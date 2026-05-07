شرکت الکترولند دفنس با معرفی خودروی بدونسرنشین گوکبورو در نمایشگاه ساحا ۲۰۲۶، گامی بلند در جهت توسعه سیستمهای زمینی خودگردان برای کاربردهای دفاعی، کشاورزی و امدادی برداشت که با قابلیت حرکت در سختترین زمینها و ظرفیت حمل بار بالا شناخته میشود.
در جریان برگزاری نمایشگاه بینالمللی صنایع دفاعی و هوافضای ساحا ۲۰۲۶ در شهر استانبول، یکی از برجستهترین رویدادهای این نمایشگاه، رونمایی از خودروی زمینی بدونسرنشین و چندمنظوره گوکبورو توسط شرکت الکترولند دفنس بود.
این خودرو که به عنوان یک پلتفرم بومی و پیشرفته معرفی شده است، نشاندهنده جهشی بزرگ در توانمندیهای مهندسی و تکنولوژیک این شرکت در حوزه سیستمهای خودگردان زمینی است. گوکبورو با هدف پاسخگویی به نیازهای پیچیده عملیاتی در محیطهای مختلف طراحی شده و میتواند به عنوان یک جایگزین ایمن و کارآمد برای نیروی انسانی در مناطق پرخطر عمل کند.
این خودروی بدونسرنشین نه تنها در حمل تجهیزات و لجستیک، بلکه در ماموریتهای شناسایی و پشتیبانی نیز نقش کلیدی ایفا میکند و با بهرهگیری از سیستمهای هدایت پیشرفته، قادر است بدون نیاز به حضور مستقیم اپراتور در محیط، ماموریتهای خود را با دقت بسیار بالا به سرانجام برساند. یکی از ویژگیهای برجسته و متمایزکننده گوکبورو، توانایی حرکت در سختترین و ناهموارترین شرایط محیطی است.
مهندسان شرکت الکترولند دفنس این خودرو را بهگونهای طراحی کردهاند که بتواند در شیبهای تند، زمینهای گلی، مناطق کوهستانی صعبالعبور، بیابانهای ماسهای و جنگلهای متراکم با ثبات کامل حرکت کند. سیستم تعلیق پیشرفته و موتور قدرتمند این دستگاه، قابلیت حمل بار بالا را فراهم آورده است تا بتواند تجهیزات سنگین نظامی یا امدادی را به نقاطی منتقل کند که دسترسی خودروهای معمولی به آنها غیرممکن یا بسیار خطرناک است.
این انعطافپذیری محیطی باعث میشود تا گوکبورو در سناریوهای مختلف جنگی و غیرجنگی، از عملیاتهای ضدتروریسم در مناطق کوهستانی گرفته تا پشتیبانی لجستیکی در مناطق سیلزده، یک ابزار استراتژیک به شمار رود. همچنین، استفاده از حسگرهای محیطی و دوربینهای دید در شب و حرارتی، امکان نظارت مداوم بر محیط پیرامون را برای فرماندهان عملیاتی فراهم میکند.
در این راستا، فرحات اوغور، مدیرعامل شرکت الکترولند دفنس، در گفتگو با خبرگزاری آنادولو تاکید کرد که چشمانداز توسعه گوکبورو تنها محدود به کاربردهای دفاعی و نظامی نیست. او تصریح کرد که این پلتفرم به دلیل ساختار ماژولار و قابلیت تغییر کاربری، میتواند در بخشهای غیرنظامی نیز تحولی ایجاد کند. برای مثال، در حوزه کشاورزی مدرن، این خودرو میتواند برای جابهجایی نهادهها یا نظارت بر مزارع وسیع به کار رود.
در عملیاتهای جستوجو و نجات، گوکبورو میتواند پیش از ورود تیمهای امدادی به مناطق خطرناک، محیط را بررسی کرده و مصدومان را شناسایی کند. همچنین در زمینه حفاظت از محیطزیست و پایش حیات وحش در مناطق بکر، این خودرو بدون ایجاد مزاحمت برای طبیعت، دادههای لازم را جمعآوری نماید. او افزود که هدف اصلی در طراحی این سامانه، کاهش هزینههای عملیاتی و افزایش بهرهوری در تمامی حوزههای کاربردی بوده است تا بیشترین بازدهی با کمترین ریسک انسانی حاصل شود.
در بخش تجاری و استراتژیک، شرکت الکترولند دفنس از استقبال گسترده بازارهای جهانی نسبت به این فناوری خبر داد. به گفته مدیرعامل این شرکت، تقاضای قابل توجهی برای خرید و بهکارگیری سامانه گوکبورو از سوی کشورهای مختلف وجود دارد که نشاندهنده کیفیت و رقابتپذیری این محصول در سطح بینالمللی است. در حال حاضر، مذاکراتی جدی و پیشرفته برای صادرات حدود ۳۰ دستگاه از این خودروهای بدونسرنشین با یکی از کشورهای اروپایی در جریان است.
این قرارداد در صورت نهایی شدن، نه تنها درآمد ارزی قابل توجهی برای شرکت به همراه خواهد داشت، بلکه جایگاه ترکیه را به عنوان یکی از قطبهای تولید تکنولوژیهای پیشرفته نظامی و رباتیک در جهان تثبیت میکند. ورود این محصول به بازار اروپا گویای آن است که استانداردهای فنی و ایمنی گوکبورو با سختگیرانهترین معیارهای جهانی مطابقت دارد و میتواند در کنار سایر سیستمهای دفاعی مدرن، کارایی عملیاتی ارتشها و سازمانهای امدادی را به طور چشمگیری ارتقا بخشد
