با نزدیک شدن به فینال لیگ نخبگان آسیا، سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی در پی کسب افتخاری تاریخی با شباب‌الاهلی هستند؛ مسیری که سال‌ها پیش توسط فرهاد مجیدی تجربه شده بود.

در شرایطی که رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا به روزهای حساس و سرنوشت‌ساز خود نزدیک می‌شود، تمامی نگاه‌ها به درخشش دو ستاره ملی‌پوش ایرانی در پیراهن تیم شباب‌الاهلی امارات معطوف شده است. سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی به عنوان مهره‌های کلیدی این تیم، اکنون در آستانه ثبت یک دستاورد بزرگ قرار دارند. آن‌ها امشب در چارچوب دیدار بسیار حساس مرحله نیمه‌نهایی، مقابل تیم قدرتمند ماچیدا زلویا از ژاپن به میدان خواهند رفت.

کسب پیروزی در این مسابقه نه‌تنها به معنای صعود به فینال مسابقات است، بلکه فرصتی طلایی برای این دو ستاره فراهم می‌کند تا نام خود را در تاریخ فوتبال باشگاهی قاره کهن جاودانه کنند. حضور آن‌ها در این سطح از مسابقات، یادآور خاطرات درخشانی است که نسل‌های پیشین فوتبال ایران در آسیا رقم زده بودند. اگر به تاریخ نگاهی بیندازیم، نام فرهاد مجیدی به عنوان آخرین ستاره ایرانی که توانسته طعم شیرین قهرمانی در بالاترین سطح باشگاهی آسیا را بچشد، خودنمایی می‌کند. مجیدی با پیراهن العین امارات در سال ۲۰۰۳، یکی از دراماتیک‌ترین صعودهای تاریخ را تجربه کرد. در مرحله نیمه‌نهایی آن سال، زمانی که العین در برابر حریف سرسخت چینی یعنی دالیان قرار گرفته بود، مجیدی در دقایق پایانی با هوشمندی و مهارتی مثال‌زدنی گل سرنوشت‌سازی را به ثمر رساند. آن گل نه تنها فشار را از روی تیمش برداشت، بلکه مسیر رسیدن به فینال و در نهایت کسب عنوان قهرمانی را هموار کرد. آن لحظه تاریخی، مجیدی را به اسطوره‌ای در باشگاه العین تبدیل کرد و تا امروز به عنوان استانداردی از موفقیت لژیونرهای ایرانی در آسیا شناخته می‌شود. امروز سعید عزت‌اللهی با عملکرد درخشان خود در مراحل حذفی، نشانه‌هایی از تکرار آن مسیر باشکوه را بروز داده است. او در مرحله یک‌چهارم نهایی برابر بوریرام تایلند، با گل حساس خود توانست گره بازی را باز کند و نقش اول پیروزی ۳ بر ۲ تیمش را ایفا نماید. این گل ثابت کرد که عزت‌اللهی توانایی تبدیل شدن به مهره‌ای تعیین‌کننده در بزنگاه‌های بزرگ را دارد. از سوی دیگر، سردار آزمون پس از پشت سر گذاشتن دوران نقاهت، با انگیزه‌ای مضاعف به ترکیب بازگشته است. او پیش‌تر در مرحله یک‌هشتم نهایی با نبوغ خود باعث اخراج دروازه‌بان حریف شد و ثابت کرد که حتی بدون گلزنی نیز می‌تواند جریان مسابقه را به نفع شباب‌الاهلی تغییر دهد. حالا هواداران ایرانی امیدوارند با همکاری این دو ستاره، شباب‌الاهلی بتواند از سد نماینده ژاپن عبور کرده و به مصاف الاهلی عربستان در فینال برود تا شاهد یک افتخار بزرگ دیگر برای فوتبال کشورمان باشیم





سردار آزمون سعید عزت‌اللهی لیگ نخبگان آسیا فرهاد مجیدی شباب‌الاهلی

