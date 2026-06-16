مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به رونمایی از نخستین اسناد مالکیت صادر شده در اجرای ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری گفت: این قانون پس از ۱۵ سال اجرایی و عملیاتی شد. علی اصغر کمالی زاده روز سه شنبه در مراسم رونمایی از نخستین اسناد مالکیت صادره در اجرای ماده (۹) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ظهار کرد: یکی از مهمترین چالشها و گرههای اساسی در مسیر نوسازی و بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده، نبود اسناد رسمی مالکیت و رواج اسناد قولنامهای و غیررسمی است که سالها مانع بهرهمندی مالکان از مشوقهای قانونی و اجرای پروژههای نوسازی شده بود.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به رونمایی از نخستین اسناد مالکیت صادر شده در اجرای ماده ۹ قانون حمایت از احیا ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری گفت: این قانون پس از ۱۵ سال اجرایی و عملیاتی شد.
علی اصغر کمالی زاده روز سه شنبه در مراسم رونمایی از نخستین اسناد مالکیت صادره در اجرای ماده (۹) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ظهار کرد: یکی از مهمترین چالشها و گرههای اساسی در مسیر نوسازی و بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده، نبود اسناد رسمی مالکیت و رواج اسناد قولنامهای و غیررسمی است که سالها مانع بهرهمندی مالکان از مشوقهای قانونی و اجرای پروژههای نوسازی شده بود.
وی افزود: ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده، ظرفیت بسیار مناسبی را برای شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی فراهم کرده تا از طریق کمیسیونهای پیشبینیشده در این قانون و با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، اداره کل دادگستری استان و اداره کل راه و شهرسازی، امکان صدور اسناد رسمی برای املاک واقع در بافتهای فرسوده فراهم شود.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ادامه داد: با وجود گذشت حدود ۱۵ سال از تصویب این قانون، در سطح کشور عملاً فرآیند منسجم و نظاممندی برای صدور این اسناد شکل نگرفته بود و شاید تنها یک مورد صدور سند بهصورت موردی در شهرستان ملارد انجام شده بود وی هدف از برگزاری این مراسم و رونمایی از اسناد صادرشده را تبدیل این اقدام به یک الگو و فرهنگ اجرایی در سراسر کشور خواند تا مالکان ساکن در بافتهای فرسوده بتوانند از مزایا و مشوقهای قانونی بهرهمند و زمینه شکلگیری سکونتگاههای رسمی، نوسازیشده و بازآفرینیشده فراهم شود.
این مسئول با اشاره به روند اجرایی این طرح در تهران گفت: از سال گذشته و در پی برگزاری جلسات متعدد با مسئولان اداره کل ثبت اسناد و املاک و همچنین دستگاههای مرتبط، پروندههای لازم تشکیل و استعلامهای مورد نیاز انجام شد. در مرحله نخست، ۶ پرونده بهصورت پایلوت مورد بررسی قرار گرفت که اسناد مالکیت آنها پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه صادر شد.
کمالی زاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۵۲۰ پرونده در این حوزه تشکیل شده است که از این تعداد، حدود ۲۵۰ پرونده به اداره کل راه و شهرسازی ارسال شده و در دست بررسی قرار دارد. هدفگذاری ما این است که در سال جاری بتوانیم رکورد صدور بیش از یکهزار پرونده را ثبت کنیم؛ اتفاقی که میتواند نقش مؤثری در تسریع اجرای پروژههای بازآفرینی شهری در تهران داشته باشد.
مدیر دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهر تهران با تشریح وضعیت بافتهای فرسوده پایتخت اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۴ هزار و ۴۲۸ هکتار از مساحت شهر تهران، معادل ۷.۲ درصد از کل مساحت شهر، در محدوده بافتهای فرسوده قرار دارد. همچنین ۲۱ درصد جمعیت تهران در این محدودهها سکونت دارند که حدود ۲۸۰ هزار پلاک مسکونی را شامل میشود.
محمدرضا غلامی، با اشاره به موضوع اسناد مالکیت در این محدودهها افزود: یکی از مهمترین مسائل موجود در بافتهای فرسوده، فقدان اسناد رسمی مالکیت است. این موضوع صرفاً یک مسئله ثبتی نیست، بلکه نبود سند رسمی، امنیت حقوقی مالکیت را با چالش مواجه میکند و عملاً امکان اخذ پروانه ساختمانی، بهرهمندی از تسهیلات و مشوقهای نوسازی، مشارکت مؤثر مالکان در پروژههای بازآفرینی شهری و تحقق نوسازی یکپارچه را محدود میسازد.
مدیر دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهر تهران با اشاره به آمار پلاکهای فاقد سند رسمی گفت: بررسیهای انجامشده نشان میدهد حدود ۴۰ هزار پلاک در بافتهای فرسوده تهران با مشکلات مالکیتی مواجه هستند. این املاک شامل اسناد مشاع، املاک قولنامهای دارای زنجیره نقل و انتقال، املاکی با مغایرت در مساحت و ابعاد، املاک دارای مغایرت میان مختصات جغرافیایی سند و موقعیت واقعی ملک و همچنین برخی املاک متعلق به نهادها هستند.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود اظهار داشت: در سال ۱۳۸۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری به تصویب رسید که ماده ۹ آن ظرفیت ارزشمندی برای تثبیت حقوق مالکانه شهروندان فراهم کرده است. اجرای این ماده میتواند بستر قانونی لازم برای آغاز فرآیند نوسازی را فراهم کرده و یکی از مهمترین موانع نوسازی در بافتهای فرسوده را برطرف کند.
همچنین معاون امور املاک و کاداستر ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان تهران با بیان اینکه سازمان متبوعش بیش از یک قرن سابقه صدور اسناد مالکیت در کشور را دارد، اظهار کرد: با توسعه نیازهای جامعه و تحول در نظام مالکیت، اجرای قانون حدنگار یا کاداستر یکی از مهمترین اقدامات صورتگرفته در حوزه ثبت اسناد بوده است. امروز بیش از ۷۰ درصد املاک کشور دارای سند حدنگار هستند و بخش عمدهای از استعلامات ثبتی و پاسخگویی به مراجع قضایی بهصورت آنی و الکترونیکی انجام میشود که این موضوع از مهمترین دستاوردهای تحول دیجیتال در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شمار میرود.
علی شکری افزود: در بسیاری از موارد، متصرفان املاک در بافتهای فرسوده مالکیت عرفی و سابقه تصرف داشتند اما به دلیل نداشتن مدارک و مستندات کافی یا فقدان سلسله ایادی کامل، امکان صدور سند رسمی برای آنان وجود نداشت. در برخی قوانین دیگر از جمله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، در صورت وجود مدارک و زنجیره انتقال مالکیت، صدور سند امکانپذیر بود و طی سالهای گذشته نیز اسناد متعددی در همین بافتها صادر شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای حل مشکلات مردم، گفت: رویکرد دادگستری استان تهران همواره بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی برای رفع موانع و حل مسائل شهروندان بوده اس
رونمایی اسناد مالکیت ماده ۹ قانون حمایت از احیا نوسازی شهری بازآفرینی شهری بافتهای فرسوده شهر تهران مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران علی اصغر کمالی زاده مدیر دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهر تهران محمدرضا غلامی معاون امور املاک و کاداستر ادارهکل ثبت اسناد علی شکری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ک