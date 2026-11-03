رونمایی سایپا از محصولات جدید و موتورهای پیشرفته در سایه انتقادها

سایپا با رونمایی از آریانو پلاگین‌هیبرید و خانواده موتورهای M15N، گامی بلند در توسعه فناوری برداشت. بررسی جزئیات این پروژه‌ها و تأثیر آن بر صنعت خودرو.

پس از سال‌ها انتقاد به ناکارآمدی و کیفیت پایین محصولات سایپا ، این خودروساز در سال جاری اقدام به رونمایی از سه محصول جدید و خانواده موتورهای پیشرفته نموده است. این رویداد که در هفتم آبان و با بازدید مسعود پزشکیان از این شرکت رقم خورد، نشان‌دهنده تلاش‌های فنی در کنار چالش‌های مالی و تحریمی است. رئیس‌جمهور بر استفاده از فناوری‌های روز و کاهش مصرف سوخت تأکید کرد.

رونمایی از آریانو و وانت‌های جدید

سایپا در سی‌ام شهریور امسال از سه محصول جدید رونمایی کرد که مهم‌ترین آن‌ها آریانو با فناوری پلاگین‌هیبرید است. این خودرو بر پایه مدل آریا توسعه یافته و حدود پنجاه و سه درصد اشتراک فنی با آن دارد. تکنولوژی پلاگین‌هیبرید امکان استفاده از نیروی برق در مسیرهای کوتاه و موتور بنزینی در مسیرهای طولانی را فراهم می‌کند.

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مصرف سوخت اعلام‌شده برای آریانو حدود دو و هفت دهم لیتر در هر صد کیلومتر است. همچنین برای نسخه تاکسی این محصول، تیراژ اولیه سی هزار دستگاه پیش‌بینی شده است. دو محصول دیگر شامل وانت شهری سایپا دویست و پنجاه و یک و وانت زد دویست و پنجم می‌باشد. وانت دویست و پنجاه و یک با ظرفیت بار ششصد کیلوگرم و مصرف سوخت هفت لیتری معرفی شده است.

معرفی خانواده موتورهای M15N

هم‌زمان با معرفی خودروها، خانواده جدید موتورهای M15N شامل نسخه‌های پایه M15N، توربو M15NT و توربو با تزریق مستقیم M15NTD معرفی شد. این موتورها قدرت بین صد و بیست تا صد و شصت اسب بخار را تولید می‌کنند. نسخه پایه صد و بیست اسب بخار و گشتاور صد و چهل نیوتن‌متر دارد. نسخه توربو نیز صد و چهل و هشت اسب بخار قدرت و حدود دویست و سی نیوتن‌متر گشتاور تولید می‌کند.

نسخه پیشرفته این خانواده با تزریق مستقیم سوخت، به قدرت صد و شصت اسب بخار و گشتاور دویست و هفتاد نیوتن‌متر می‌رسد. نکته قابل توجه اشتراک حدود هشتاد درصدی قطعات اصلی این سه موتور است. این اشتراک باعث کاهش هزینه‌های توسعه و استفاده از زیرساخت مهندسی واحد می‌شود.

چالش‌های صنعت و مسیر توسعه

توسعه موتور جدید در شرایط محدودیت نقدینگی و دشواری دسترسی به فناوری‌های خارجی کار ساده‌ای نیست. مدیرعامل مگاموتور اشاره کرد که از دهه هشتاد فناوری جدیدی در حوزه موتور در ایران ارائه نشده است. این نشان‌دهنده فاصله طولانی میان تغییر مدل‌های ظاهری و تحول در قوای محرکه است.

سایپا با تمرکز بر اشتراک قطعات و توسعه خانواده موتورها، سعی در عبور از این وضعیت دارد. کاهش مصرف سوخت در وانت‌ها به دلیل پیمایش روزانه بالا، نقش اقتصادی مهمی برای صاحبان آن‌ها دارد. مقایسه مصرف سوخت وانت جدید با مدل‌های مشابه نشان‌دهنده بهبود کارایی است. این پروژه‌ها اگرچه در هیاهوی اخبار مالی کمتر دیده شدند، اما نشان‌دهنده مسیر توسعه فنی این خودروساز است.