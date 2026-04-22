ناسا با رونمایی از تلسکوپ فضایی رومن، آمادگی خود را برای کشف ده ها هزار سیاره و رمزگشایی از ماده تاریک و انرژی تاریک اعلام کرد. این ابزار قدرتمند که صد برابر وسیع تر از هابل رصد می کند، انقلابی در اخترشناسی ایجاد خواهد کرد.
سازمان فضایی ناسا بهتازگی از تلسکوپ فضایی نسل جدید خود با نام رومن رونمایی کرد که قرار است تحولی بنیادین در درک بشر از کیهان ایجاد کند.
این سازه عظیم نقرهای که دوازده متر طول دارد و به آرایههای خورشیدی پیشرفته مجهز است، ثمره بیش از یک دهه تلاش علمی و صرف بودجهای بالغ بر چهار میلیارد دلار است. تلسکوپ رومن که به افتخار نانسی گریس رومن، بانوی اخترشناس و مادر تلسکوپ هابل نامگذاری شده، قرار است در آیندهای نزدیک توسط موشکهای شرکت اسپیسایکس به فضا پرتاب شود.
این تلسکوپ در فاصله یک و نیم میلیون کیلومتری زمین مستقر خواهد شد و از آنجا به رصد بیپایان پهنه وسیع آسمان خواهد پرداخت. میدان دید این تلسکوپ صد برابر وسیعتر از تلسکوپ هابل است که به دانشمندان اجازه میدهد با دقتی بیسابقه به بررسی کهکشانها بپردازند. تکنولوژی به کار رفته در تلسکوپ رومن، حجم عظیمی از اطلاعات را به زمین مخابره خواهد کرد.
بر اساس پیشبینیهای مهندسان ناسا، این ابزار روزانه یازده ترابایت داده خام تولید میکند که نشاندهنده جهشی بزرگ در توانمندیهای رصدی بشر است. حجم دادههایی که این تلسکوپ تنها در سال اول فعالیت خود به زمین میفرستد، از مجموع تمام اطلاعاتی که هابل در طول سه دهه فعالیت درخشان خود جمعآوری کرده، فراتر خواهد بود.
این توانایی بالا به دانشمندان کمک میکند تا سرشماری دقیقی از سیارات خارج از منظومه شمسی انجام دهند، ابرنواخترها را رصد کنند و میلیاردها ستاره و کهکشان را شناسایی کنند. تلسکوپ رومن به عنوان یک کاوشگرِ پیشرو عمل میکند و نقاط طلایی را برای مطالعه دقیقتر توسط تلسکوپهای مکمل نظیر جیمز وب شناسایی خواهد کرد.
فراتر از کشف سیارات جدید، هدف اصلی این پروژه گشودن معمای ماده تاریک و انرژی تاریک است که بیش از نود و پنج درصد جهان را تشکیل دادهاند. ماده تاریک بهعنوان نیروی نگهدارنده کهکشانها در کنار یکدیگر و انرژی تاریک بهعنوان عامل اصلی شتاب در انبساط جهان شناخته میشوند. تلسکوپ رومن با بهرهگیری از دید فروسرخ و نگاه کردن به اعماق تاریخ کیهانی، به دنبال یافتن ردی از این پدیدههای نامرئی است.
همکاری رومن با تلسکوپهای دیگری مانند اقلیدس اروپا و رصدخانه ورا روبین، مسیر تازهای را برای فیزیکدانان هموار میکند تا ساختار عالم را با جزئیات بی سابقه درک کنند. دانشمندان بر این باورند که این تلسکوپ نه تنها پاسخگوی پرسشهای کنونی ما خواهد بود، بلکه درهای جدیدی از ناشناختههای کیهانی را بر روی بشریت باز خواهد کرد که حتی اکنون تصور آن نیز دشوار است
