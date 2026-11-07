رونمایی از پوستر جشن هفت سال سینمای ایران در خانه سینما

خانه سینما با حضور محمدمهدی عسگرپور و میثم میرزائی پوستر آیین برگزیدگان هفت ساله سینمای ایران را رونمایی کرد و جزئیات داوری و زمان برگزاری مراسم را اعلام نمود.

نشست رسانه‌ای رونمایی از پوستر آیین معرفی برگزیدگان رویداد هفت سال سینمای ایران ، صبح شنبه ۱۶ آبان ماه در محل خانه سینما برگزار شد. در این نشست که با حضور محمدمهدی عسگرپور رئیس هیات رئیسه خانه سینما ، میثم میرزائی مدیر اجرایی این رویداد و سپیده حیدرآبادی مدیر روابط عمومی خانه سینما انجام گرفت، جزئیات مهمی درباره نحوه داوری، چالش‌های اجرایی و زمان‌بندی مراسم پایانی تشریح گردید.

علت انباشت هفت ساله آثار و برگزاری رویداد

محمدمهدی عسگرپور در ابتدای بیان خود توضیح داد که جشن خانه سینما پیش از این همزمان با روز سینما برگزار می‌شد، اما شیوع کرونا و شرایط اجتماعی پس از آن، امکان برگزاری این جشن آکادمیک را سلب کرد. انباشت تعداد قابل توجهی از فیلم‌ها در طول این مدت، خانه سینما را بر آن داشت تا تصمیم بگیرد این رویداد را به شکل یک جشن آکادمیک برای هفت سال اخیر برگزار کند. وی تأکید کرد که تلاش شده است فیلم‌ها به صورت تفکیکی و بر اساس صنف‌های مختلف مورد داوری قرار گیرند تا عدالت و دقت در انتخاب برگزیدگان حفظ شود.

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عسگرپور با ابراز امیدواری برای برگزاری مناسب امسال، اشاره کرد که در کشوری که برگزاری هرگونه رویداد قضاوت‌محور با چالش‌های متعددی روبروست، این اتفاق می‌تواند نمونه‌ای موفق باشد. او افزود که در طول این سال‌ها شکل داوری آثار همواره مورد بحث بوده است، اما در هر صنف، آثار توسط داوران تخصصی مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد و امیدواریم این رویه در امسال نیز ادامه یابد.

شرایط داوری، زمان‌بندی و پذیرش آثار

میثم میرزائی مدیر اجرایی آیین معرفی برگزیدگان، توضیح داد که مانند تمام دوره‌های جشن خانه سینما، هر بخش به تفکیک اعلام می‌شود و مکاتبات لازم برای تعیین جوایز انجام شده است. طبق برنامه، لیست داوران که بین ۱۵ تا ۲۵ نفر در هر بخش تخصصی خواهد بود، طی یکی دو روز آینده معرفی می‌شود. شیوه‌نامه‌ای توسط هیئت رئیسه تنظیم شده و در اختیار آنان برای اجرا قرار گرفته است. همچنین جلسات متعددی با صنوف برگزار شده و رأی‌گیری به صورت آنلاین انجام خواهد شد.

مدیر اجرایی رویداد خاطرنشان کرد که جلسات اختصاصی با داوران برگزار شده و امکان تماشای فیلم‌ها در پلتفرم‌های مختلف برای داوران فراهم است. بر اساس مذاکرات با اسپانسرها و شرایط جامعه، امید می‌رود جشنی در شأن نام خانه سینما برگزار شود. در ادامه نشست، با حضور محمدمهدی عسگرپور، میثم میرزائی و آیدین ظریف، از پوستر رسمی آیین معرفی هفت سال سینمای ایران رونمایی شد.

در پاسخ به سوالی درباره فیلم‌هایی که در این سال‌ها قاچاق شده یا به اکران اینترنتی رسیده‌اند، عسگرپور بیان کرد که مبنای جشن‌های آکادمیک، فیلم‌هایی است که دیده شده و فضای تبلیغاتی و مردمی برای آن‌ها ایجاد شده است. بنابراین، داوری بر اساس فیلم‌های اکران عمومی شده در سینما و اکران آنلاین انجام می‌شود. او افزود که برای قضاوت فیلم‌های دیگر باید سازوکار دیگری در نظر گرفته شود و اگر امسال این داوری را برگزار نکنیم، باز هم یک سال به این روند اضافه می‌شود.

تعداد فیلم‌های ثبت‌نام کرده تاکنون حدود ۸۰ اثر است. برخی از فیلمسازان به دلیل اشراف بر گیشه‌ای بودن آثار خود، آن‌ها را مناسب حضور در جشن ندانسته‌اند. تاریخ مراسم پایانی و اعلام برگزیدگان، ۲۷ آذر ماه تعیین شده است. دو سال از دوره مورد بررسی، یعنی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به دلیل شیوع کرونا شرایط متفاوتی داشتند و تعداد آثار تولیدشده کمتر بود. داوری به صورت تخصصی و در هر سال به طور جداگانه انجام خواهد شد.

چالش‌های اجرایی و وضعیت آینده جشن خانه سینما

محمدمهدی عسگرپور درباره تفاوت نگاه‌ها به شیوه داوری گفت که گاهی از جشن‌های آکادمیک انتظار می‌رود مانند جشنواره‌ها عمل کنند و برعکس. این درهم‌آمیختگی سال‌هاست که محل بحث است. بخش‌های جنبی این رویداد صرفاً به دلیل انباشت هفت ساله فیلم‌ها و اینکه تعداد جوایز به اندازه تعداد صنوف نیست، تدارک دیده شده است. مجموعه نشست‌هایی نیز حول مسائل چالشی سینمای ایران در آذرماه برگزار می‌شود که در برخی حوزه‌ها رشد منفی داریم.

وی درباره حضور فیلم‌های کوتاه، انیمیشن و مستند اشاره کرد که بعضی از این صنوف در سال‌های اخیر رویدادهای خود را برگزار کرده‌اند و جمع‌بندی بررسی آثار این صنوف به مراسم نهایی راه خواهد یافت. عسگرپور در پاسخ به اینکه چرا در شرایط فعلی کشور جشن برگزار می‌شود، گفت که این یک قصه همیشگی است و هرکاری که انجام دهیم گروهی معترض می‌شوند. اگر مراسم برگزار نمی‌شد، ایراد گرفته می‌شد که چرا در این مقطع حساس انفعال وجود دارد.

رئیس هیات رئیسه خانه سینما ادامه داد که در مجموع برگزاری مراسم به وضعیت کشور بستگی دارد و امیدواریم با دور شدن سایه جنگ، امکان برگزاری این رویداد در شرایط مناسب فراهم شود. در صورت وقوع جنگ‌افروزی از سوی دشمن، ممکن است مراسم حضوری برگزار نشود و برگزیدگان صرفاً از طریق انتشار کتاب معرفی شوند. این رویکرد نشان می‌دهد که خانه سینما تلاش دارد با وجود چالش‌ها، به وظیفه صنفی خود عمل کند.