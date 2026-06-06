وزیر آموزش و پرورش در مراسم رونمایی از سامانه اردوهای دانش‌آموزی، مناظرات مربوط به زمانبندی امتحانات و کاهش نگرانی دانش‌آموزان و خانواده‌ها را مطرح کرد. همچنین با ارائه نگاهی انتقادی و قدردانی از عملکرد رئیس سابق دانشگاه فرهنگیان، رئیس جدید این دانشگاه را معرفی و انتظارات را برای توسعه آن بیان نمود.

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در مراسم رونمایی از سامانه اردوهای دانش‌آموزی با تاکید بر آغاز امتحانات از ۱۳ تیر ماه گفت که همه ملاحضات لازم برای کاهش نگرانی دانش‌آموزان و خانواده‌ها رعایت می‌شود.

وی در ادامه، دانشگاه فرهنگیان را نهادی راهبردی و اثرگذار در تربیت معلم و آینده نظام تعلیم و تربیت کشور دانست و بر اهمیت جایگاه ولایت در نظام اسلامی تأکید کرد. کاظمی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، آن را حکیمانه و راهبردی توصیف و افزود که اندیشه‌ها و آرمان‌های امام خمینی (ره) همچنان زنده و جاری است و رهبری مقام معظم رهبری نعمتی بزرگ برای ملت ایران به شمار می‌رود.

وزیر آموزش و پرورش با گرامیداشت یاد امام خمینی (ره) و شهدای قیام ۱۵ خرداد، بر ضرورت پاسداشت ارزش‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از خدمات رجبعلی برزویی رئیس سابق دانشگاه فرهنگیان، بیان کرد که بررسی منصفانه عملکرد او نشان می‌دهد شاخص‌های مختلف دانشگاه در دوره مسئولیت ایشان روندی رو به رشد و قابل توجه داشته است.

وی افزود که فعالیت‌های مؤثر در سطح استان‌ها، پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای و مدیریت مناسب شرایط دانشگاه از جمله اقدامات ارزشمند در آن دوره بود. با این حال، دانشگاه فرهنگیان همچنان با برخی چالش‌ها مواجه است اما این مسائل در دوره مدیریت ایشان با رویکردی منطقی دنبال شده است. کاظمی با اشاره به استعفای برزویی گفت که تلاش شد از ظرفیت‌ها و تجربیات وی همچنان استفاده شود، اما با توجه به اصرار برای جابه‌جایی، درخواست پذیرفته شد.

برخی مطالب و فضاسازی‌های غیرمنصفانه علیه ایشان مطرح شد که با واقعیت عملکرد وی همخوانی نداشت. -dr برزویی همچنان از سرمایه‌های ارزشمند آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان محسوب می‌شوند و تجربیات و مشورت‌های ایشان در آینده نیز استفاده خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش در تشریح دلایل انتخاب مهرزاد حمیدی به عنوان رئیس جدید دانشگاه فرهنگیان، بیان کرد که برای مدیریت این نهاد راهبردی به فردی نیاز بود که در کنار توانمندی‌های علمی، از تجربه اجرایی و شناخت عمیق از آموزش و پرورش نیز برخوردار باشد. دکتر حمیدی از مدیران و اساتیدی است که با مسائل آموزش و پرورش آشنایی عمیق دارد و سال‌ها در حوزه‌های اجرایی، علمی و پژوهشی فعالیت کرده است.

حضور در شوراها و مجامع تصمیم‌گیری، اجرای طرح‌های علمی و پژوهشگران گسترده در سطح کشور از جمله ظرفیت‌های ارزشمند ایشان است. کاظمی ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها، مسیر توسعه دانشگاه فرهنگیان با شتاب بیشتری ادامه یابد و این دانشگاه در تحقق منویات مقام معظم رهبری، تربیت معلمان تراز انقلاب اسلامی و حرکت به سوی دانشگاهی تمدن‌ساز و انسان‌ساز نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشد.

در این جلسه همچنین رضا روستایی به عنوان نماینده هیئت عالی گزینش در هیئت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش منصوب شد





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علیرضا کاظمی، دانشگاه فرهنگیان، رونمایی سامانه ارد

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