پیونگ‌یانگ برای دسترسی به جدیدترین ابزارهای فناورانه خارجی، تحریم‌ها را دور می‌زنند، حتی اگر قیمت این دستگاه‌ها مانند یک گوشی هوشمند ۱۳۰۰ دلاری در سرزمین حقوق‌های پایین باشد.

پرتاب موشک‌ها و تحولات نظامی اخیر

ارتش کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی روز سه‌شنبه چند پرتابه از جمله یک موشک بالستیک کوتاه‌برد به سوی دریای زرد شلیک کرده است. در پیونگ‌یانگ نیز، الکساندر لوکاشنکو، رییس‌جمهور بلاروس، در دیداری با کیم جونگ اون هدایایی رد و بدل کردند. لوکاشنکو یک تفنگ خودکار و محصولات سنتی بلاروسی داد و در مقابل، کیم جونگ اون یک شمشیر، گلدانی تزیینی و یک سکه یادبود طلایی اهدا کرد.

وزیر دفاع کره شمالی هشدار داد که این کشور در برابر اقدامات نظامی "گستاخانه" آمریکا در همکاری با کره جنوبی، دست به "اقدامات تهاجمی" بیشتری خواهد زد. او افزود که پیونگ‌یانگ "هیچ گزینه دیگری" جز این ندارد، چراکه به باور او، دشمنی ایالات متحده فقط به یک رویارویی بلند‌مدت منجر خواهد شد. در همین حال، رسانه‌های دولتی روز جمعه اعلام کردند که کیم جونگ اون دستور داده است تا تولید موشک‌ها افزایش پیدا کند و برای تأمین نیاز رو به رشد ارتش، کارخانه‌های موشکی بیشتری ساخته شود.

رویدادهای دیپلماتیک و نمایش قدرت

رییس‌جمهور چین برای نخستین در هفت سال گذشته به کره شمالی سفر کرد و بر اهمیت راهبردی روابط میان دو همسایه تاکید کرد. این سفر در حالی رخ داد که در آستانه سفر استراتژیک دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به آسیا، کره شمالی روز یکشنبه ۱۹ آوریل موشک‌های بالستیک جدیدی را آزمایش کرد. لی سی‌یونگ و همکارانش روزانه دو ساعت اخبار خارجی بدون سانسور را برای کره شمالی پخش می‌کنند و مخاطبان رادیویی او با خطر زندان روبرو هستند.

در نهایت، کیم جونگ اون شامگاه جمعه در جریان یک رژه نظامی بزرگ، موشک بالستیک قاره‌پیمای جدید خود را در مقابل شخصیت‌های بین‌المللی دعوت شده به نمایش گذاشت. این رژه به مناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس حزب حاکم کارگران برگزار شد. کیم جونگ اون پیش از کنگره مهم حزب، سامانه‌های راکت‌انداز و یک طرح مسکن را در پیونگ‌یانگ به نمایش گذاشت و با وعده گرامیداشت "شهدا"، از افتتاح منطقه مسکونی جدیدی برای خانواده‌های سربازان کشته‌شده خبر داد.