بانک ملی ایران طرح تسهیلات دماوند را با سقف ۲.۵ میلیارد تومان و سود ۱ تا ۲۳ درصد رونمایی کرد. جزئیات بازپرداخت ۶۰ ماهه، ثبت درخواست از طریق اپلیکیشن بام و شرایط ضمانت برای متقاضیان خانوار و اصناف در این خبر بررسی می‌شود.

طرح تسهیلات ویژه دماوند متعلق به بانک ملی ایران ، در دومین روز از برگزاری نمایشگاه افکس ۱۴۰۵ به صورت رسمی رونمایی شد. این برنامه جدید به منظور تسهیل دسترسی مشتریان به منابع مالی و پاسخگویی به نیازهای متنوع خانواده‌ها و اصناف طراحی شده است.

شرایط سود و بازپرداخت طرح دماوند

نرخ سود این تسهیلات به صورت پلکانی از یک تا ۲۳ درصد متغیر است و این انعطاف‌پذیری به متقاضیان اجازه می‌دهد تا بر اساس توان مالی خود بهترین گزینه را انتخاب کنند. همچنین مدت زمان بازپرداخت این وام از ۶ ماه آغاز شده و تا ۶۰ ماه امکان‌پذیر است که این بازه زمانی گسترده، امکان برنامه‌ریزی دقیق برای بازگشت پول به حساب مشتری را فراهم می‌سازد.

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سقف مبلغ وام‌های تعلق گرفته در این طرح از ۷۰۰ میلیون تومان شروع شده و تا ۲.۵ میلیارد تومان نیز افزایش می‌یابد. این سقف اعتباری طوری تعیین شده که هم برای مصارف خرد خانوار و هم برای سرمایه‌گذاری‌های کوچک کسب‌وکارهای خرد و متوسط مناسب باشد.

فرآیند بررسی اعتبار و شرایط ضمانت

پرداخت تسهیلات در قالب طرح دماوند منوط به بررسی میانگین تراکنش حساب، شرایط اعتباری متقاضی و وضعیت ضامنین است. بانک ملی ایران برای سرعت بخشیدن به این فرآیند، امکان ثبت درخواست و پیگیری مراحل دریافت تسهیلات را به صورت کاملاً غیرحضوری از طریق اپلیکیشن موبایلی بام برای اشخاص حقیقی فراهم کرده است.

یکی از ویژگی‌های متمایز این طرح این است که سپرده‌های مشتریان در طرح دماوند مسدود نخواهد شد. متقاضیان می‌توانند با ارائه چک و ضامنین معتبر و قابل قبول بانک، نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کنند. این شرایط باعث می‌شود نقدینگی مشتری در دوره بازپرداخت قفل نشود.

خدمات نوین و حضور بانک ملی در افکس

بانک ملی ایران در این رویداد با مجموعه‌ای از خدمات نوین حضور یافته است. در کنار طرح دماوند، امکاناتی مانند صدور آنی کالاپی و خدمات سرمایه‌گذاری نیز به مشتریان ارائه می‌شود که نشان‌دهنده رویکرد بانک در جهت‌دهی به خدمات دیجیتال و آسان‌سازی دسترسی به منابع مالی است.

رونمایی از این طرح در نمایشگاه افکس ۱۴۰۵ که دومین روز برگزاری آن بوده است، فرصتی برای معرفی مستقیم این فرصت‌های اعتباری به اصناف و فعالان اقتصادی فراهم کرد. این اقدام در راستای حمایت از تولید و معیشت خانوارها و ایجاد انگیزه برای استفاده از تسهیلات با شرایط منعطف صورت گرفته است.